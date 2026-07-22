Dalla Sagra del Papero e del cinghiale alla Notte di Isabella, un luglio di sapori e storie nei borghi fiorentini

Piazze di pietra che si scaldano alla luce lunga della sera, colline disegnate dai filari e borghi che si riempiono di voci: l’estate qui profuma di griglia, erbe di stagione e vini da assaggiare con calma. Tra campagne, vicoli ombreggiati e rive dei fiumi, il tempo sembra rallentare e invita a sedersi ai tavoli all’aperto, a scoprire i prodotti tipici del momento e a vivere la convivialità più autentica dell’area fiorentina.

In tutta la provincia di Firenze l’agenda si riempie di sagre e feste di paese: dalla Sagra del Papero e del cinghiale di Cerreto Guidi alla scenografica Notte di Isabella, fino alla gustosa Sagra della Zuppa 2026 & RB Festival a Fucecchio, senza dimenticare le celebrazioni cittadine e i mercatini nei borghi del Chianti, ogni weekend diventa un’occasione per scoprire sapori e tradizioni locali.

Gli appuntamenti in provincia di Firenze

Sagra del Papero e del cinghiale – Cerreto Guidi (FI), dal 2 al 19 luglio 2026.

Manifestazione al Circolo Arci dedicata ai sapori della caccia locale, con piatti a base di papero e cinghiale cucinati secondo ricette tradizionali e prenotazione obbligatoria.

– Cerreto Guidi (FI), dal 2 al 19 luglio 2026. Manifestazione al Circolo Arci dedicata ai sapori della caccia locale, con piatti a base di papero e cinghiale cucinati secondo ricette tradizionali e prenotazione obbligatoria. La Notte di Isabella – Cerreto Guidi (FI), dal 4 al 5 luglio 2026.

La Notte di Isabella a Cerreto Guidi è una grande rievocazione rinascimentale con spettacoli all’aperto, balli, intrattenimenti e un dettagliato corteo storico dedicato alla vicenda di Isabella de’ Medici.

– Cerreto Guidi (FI), dal 4 al 5 luglio 2026. La Notte di Isabella a Cerreto Guidi è una grande rievocazione rinascimentale con spettacoli all’aperto, balli, intrattenimenti e un dettagliato corteo storico dedicato alla vicenda di Isabella de’ Medici. Sagra della Zuppa 2026 & RB Festival – Fucecchio (FI), dal 24 al 26 luglio 2026.

La Sagra della Zuppa di Massarella, storica manifestazione gastronomica, ospita l’RB Festival con concerti a ingresso gratuito organizzati dalla Contrada Massarella in collaborazione con La Limonaia.

– Fucecchio (FI), dal 24 al 26 luglio 2026. La Sagra della Zuppa di Massarella, storica manifestazione gastronomica, ospita l’RB Festival con concerti a ingresso gratuito organizzati dalla Contrada Massarella in collaborazione con La Limonaia. Festa di Sant'Anna, la protettrice di Firenze – Firenze (FI), il 26 luglio 2026.

La Festa di Sant’Anna ricorda il 26 luglio 1343 come giorno simbolo della libertà fiorentina, considerata alla base dello sviluppo economico e culturale della Firenze del Rinascimento.

– Firenze (FI), il 26 luglio 2026. La Festa di Sant’Anna ricorda il 26 luglio 1343 come giorno simbolo della libertà fiorentina, considerata alla base dello sviluppo economico e culturale della Firenze del Rinascimento. Il Pagliaio di Greve in Chianti – Greve in Chianti (FI), il 26 luglio 2026.

Il Pagliaio di Greve in Chianti è un mercato contadino e artigiano con formaggi, pane, vini, olio, conserve, dolci e prodotti di artigianato naturale esposti dai produttori dell’Associazione ASI Toscana.