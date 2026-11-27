Cuneo e provincia: gli eventi e le sagre di dicembre
La 457a Fiera Fredda e l’Antica Fiera del Cappone, che dicembre!
Il tartufo bianco porta sulle tavole un profumo intenso, mentre l’inverno invita a ritrovare i sapori di stagione e il calore delle feste. Nell’area di Cuneo, tradizioni e prodotti del territorio accompagnano il mese con atmosfere vivaci e conviviali.
La provincia di Cuneo saluta l’autunno con la Fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba, in programma fino al 6 dicembre, e prosegue con la 457a Fiera Fredda dell’8 dicembre. Il calendario continua con l’Antica Fiera del Cappone, il 13 e 14 dicembre: appuntamenti che raccontano il legame tra feste, tradizioni e gusto.
Gli appuntamenti in provincia di Cuneo
- Fiera internazionale del tartufo bianco d'Alba – Alba (CN), dal 10 ottobre al 6 dicembre 2026.
Ad Alba la Fiera internazionale del tartufo bianco propone il Mercato Mondiale dei tartufi delle Langhe, Monferrato e Roero e un padiglione didattico dedicato a bambini e famiglie.
- 457a Fiera Fredda – Borgo San Dalmazzo (CN), il 8 dicembre 2026.
La Fiera Fredda valorizza le eccellenze enogastronomiche del territorio e delle vallate circostanti, con stand dedicati ai piatti tipici e particolare attenzione alla helix pomatia alpina.
- Antica Fiera del Cappone – Morozzo (CN), dal 13 al 14 dicembre 2026.
A Morozzo, l’Antica Fiera del Cappone rinnova una tradizione legata al periodo napoleonico e offre capponi destinati alle tavole natalizie.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Mercato dell'Antiquariato e del Collezionismo – Cherasco (CN), il 13 dicembre 2026.
Il mercato propone 600 banchi con mobili, quadri, ceramiche, stampe, libri, giocattoli, gioielli, abbigliamento, oggetti da collezione e curiosità di vario genere.
I mercatini di Natale
- Natale a Saluzzo – Saluzzo (CN), dal 28 novembre 2026 al 10 gennaio 2027.
A Saluzzo, la Fondazione Amleto Bertoni e il Comune propongono un calendario di aperture dei negozi ed eventi per il Natale, in collaborazione con le realtà locali.
- Il Magico Paese di Natale di Govone – Govone (CN), dal 3 al 4 dicembre, dal 10 al 13 dicembre e dal 17 al 20 dicembre 2026.
A Govone, il Magico Paese di Natale offre attività a tema, dalla casa di Babbo Natale alla Regina degli Elfi, con la possibilità di visitare il Castello Reale dei Savoia.
- Mercatini di Natale e Villaggio di Babbo Natale – Barge (CN), il 8 dicembre 2026.
A Barge, i mercatini di Natale sotto il Monviso propongono prodotti artigianali e gastronomici, curiosità e un Villaggio di Babbo Natale con sette zone tematiche.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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