Agosto in provincia di Cuneo: gli eventi e le sagre
Tra la Fiera nazionale della nocciola e la Mangialonga, un agosto di sapori autentici in provincia di Cuneo
Profumo di pesche mature, nocciole e formaggi d’alpeggio riempie le tavole, mentre le serate all’aperto si allungano tra colline, borghi e valli fresche. È il momento perfetto per scoprire la provincia di Cuneo attraverso i suoi prodotti tipici, tra piatti della tradizione, calici di vino e piazze che si accendono di musica, luci e chiacchiere fino a tardi.
Nel corso del mese il calendario si infittisce di appuntamenti: dalle degustazioni della Fiera nazionale della nocciola di Cortemilia ai percorsi tra vigne e assaggi de La Mangialonga di La Morra, passando per le specialità casearie della Sagra del Toumin dal Mel di Melle. Una guida per orientarsi tra le sagre, le feste patronali e gli eventi enogastronomici più gustosi della stagione.
Gli appuntamenti in provincia di Cuneo
- Fiera del pesco – Canale (CN), dal 25 luglio al 2 agosto 2026.
La Fiera del Pesco è una sagra tradizionale di Canale con spettacoli, intrattenimento e proposte enogastronomiche legate al territorio.
- Festa di San Firmino di Revello – Revello (CN), dal 31 luglio al 2 agosto 2026.
La Festa di San Firmino di Revello offre serate con musica, servizio bar, gelati, carne alla brace, pizza al forno a legna e altre proposte gastronomiche.
- Sagra del Toumin dal Mel – Melle (CN), dal 8 al 19 agosto 2026.
La Sagra del Toumin dal Mel fa conoscere il formaggio tipico di Melle con serate di eventi, musica e ballo, mercato di prodotti locali, mercatino delle pulci, attività per bambini e degustazioni.
- Festa di Ferragosto alla Bussia – Monforte d'Alba (CN), dal 13 al 16 agosto 2026.
La Festa di Ferragosto alla Bussia propone intrattenimento musicale, giochi e animazione per bambini, insieme a proposte enogastronomiche nel cuore della zona del Barolo.
- Sagra della Costata di Vitello Piemontese – Priocca (CN), dal 13 al 16 agosto 2026.
La Sagra della Costata di Vitello Piemontese unisce enogastronomia e musica, con stand serale che serve costate alla piastra, spiedini, salsiccia, taglieri, agnolotti, dolci e vini.
- Fiera nazionale della nocciola di Cortemilia – Cortemilia (CN), dal 14 al 30 agosto 2026.
La Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia celebra la Tonda Gentile dell’Alta Langa con incontri culturali, presentazioni, spettacoli, concerti e momenti dedicati alla tradizione e all’enogastronomia piemontese.
- La Mangialonga – La Morra (CN), il 30 agosto 2026.
La Mangialonga è una camminata non competitiva tra le colline e i vigneti di La Morra, con degustazioni di prodotti tipici della Langa e vini pregiati in un clima festoso.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Sergio Mattarella in vacanza in Alto Adige: la location scelta
-
Ilary Blasi e Bastian sposi a Ravello: la location del matrimonio
-
Addio mare azzurro in Italia per colpa dell'alga tossica: dov'è
-
Effetto Odissea di Nolan a Favignana: a Lipari scatta la protesta
-
Oasis a Venezia, annuncio in arrivo sul concerto in Italia
-
Scoperta una nuova Tomba dei Giganti in Sardegna
-
Diletta Leotta ha affittato una super villa sul lago di Como
-
Batterio mangiacarne trovato nello Stretto di Messina: lo studio
-
Prezzi sempre più alti a Matera: quanto costa una focaccia