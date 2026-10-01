Eventi e sagre di ottobre in provincia di Cuneo
Castagne, ceci e tartufi: da Rossana ad Alba con la Festa del cece di Nucetto
Il profumo delle castagne arrostite annuncia l’autunno sulle tavole, insieme a funghi, ceci e ai primi calici di vino nuovo: sono i sapori che accendono borghi e vallate, tra mercati contadini, prime brume mattutine e serate che invitano a rallentare il passo. È il momento in cui la campagna regala il meglio e le colline intorno a Cuneo diventano uno scenario ideale per scoprire colori, profumi e tradizioni legati alla terra.
In questo clima raccolto e vivace, la provincia si anima di sagre, fiere e feste di paese: dalla Sagra della castagna e del fungo di Rossana alla storica Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba, passando per la gustosa Festa del cece di Nucetto e fino alle serate a tema di fine mese, ogni weekend diventa un’occasione per andare alla scoperta dei suoi borghi e dei loro prodotti d’eccellenza.
Gli appuntamenti in provincia di Cuneo
- Festa Patronale dell'Addolorata – Villanova Mondovì (CN), dal 5 settembre al 10 ottobre 2026.
A Villanova Mondovì la Festa Patronale dell'Addolorata unisce momenti di devozione al festival Local Street Food con specialità locali, musica dal vivo, intrattenimento e luna park.
- Sagra della castagna e del fungo – Rossana (CN), dal 2 al 4 ottobre 2026.
La Sagra della castagna e del fungo propone numerose specialità gastronomiche locali, tra cui caldarroste e degustazioni di funghi in piazza Gazzelli, affiancate da una grande fiera di prodotti tipici con possibilità di acquisto.
- Fiera internazionale del tartufo bianco d'Alba – Alba (CN), dal 10 ottobre al 6 dicembre 2026.
Ad Alba la Fiera internazionale del tartufo bianco propone il Mercato Mondiale dei tartufi delle Langhe, Monferrato e Roero e un padiglione didattico dedicato a bambini e famiglie.
- Fiero dei Des a Bellino – Bellino (CN), il 10 ottobre 2026.
A Bellino Fiero dei Des è una mostra zootecnica e agricola con esposizione di allevamenti locali, prodotti del territorio, degustazioni, possibilità di acquisto e animazione.
- Albaromatica – Alba (CN), il 11 ottobre 2026.
Ad Alba, durante la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco, Albaromatica dedica una domenica alla scoperta di erbe e spezie, trasformando la città in un grande banchetto tematico.
- Festa del cece di Nucetto – Nucetto (CN), il 11 ottobre 2026.
A Nucetto la Festa del Cece anima il Parco dei Gurei con un ampio mercatino di prodotti tipici e artigianali, a cura di numerosi espositori locali e delle associazioni che valorizzano questo legume.
- Paesanainpiazza: agricoltura, artigianato, commercio e zootecnica – Paesana (CN), il 18 ottobre 2026.
Paesanainpiazza è la fiera autunnale di Paesana dedicata ad agricoltura, artigianato, zootecnia e commercio, con demonticazione e sfilata delle mandrie, sculture in legno, bancarelle e mercatino dell'usato.
- Tornano a Rifreddo le notti delle streghe – Rifreddo (CN), dal 23 al 25 ottobre 2026.
Evento turistico-culturale a Rifreddo dedicato al mistero e alle streghe, pensato per valorizzare il patrimonio locale dall’antico Monastero di Santa Maria della Stella al massiccio del Mombracco in veste autunnale.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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