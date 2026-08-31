Tra Cavalcata dell’Assunta e Sagra dei maccheroncini, agosto a Fermo profuma di storia e sapori di mare

Dalle feste di piazza che illuminano le sere d’estate ai brindisi condivisi sotto le stelle, la stagione calda in Italia è il tempo dei riti collettivi: tavolate all’aperto, specialità di mare e di montagna, mercatini serali e tradizioni che si tramandano assieme alle ricette di famiglia. Tra ortaggi maturi al sole, profumi di erbe aromatiche e vini bianchi serviti freschi, ogni borgo trova il suo modo di celebrare l’abbondanza della terra e la voglia di stare insieme, e anche l’entroterra che guarda alla costa di Fermo diventa un mosaico di luci, sapori e musica.

Nella provincia di Fermo il calendario di agosto si riempie di appuntamenti che uniscono storia, gusto e rievocazioni popolari: dalle atmosfere medievali della Cavalcata dell’Assunta a Fermo al fascino cavalleresco del Torneo Cavalleresco Castel Clementino a Servigliano, fino alle grandi tavolate della Sagra dei maccheroncini di Campofilone, ogni settimana è un invito a scoprire un paese diverso tra mare e colline.

Gli appuntamenti in provincia di Fermo

Cavalcata dell'Assunta a Fermo – Fermo (FM), dal 26 luglio al 12 agosto 2026.

Grande rievocazione medievale a Fermo con scene di vita d’epoca, hostarie, investiture, sbandieratori e, nel giorno clou, corteo storico, corsa della cavalcata entro le mura, fuochi d’artificio e tombola.

– Fermo (FM), dal 26 luglio al 12 agosto 2026. Grande rievocazione medievale a Fermo con scene di vita d’epoca, hostarie, investiture, sbandieratori e, nel giorno clou, corteo storico, corsa della cavalcata entro le mura, fuochi d’artificio e tombola. Sagra dei maccheroncini di Campofilone – Campofilone (FM), dal 7 al 10 agosto 2026.

La Sagra dei maccheroncini di Campofilone a Campofiore celebra i Maccheroncini IGP con serate dedicate al gusto della tradizione e intrattenimento musicale notturno.

– Campofilone (FM), dal 7 al 10 agosto 2026. La Sagra dei maccheroncini di Campofilone a Campofiore celebra i Maccheroncini IGP con serate dedicate al gusto della tradizione e intrattenimento musicale notturno. Torneo Cavalleresco Castel Clementino – Servigliano (FM), dal 7 al 16 agosto 2026.

Torneo cavalleresco in costume a Servigliano con corteo di centinaia di figuranti, esibizioni di sbandieratori e giostra dell’anello tra i rioni cittadini.

– Servigliano (FM), dal 7 al 16 agosto 2026. Torneo cavalleresco in costume a Servigliano con corteo di centinaia di figuranti, esibizioni di sbandieratori e giostra dell’anello tra i rioni cittadini. Sagra nazionale delle cozze – Pedaso (FM), dal 12 al 15 agosto 2026.

Nuova edizione della Sagra Nazionale delle Cozze a Pedaso, appuntamento estivo con specialità a base di cozze e un ricco programma di eventi che richiama numerosi visitatori.

– Pedaso (FM), dal 12 al 15 agosto 2026. Nuova edizione della Sagra Nazionale delle Cozze a Pedaso, appuntamento estivo con specialità a base di cozze e un ricco programma di eventi che richiama numerosi visitatori. Festival del salmone – Monteleone di Fermo (FM), dal 27 al 30 agosto 2026.

Festival dedicato al salmone affumicato norvegese abbinato ai prodotti locali, ospitato a Monteleone di Fermo, borgo noto per i vulcanelli di fango, e rivolto a viaggiatori gourmet e appassionati.

– Monteleone di Fermo (FM), dal 27 al 30 agosto 2026. Festival dedicato al salmone affumicato norvegese abbinato ai prodotti locali, ospitato a Monteleone di Fermo, borgo noto per i vulcanelli di fango, e rivolto a viaggiatori gourmet e appassionati. Sagra della Cucciola – Montefortino (FM), dal 28 al 30 agosto 2026.

Sagra dedicata alla “cucciola”, ovvero la lumaca, con piatti di montagna tradizionali a base di lumache, dall’aroma intenso, molto apprezzati da gourmet locali e visitatori da fuori regione.