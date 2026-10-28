Dal Masigott alla Festa dei Crotti, l’autunno comasco si ritrova tra sapori e tradizioni

Le castagne portano in tavola il sapore dell’autunno, mentre le giornate si accorciano e invitano a riscoprire feste e tradizioni. Anche nell’area di Como, il cambio di stagione si accompagna a prodotti tipici e atmosfere da vivere con calma.

In provincia di Como, la Festa dei Crotti di Albavilla, la Sagra del Torchio a Palanzo e la Sagra del Masigott sono alcuni degli appuntamenti che animano il calendario autunnale.

Gli appuntamenti in provincia di Como

Festa dei Crotti di Albavilla – Albavilla (CO), dal 3 al 4 ottobre e dal 10 al 11 ottobre 2026.

Percorso tra i Crotti di Albavilla con possibilità di degustare e acquistare prodotti tipici, servizio di ristorazione in area mercato e un ricco programma di attività pensate per tutta la famiglia.

– Albavilla (CO), dal 3 al 4 ottobre e dal 10 al 11 ottobre 2026. Percorso tra i Crotti di Albavilla con possibilità di degustare e acquistare prodotti tipici, servizio di ristorazione in area mercato e un ricco programma di attività pensate per tutta la famiglia. Sagra del Torchio a Palanzo – Faggeto Lario (CO), il 11 ottobre 2026.

A Palanzo la Sagra del Torchio rende protagonista il grande torchio cinquecentesco, messo in funzione per degustare il succo della prima spremitura, accompagnato da musiche tradizionali, bancarelle, esposizioni, attività culturali, laboratori e punti ristoro.

– Faggeto Lario (CO), il 11 ottobre 2026. A Palanzo la Sagra del Torchio rende protagonista il grande torchio cinquecentesco, messo in funzione per degustare il succo della prima spremitura, accompagnato da musiche tradizionali, bancarelle, esposizioni, attività culturali, laboratori e punti ristoro. La Sagra del Masigott 2026, la festa del dolce tipico – Erba (CO), dal 15 al 18 ottobre 2026.

La festa di Sant’Eufemia propone bancarelle, giochi popolari e spettacoli folkloristici. Protagonista è il Masigott, dolce tipico erbese a base di farine di castagne e granoturco, disponibile in degustazione e vendita.

– Erba (CO), dal 15 al 18 ottobre 2026. La festa di Sant’Eufemia propone bancarelle, giochi popolari e spettacoli folkloristici. Protagonista è il Masigott, dolce tipico erbese a base di farine di castagne e granoturco, disponibile in degustazione e vendita. Festa dell'Asino e Fera de Barni – Barni (CO), dal 23 al 25 ottobre 2026.

Nel borgo di Barni si svolgono la Festa dell'Asino e la Fera de Barni, dedicate alla cultura rurale e alle tradizioni locali, con antichi mestieri, storia e arte del territorio e degustazioni di piatti tipici in un contesto autunnale.