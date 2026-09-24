Tra cinghiale sul lago e formaggi in Franciacorta: da Sulzano a Castegnato i sapori d’autunno

È il tempo in cui si torna a riunirsi attorno alle tavolate, quando l’aria si fa più fresca e i profumi di funghi, castagne e vini corposi accompagnano i fine settimana nei borghi. I colori caldi dei vigneti e dei boschi, le prime nebbie del mattino e il richiamo dei prodotti tipici di stagione trasformano le colline e i paesi in un invito lento alla scoperta, con l’autunno che ridisegna paesaggi e sapori anche attorno a Brescia.

In provincia di Brescia questo periodo diventa l’occasione perfetta per lasciarsi guidare da sagre e rassegne enogastronomiche: dalla Sagra del cinghiale 2026 a Sulzano affacciata sul lago, alla grande vetrina casearia di Franciacorta in bianco 2026 a Castegnato, fino ai profumi di montagna della Sagra del tartufo 2026 a Tignale, un piccolo itinerario di gusto che unisce vallate, pianura e sponde lacustri.

Gli appuntamenti in provincia di Brescia

Sagra del cinghiale 2026 a Sulzano – Sulzano (BS), dal 1 al 31 ottobre 2026.

A Sulzano la Sagra del Cinghiale coinvolge i ristoranti locali con menù tematici a base di cinghiale, personalizzati secondo le diverse identità gastronomiche, per celebrare tradizioni culinarie, folklore e prodotti del territorio.

– Sulzano (BS), dal 1 al 31 ottobre 2026. A Sulzano la Sagra del Cinghiale coinvolge i ristoranti locali con menù tematici a base di cinghiale, personalizzati secondo le diverse identità gastronomiche, per celebrare tradizioni culinarie, folklore e prodotti del territorio. Scior del Torcol 2026, torna la rassegna del vino di Vallecamonica – Losine (BS), dal 3 al 4 ottobre 2026.

Scior del Torcol propone una passeggiata tra i vigneti della Concarena con degustazioni di vini camuni e prodotti tipici, oltre alla visita delle cantine di Losine e Cerveno per riscoprire sapori, profumi e accoglienza tradizionali.

– Losine (BS), dal 3 al 4 ottobre 2026. Scior del Torcol propone una passeggiata tra i vigneti della Concarena con degustazioni di vini camuni e prodotti tipici, oltre alla visita delle cantine di Losine e Cerveno per riscoprire sapori, profumi e accoglienza tradizionali. Sagra del tartufo 2026, torna la mostra mercato del gusto – Tignale (BS), dal 3 al 4 ottobre 2026.

A Tignale la Sagra del Tartufo propone una mostra mercato dedicata al tartufo con degustazioni, possibilità di acquisto di prodotti tipici, escursioni e intrattenimenti per far conoscere questo prodotto caratteristico del territorio.

– Tignale (BS), dal 3 al 4 ottobre 2026. A Tignale la Sagra del Tartufo propone una mostra mercato dedicata al tartufo con degustazioni, possibilità di acquisto di prodotti tipici, escursioni e intrattenimenti per far conoscere questo prodotto caratteristico del territorio. Franciacorta in bianco 2026, torna la rassegna nazionale lattiero-casearia – Castegnato (BS), dal 9 al 11 ottobre 2026.

Franciacorta in Bianco è una rassegna nazionale lattiero-casearia con incontri, approfondimenti e numerosi stand ricchi di formaggi e specialità casearie di qualità, produzioni di nicchia e ricette tradizionali.

– Castegnato (BS), dal 9 al 11 ottobre 2026. Franciacorta in Bianco è una rassegna nazionale lattiero-casearia con incontri, approfondimenti e numerosi stand ricchi di formaggi e specialità casearie di qualità, produzioni di nicchia e ricette tradizionali. Sagra di San Flaviano – Pralboino (BS), il 11 ottobre 2026.

La Sagra di San Flaviano unisce la processione religiosa con le reliquie del Santo per le vie del paese a un programma di festa con giostre, bancarelle, concerti, cibo tipico e altre attrazioni.