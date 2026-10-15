Tra Autumnia e la Rassegna dell’olio di Reggello, i sapori d’autunno accendono la provincia di Firenze

Nelle piazze dei borghi e tra le colline vestite di colori caldi, l’autunno porta profumi di legna, mosto e olio nuovo. È il tempo dei prodotti di stagione, delle castagne e dei funghi, dei vini che si assaggiano con calma e delle ricette che scaldano le serate, mentre l’aria si fa più fresca e le campagne attorno a Firenze invitano a rallentare il passo.

Nella provincia di Firenze questo periodo è un susseguirsi di appuntamenti dedicati al gusto e alle tradizioni: dalla Rassegna dell’olio Extravergine di oliva di Reggello, che celebra uno dei protagonisti della tavola toscana, ad Autumnia, agricoltura ambiente e alimentazione a Figline e Incisa Valdarno, fino alle atmosfere festive di Empoli città del Natale che iniziano a illuminare vie e mercatini tra fine mese.

Gli appuntamenti in provincia di Firenze

Rassegna dell'olio Extravergine di oliva di Reggello – Reggello (FI), dal 30 ottobre al 1 novembre 2026.

Manifestazione dedicata all’olio extravergine d’oliva di Reggello, con iniziative per far conoscere e apprezzare gusto e qualità del prodotto.

– Reggello (FI), dal 30 ottobre al 1 novembre 2026. Manifestazione dedicata all’olio extravergine d’oliva di Reggello, con iniziative per far conoscere e apprezzare gusto e qualità del prodotto. Autumnia, agricoltura ambiente e alimentazione – Figline e Incisa Valdarno (FI), dal 6 al 8 novembre 2026.

Autumnia propone stand gastronomici, degustazioni, prodotti tipici, novità su agricoltura e ambiente, eventi, mostre, esposizioni e attrazioni per bambini, con un’area dedicata alla zootecnia.

– Figline e Incisa Valdarno (FI), dal 6 al 8 novembre 2026. Autumnia propone stand gastronomici, degustazioni, prodotti tipici, novità su agricoltura e ambiente, eventi, mostre, esposizioni e attrazioni per bambini, con un’area dedicata alla zootecnia. Fiera delle arti tessili – Firenze (FI), il 7 novembre 2026.

La Fiera delle arti tessili è una mostra mercato che riunisce espositori da tutta Italia dedicati ai prodotti e alle lavorazioni tessili.

– Firenze (FI), il 7 novembre 2026. La Fiera delle arti tessili è una mostra mercato che riunisce espositori da tutta Italia dedicati ai prodotti e alle lavorazioni tessili. La Fierucolina in Piazza del Carmine – Firenze (FI), il 8 novembre 2026.

Mercato mensile in Piazza del Carmine dedicato ai prodotti biologici su piccola scala, all’artigianato manuale e alle tradizioni della vita rurale.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Aprilante – Greve in Chianti (FI), il 1 novembre 2026.

Aprilante anima il centro storico di Panzano in Chianti con un mercato mensile di artigianato e curiosità, tra numerosi banchetti distribuiti per le vie del borgo.

– Greve in Chianti (FI), il 1 novembre 2026. Aprilante anima il centro storico di Panzano in Chianti con un mercato mensile di artigianato e curiosità, tra numerosi banchetti distribuiti per le vie del borgo. Collezionisti in piazza a Scarperia – Scarperia e San Piero (FI), il 1 novembre 2026.

A Scarperia si tiene una borsa scambio con numerosi espositori di antiquariato, rigatteria, collezionismo, filatelia e numismatica, punto di riferimento per gli appassionati del settore.

– Scarperia e San Piero (FI), il 1 novembre 2026. A Scarperia si tiene una borsa scambio con numerosi espositori di antiquariato, rigatteria, collezionismo, filatelia e numismatica, punto di riferimento per gli appassionati del settore. Mercanzie in Piazza San Piero – Scarperia e San Piero (FI), il 8 novembre 2026.

Nel centro di San Piero a Sieve si tiene un mercato di artigianato, antiquariato e svuota cantine, occasione per trovare oggetti unici nella cornice di Piazza Colonna e delle vie adiacenti.

– Scarperia e San Piero (FI), il 8 novembre 2026. Nel centro di San Piero a Sieve si tiene un mercato di artigianato, antiquariato e svuota cantine, occasione per trovare oggetti unici nella cornice di Piazza Colonna e delle vie adiacenti. Empoli città del Natale – Empoli (FI), dal 14 novembre 2026 al 10 gennaio 2027.

Empoli si trasforma in un villaggio natalizio con casette di legno, artigianato, prodotti tipici, dolci tradizionali, idee regalo e un’atmosfera animata da luci, spettacoli e musica.

– Empoli (FI), dal 14 novembre 2026 al 10 gennaio 2027. Empoli si trasforma in un villaggio natalizio con casette di legno, artigianato, prodotti tipici, dolci tradizionali, idee regalo e un’atmosfera animata da luci, spettacoli e musica. Mercato di Piazza dei Ciompi – Firenze (FI), dal 21 al 22 novembre 2026.

In Piazza dei Ciompi a Firenze si svolge un mercatino dedicato a fumetti, vinili, abbigliamento vintage e collezionismo con numerosi banchi da varie parti d’Italia.