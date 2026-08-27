Sagre, mercatini e notti d’estate tra Il Pagliaio di Greve e la Festa della mora del bosco

Nelle piazze dei borghi e tra le campagne illuminate dal sole più intenso, l’estate profuma di erbe aromatiche, frutta matura e grigliate all’aperto. Le serate si allungano tra chiacchiere, calici di vino e assaggi di prodotti tipici di stagione, mentre le colline e i piccoli paesi si animano di luci, colori e banchi colmi di sapori locali.

Nella provincia di Firenze il calendario si riempie di appuntamenti tra sagre, feste e mercatini: dalla tradizione agricola de Il Pagliaio di Greve in Chianti alle atmosfere di paese della Fiera del Sette/08 a Palazzuolo sul Senio, fino ai profumi irresistibili della Sagra del Tortello, della Salsiccia e del Bardiccio a Pelago.

Gli appuntamenti in provincia di Firenze

Fiera del Sette/08 – Palazzuolo sul Senio (FI), il 7 agosto 2026.

A Palazzuolo sul Senio la Fiera del Sette/08 è una storica fiera popolare con cucina tradizionale, bancarelle e varie proposte di intrattenimento.

– Palazzuolo sul Senio (FI), il 7 agosto 2026. A Palazzuolo sul Senio la Fiera del Sette/08 è una storica fiera popolare con cucina tradizionale, bancarelle e varie proposte di intrattenimento. Il Pagliaio di Greve in Chianti – Greve in Chianti (FI), il 23 agosto 2026.

Il Pagliaio è il mercato contadino e artigiano di Greve in Chianti, dove produttori locali propongono formaggi, pane, vino, olio, conserve, dolci e manufatti di artigianato naturale.

– Greve in Chianti (FI), il 23 agosto 2026. Il Pagliaio è il mercato contadino e artigiano di Greve in Chianti, dove produttori locali propongono formaggi, pane, vino, olio, conserve, dolci e manufatti di artigianato naturale. Festa della mora del bosco e dei suoi frutti – Vaglia (FI), dal 27 al 30 agosto 2026.

La Festa della Mora del bosco celebra questo frutto con un programma ricco di musica, spettacoli, proposte gastronomiche e intrattenimenti per tutte le età.

– Vaglia (FI), dal 27 al 30 agosto 2026. La Festa della Mora del bosco celebra questo frutto con un programma ricco di musica, spettacoli, proposte gastronomiche e intrattenimenti per tutte le età. Sagra del Tortello, della Salsiccia e del Bardiccio – Pelago (FI), dal 28 al 30 agosto 2026.

La sagra offre specialità tipiche locali come tortelli di patate, salsiccia alla pelaghese, bardiccio, carne alla brace e i celebri bomboloni di Emilio, accompagnati da altri piatti della tradizione toscana.

– Pelago (FI), dal 28 al 30 agosto 2026. La sagra offre specialità tipiche locali come tortelli di patate, salsiccia alla pelaghese, bardiccio, carne alla brace e i celebri bomboloni di Emilio, accompagnati da altri piatti della tradizione toscana. Beat Garden, musica divertimento e streetfood – Empoli (FI), dal 29 agosto al 7 settembre 2026.

Beat Garden propone serate dal tramonto alla notte con musica, street food e intrattenimento, all’interno del cartellone del Beat Festival.