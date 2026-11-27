Novembre in provincia di Cuneo: gli eventi e le sagre
Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba e Aj a Caraj: l’autunno ha gusto
Il tartufo bianco, protagonista delle tavole d’autunno, accompagna una stagione di sapori intensi, prodotti del territorio e tradizioni da riscoprire. Nell’area di Cuneo, le giornate più fresche invitano a vivere le feste e i mercati con il ritmo accogliente di questo periodo dell’anno.
In provincia di Cuneo, la Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba prosegue fino al 6 dicembre; a Caraglio, Aj a Caraj 2026, la festa dedicata all’aglio, è in programma il 14 e 15 novembre. A Trinità, la Fera dij Pocio e dij Bigat anima il calendario dal 21 al 30 novembre.
Gli appuntamenti in provincia di Cuneo
- Fiera internazionale del tartufo bianco d'Alba – Alba (CN), dal 10 ottobre al 6 dicembre 2026.
Ad Alba la Fiera internazionale del tartufo bianco propone il Mercato Mondiale dei tartufi delle Langhe, Monferrato e Roero e un padiglione didattico dedicato a bambini e famiglie.
- Aj a Caraj 2026… la festa dedicata all'aglio – Caraglio (CN), dal 14 al 15 novembre 2026.
Aj a Caraj celebra l’aglio di Caraglio, prodotto locale d’eccellenza, e conclude il calendario degli eventi caragliesi.
- Fera dij Pocio e dij Bigat – Trinità (CN), dal 21 al 30 novembre 2026.
La fiera valorizza i frutti antichi e la nespola con esposizioni, prodotti agricoli e artigianali, mostre, spettacoli e visite guidate. I ristoratori propongono piatti tipici e dolci alla confettura di nespole.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Mostra Mercato di Presepi dal Mondo – Mondovì (CN), il 29 novembre 2026.
La mostra propone presepi da tutto il mondo, natività della tradizione locale e opere artigianali, oltre a carillon e palle di neve. Le opere si possono ammirare o acquistare con un contributo minimo.
I mercatini di Natale
- Il Magico Paese di Natale di Govone – Govone (CN), dal 26 al 29 novembre 2026.
A Govone torna il Magico Paese di Natale, con la casa di Babbo Natale, la Regina degli Elfi e la possibilità di visitare il Castello Reale dei Savoia.
- Natale a Saluzzo – Saluzzo (CN), dal 28 novembre 2026 al 10 gennaio 2027.
A Saluzzo, la Fondazione Amleto Bertoni e il Comune propongono un calendario di aperture dei negozi ed eventi per il Natale, in collaborazione con le realtà locali.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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