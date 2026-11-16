Elfi'n Borg e La Fierucolina in Piazza del Carmine: dicembre tra borghi e piazze

Nelle piazze e nei borghi della provincia di Firenze, l’inverno porta con sé luci, tradizioni e il piacere di ritrovarsi. I prodotti di stagione e i sapori della tavola accompagnano un mese in cui l’atmosfera delle feste si intreccia con la vita quotidiana del territorio.

Tra gli appuntamenti in calendario ci sono Elfi’n Borg, a Palazzuolo sul Senio il 13 dicembre, e La Fierucolina in Piazza del Carmine, a Firenze nella stessa giornata: due occasioni per scoprire le iniziative del mese tra borghi e città.

Gli appuntamenti in provincia di Firenze

La Fierucolina in Piazza del Carmine – Firenze (FI), il 13 dicembre 2026.

La Fierucola in piazza del Carmine propone prodotti da agricoltura biologica su piccola scala, artigianato manuale e prodotti legati alla vita vernacolare.

– Firenze (FI), il 13 dicembre 2026. La Fierucola in piazza del Carmine propone prodotti da agricoltura biologica su piccola scala, artigianato manuale e prodotti legati alla vita vernacolare. Elfi'n Borg – Palazzuolo sul Senio (FI), il 13 dicembre 2026.

Un evento all’insegna di luci, meraviglia e stupore, da vivere e condividere.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Collezionisti in piazza a Scarperia – Scarperia e San Piero (FI), il 6 e 12 dicembre 2026.

Borsa scambio a Scarperia dedicata ad antiquariato, rigatteria, collezionismo, filatelia e numismatica, con numerosi espositori.

– Scarperia e San Piero (FI), il 6 e 12 dicembre 2026. Borsa scambio a Scarperia dedicata ad antiquariato, rigatteria, collezionismo, filatelia e numismatica, con numerosi espositori. Mercanzie in Piazza San Piero – Scarperia e San Piero (FI), il 13 dicembre 2026.

Mercato di artigianato, antiquariato e oggetti usati nelle vie centrali di San Piero a Sieve, con bancarelle in Piazza Colonna e nelle strade adiacenti.

– Scarperia e San Piero (FI), il 13 dicembre 2026. Mercato di artigianato, antiquariato e oggetti usati nelle vie centrali di San Piero a Sieve, con bancarelle in Piazza Colonna e nelle strade adiacenti. Mercato di Piazza dei Ciompi – Firenze (FI), dal 26 al 27 dicembre 2026.

Il Mercato di Piazza dei Ciompi a Firenze propone fumetti, vinili, abbigliamento vintage e articoli da collezione, con banchi provenienti da diverse parti d’Italia.

I mercatini di Natale

Empoli città del Natale – Empoli (FI), dal 14 novembre 2026 al 10 gennaio 2027.

Empoli si trasforma in un villaggio natalizio con casette di legno, artigianato, prodotti tipici, dolci tradizionali, idee regalo e un’atmosfera animata da luci, spettacoli e musica.

– Empoli (FI), dal 14 novembre 2026 al 10 gennaio 2027. Empoli si trasforma in un villaggio natalizio con casette di legno, artigianato, prodotti tipici, dolci tradizionali, idee regalo e un’atmosfera animata da luci, spettacoli e musica. Torna il Mercatino di Natale in Piazza Santa Croce – Firenze (FI), dal 14 novembre al 20 dicembre 2026.

Il mercatino di Natale in Piazza Santa Croce propone artigianato e specialità gastronomiche da tutta Europa, bevande calde e idee regalo. Il programma comprende anche intrattenimento per i più piccoli.

– Firenze (FI), dal 14 novembre al 20 dicembre 2026. Il mercatino di Natale in Piazza Santa Croce propone artigianato e specialità gastronomiche da tutta Europa, bevande calde e idee regalo. Il programma comprende anche intrattenimento per i più piccoli. Natalia, il Magico Paese della Parata di Babbo Natale – Fucecchio (FI), dal 6 al 8 dicembre, il 13 dicembre e il 20 dicembre 2026.

Natalia apre le porte del suo Magico Paese del Natale per celebrare il periodo delle feste.