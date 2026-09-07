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Settembre in provincia di Brescia: gli eventi e le sagre

Tra il Palio delle Quadre e il Festival Franciacorta in Cantina, settembre bresciano di sapori e feste d’autunno

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Quando le prime serate si fanno più fresche, la gente torna a radunarsi nelle piazze per celebrare l’arrivo dell’autunno tra profumi di mosto, castagne e funghi appena raccolti. È il tempo dei prodotti tipici di stagione, dei colori che cambiano nelle vigne e nei boschi, delle tavolate condivise che raccontano la storia di un territorio come quello della provincia di Brescia, dove montagna, lago e campagna si incontrano in pochi chilometri.

In questi giorni la provincia bresciana si accende di appuntamenti da non perdere: dalle sfide tra contrade del Palio delle Quadre a Chiari alle degustazioni del Festival Franciacorta in Cantina tra le colline, passando per le atmosfere di lago di Sale in Zucca 2026 a Sale Marasino, ogni fine settimana offre un viaggio diverso tra sapori, tradizioni e panorami.

Gli appuntamenti in provincia di Brescia

  • Il Palio delle Quadre – Chiari (BS), dal 7 al 12 settembre 2026.
    Palio podistico a staffetta per le vie di Chiari, che ripercorre il tragitto delle antiche processioni religiose e vede sfidarsi le quattro Quadre cittadine.
  • Sale in Zucca 2026, il Festival della tradizione locale – Sale Marasino (BS), dal 11 al 13 settembre 2026.
    Festival dedicato alle tradizioni locali e ai prodotti tipici, con mostra-mercato, intrattenimenti, laboratori per tutte le età e la storica Sfida della Zucca tra esemplari giganti.
  • Festival Franciacorta in Cantina – Brescia (BS), dal 18 al 20 settembre 2026.
    Evento diffuso tra le cantine della Franciacorta, con iniziative enogastronomiche, sportive, naturalistiche e culturali dedicate alla scoperta del territorio e dei suoi vini.
  • Sagra del contadino 2026, tre giornate dedicate alla tradizione – Mairano (BS), dal 18 al 20 settembre 2026.
    Sagra della bassa bresciana che ricrea nelle vie del paese scene di vita contadina, offrendo degustazioni di prodotti tipici, intrattenimento, arte e cultura rurale.
  • Festa del fungo e della castagna – Pisogne (BS), dal 25 al 27 settembre 2026.
    Sagra popolare dedicata ai funghi e alle castagne della montagna pisognese, tradizionale appuntamento di fine settembre nel paese lacustre, con richiamo di numerosi visitatori dal territorio camuno-sebino.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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