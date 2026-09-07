Tra il Palio delle Quadre e il Festival Franciacorta in Cantina, settembre bresciano di sapori e feste d’autunno

Quando le prime serate si fanno più fresche, la gente torna a radunarsi nelle piazze per celebrare l’arrivo dell’autunno tra profumi di mosto, castagne e funghi appena raccolti. È il tempo dei prodotti tipici di stagione, dei colori che cambiano nelle vigne e nei boschi, delle tavolate condivise che raccontano la storia di un territorio come quello della provincia di Brescia, dove montagna, lago e campagna si incontrano in pochi chilometri.

In questi giorni la provincia bresciana si accende di appuntamenti da non perdere: dalle sfide tra contrade del Palio delle Quadre a Chiari alle degustazioni del Festival Franciacorta in Cantina tra le colline, passando per le atmosfere di lago di Sale in Zucca 2026 a Sale Marasino, ogni fine settimana offre un viaggio diverso tra sapori, tradizioni e panorami.

Gli appuntamenti in provincia di Brescia

Il Palio delle Quadre – Chiari (BS), dal 7 al 12 settembre 2026.

Palio podistico a staffetta per le vie di Chiari, che ripercorre il tragitto delle antiche processioni religiose e vede sfidarsi le quattro Quadre cittadine.

– Chiari (BS), dal 7 al 12 settembre 2026. Palio podistico a staffetta per le vie di Chiari, che ripercorre il tragitto delle antiche processioni religiose e vede sfidarsi le quattro Quadre cittadine. Sale in Zucca 2026, il Festival della tradizione locale – Sale Marasino (BS), dal 11 al 13 settembre 2026.

Festival dedicato alle tradizioni locali e ai prodotti tipici, con mostra-mercato, intrattenimenti, laboratori per tutte le età e la storica Sfida della Zucca tra esemplari giganti.

– Sale Marasino (BS), dal 11 al 13 settembre 2026. Festival dedicato alle tradizioni locali e ai prodotti tipici, con mostra-mercato, intrattenimenti, laboratori per tutte le età e la storica Sfida della Zucca tra esemplari giganti. Festival Franciacorta in Cantina – Brescia (BS), dal 18 al 20 settembre 2026.

Evento diffuso tra le cantine della Franciacorta, con iniziative enogastronomiche, sportive, naturalistiche e culturali dedicate alla scoperta del territorio e dei suoi vini.

– Brescia (BS), dal 18 al 20 settembre 2026. Evento diffuso tra le cantine della Franciacorta, con iniziative enogastronomiche, sportive, naturalistiche e culturali dedicate alla scoperta del territorio e dei suoi vini. Sagra del contadino 2026, tre giornate dedicate alla tradizione – Mairano (BS), dal 18 al 20 settembre 2026.

Sagra della bassa bresciana che ricrea nelle vie del paese scene di vita contadina, offrendo degustazioni di prodotti tipici, intrattenimento, arte e cultura rurale.

– Mairano (BS), dal 18 al 20 settembre 2026. Sagra della bassa bresciana che ricrea nelle vie del paese scene di vita contadina, offrendo degustazioni di prodotti tipici, intrattenimento, arte e cultura rurale. Festa del fungo e della castagna – Pisogne (BS), dal 25 al 27 settembre 2026.

Sagra popolare dedicata ai funghi e alle castagne della montagna pisognese, tradizionale appuntamento di fine settembre nel paese lacustre, con richiamo di numerosi visitatori dal territorio camuno-sebino.