Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba e Aj a Caraj: l’autunno ha gusto

Il tartufo bianco, protagonista delle tavole d’autunno, accompagna una stagione di sapori intensi, prodotti del territorio e tradizioni da riscoprire. Nell’area di Cuneo, le giornate più fresche invitano a vivere le feste e i mercati con il ritmo accogliente di questo periodo dell’anno.

In provincia di Cuneo, la Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba prosegue fino al 6 dicembre; a Caraglio, Aj a Caraj 2026, la festa dedicata all’aglio, è in programma il 14 e 15 novembre. A Trinità, la Fera dij Pocio e dij Bigat anima il calendario dal 21 al 30 novembre.

Gli appuntamenti in provincia di Cuneo

Fiera internazionale del tartufo bianco d'Alba – Alba (CN), dal 10 ottobre al 6 dicembre 2026.

Ad Alba la Fiera internazionale del tartufo bianco propone il Mercato Mondiale dei tartufi delle Langhe, Monferrato e Roero e un padiglione didattico dedicato a bambini e famiglie.

– Alba (CN), dal 10 ottobre al 6 dicembre 2026. Ad Alba la Fiera internazionale del tartufo bianco propone il Mercato Mondiale dei tartufi delle Langhe, Monferrato e Roero e un padiglione didattico dedicato a bambini e famiglie. Aj a Caraj 2026… la festa dedicata all'aglio – Caraglio (CN), dal 14 al 15 novembre 2026.

Aj a Caraj celebra l’aglio di Caraglio, prodotto locale d’eccellenza, e conclude il calendario degli eventi caragliesi.

– Caraglio (CN), dal 14 al 15 novembre 2026. Aj a Caraj celebra l’aglio di Caraglio, prodotto locale d’eccellenza, e conclude il calendario degli eventi caragliesi. Fera dij Pocio e dij Bigat – Trinità (CN), dal 21 al 30 novembre 2026.

La fiera valorizza i frutti antichi e la nespola con esposizioni, prodotti agricoli e artigianali, mostre, spettacoli e visite guidate. I ristoratori propongono piatti tipici e dolci alla confettura di nespole.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Mostra Mercato di Presepi dal Mondo – Mondovì (CN), il 29 novembre 2026.

La mostra propone presepi da tutto il mondo, natività della tradizione locale e opere artigianali, oltre a carillon e palle di neve. Le opere si possono ammirare o acquistare con un contributo minimo.

I mercatini di Natale

Il Magico Paese di Natale di Govone – Govone (CN), dal 26 al 29 novembre 2026.

A Govone torna il Magico Paese di Natale, con la casa di Babbo Natale, la Regina degli Elfi e la possibilità di visitare il Castello Reale dei Savoia.

– Govone (CN), dal 26 al 29 novembre 2026. A Govone torna il Magico Paese di Natale, con la casa di Babbo Natale, la Regina degli Elfi e la possibilità di visitare il Castello Reale dei Savoia. Natale a Saluzzo – Saluzzo (CN), dal 28 novembre 2026 al 10 gennaio 2027.

A Saluzzo, la Fondazione Amleto Bertoni e il Comune propongono un calendario di aperture dei negozi ed eventi per il Natale, in collaborazione con le realtà locali.