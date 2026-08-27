Tra la Fiera nazionale della nocciola e la Mangialonga, un agosto di sapori autentici in provincia di Cuneo

Profumo di pesche mature, nocciole e formaggi d’alpeggio riempie le tavole, mentre le serate all’aperto si allungano tra colline, borghi e valli fresche. È il momento perfetto per scoprire la provincia di Cuneo attraverso i suoi prodotti tipici, tra piatti della tradizione, calici di vino e piazze che si accendono di musica, luci e chiacchiere fino a tardi.

Nel corso del mese il calendario si infittisce di appuntamenti: dalle degustazioni della Fiera nazionale della nocciola di Cortemilia ai percorsi tra vigne e assaggi de La Mangialonga di La Morra, passando per le specialità casearie della Sagra del Toumin dal Mel di Melle. Una guida per orientarsi tra le sagre, le feste patronali e gli eventi enogastronomici più gustosi della stagione.

Gli appuntamenti in provincia di Cuneo

Fiera del pesco – Canale (CN), dal 25 luglio al 2 agosto 2026.

La Fiera del Pesco è una sagra tradizionale di Canale con spettacoli, intrattenimento e proposte enogastronomiche legate al territorio.

– Canale (CN), dal 25 luglio al 2 agosto 2026. La Fiera del Pesco è una sagra tradizionale di Canale con spettacoli, intrattenimento e proposte enogastronomiche legate al territorio. Festa di San Firmino di Revello – Revello (CN), dal 31 luglio al 2 agosto 2026.

La Festa di San Firmino di Revello offre serate con musica, servizio bar, gelati, carne alla brace, pizza al forno a legna e altre proposte gastronomiche.

– Revello (CN), dal 31 luglio al 2 agosto 2026. La Festa di San Firmino di Revello offre serate con musica, servizio bar, gelati, carne alla brace, pizza al forno a legna e altre proposte gastronomiche. Sagra del Toumin dal Mel – Melle (CN), dal 8 al 19 agosto 2026.

La Sagra del Toumin dal Mel fa conoscere il formaggio tipico di Melle con serate di eventi, musica e ballo, mercato di prodotti locali, mercatino delle pulci, attività per bambini e degustazioni.

– Melle (CN), dal 8 al 19 agosto 2026. La Sagra del Toumin dal Mel fa conoscere il formaggio tipico di Melle con serate di eventi, musica e ballo, mercato di prodotti locali, mercatino delle pulci, attività per bambini e degustazioni. Festa di Ferragosto alla Bussia – Monforte d'Alba (CN), dal 13 al 16 agosto 2026.

La Festa di Ferragosto alla Bussia propone intrattenimento musicale, giochi e animazione per bambini, insieme a proposte enogastronomiche nel cuore della zona del Barolo.

– Monforte d'Alba (CN), dal 13 al 16 agosto 2026. La Festa di Ferragosto alla Bussia propone intrattenimento musicale, giochi e animazione per bambini, insieme a proposte enogastronomiche nel cuore della zona del Barolo. Sagra della Costata di Vitello Piemontese – Priocca (CN), dal 13 al 16 agosto 2026.

La Sagra della Costata di Vitello Piemontese unisce enogastronomia e musica, con stand serale che serve costate alla piastra, spiedini, salsiccia, taglieri, agnolotti, dolci e vini.

– Priocca (CN), dal 13 al 16 agosto 2026. La Sagra della Costata di Vitello Piemontese unisce enogastronomia e musica, con stand serale che serve costate alla piastra, spiedini, salsiccia, taglieri, agnolotti, dolci e vini. Fiera nazionale della nocciola di Cortemilia – Cortemilia (CN), dal 14 al 30 agosto 2026.

La Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia celebra la Tonda Gentile dell’Alta Langa con incontri culturali, presentazioni, spettacoli, concerti e momenti dedicati alla tradizione e all’enogastronomia piemontese.

– Cortemilia (CN), dal 14 al 30 agosto 2026. La Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia celebra la Tonda Gentile dell’Alta Langa con incontri culturali, presentazioni, spettacoli, concerti e momenti dedicati alla tradizione e all’enogastronomia piemontese. La Mangialonga – La Morra (CN), il 30 agosto 2026.

La Mangialonga è una camminata non competitiva tra le colline e i vigneti di La Morra, con degustazioni di prodotti tipici della Langa e vini pregiati in un clima festoso.