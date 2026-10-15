Tra i profumi di "Un tuffo nel passato 2026" e i tesori di "Mercantico di Lonato 2026"

Quando l’aria si fa più fresca e le prime brume avvolgono i campi, la comunità si ritrova nelle piazze e sotto i portici per condividere racconti, sapori e piccoli riti quotidiani. È il tempo delle tavole scaldate da vini rossi, formaggi stagionati e piatti che profumano di bosco e di campagna, della lentezza delle passeggiate tra colline e borghi che si tingono di colori caldi, mentre l’autunno regala gli ultimi frutti di stagione.

In provincia di Brescia questo periodo diventa l’occasione perfetta per intrecciare gite e sapori, tra lungolaghi, castelli e centri storici che ospitano appuntamenti dedicati al bello e al buono. I curiosi di oggetti rari e atmosfere d’antan possono scegliere tra il Mercatino dell’Antiquariato e del Vintage a Desenzano del Garda, le bancarelle affacciate sull’acqua di Un tuffo nel passato 2026, mercatini sul lungolago a Paratico e le occasioni da scovare al Mercantico di Lonato 2026, occasioni ad ogni passo, in un calendario che invita a esplorare ogni angolo del territorio.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Mercatini dell'usato: arte e ingegno a Breno – Breno (BS), il 1 novembre 2026.

A Breno, ogni prima domenica del mese, i mercatini dell'usato arte e ingegno propongono oggettistica, collezionismo, vintage e piccolo antiquariato.

– Breno (BS), il 1 novembre 2026. A Breno, ogni prima domenica del mese, i mercatini dell'usato arte e ingegno propongono oggettistica, collezionismo, vintage e piccolo antiquariato. Mercatino dell'Antiquariato e del Vintage a Desenzano del Garda – Desenzano del Garda (BS), il 1 novembre 2026.

A Desenzano del Garda un mercatino con circa 60 espositori selezionati offre modernariato, oggetti da collezione e pezzi rari, tra cui icone russe antiche, libri e stampe, avori e bambole ottocentesche.

– Desenzano del Garda (BS), il 1 novembre 2026. A Desenzano del Garda un mercatino con circa 60 espositori selezionati offre modernariato, oggetti da collezione e pezzi rari, tra cui icone russe antiche, libri e stampe, avori e bambole ottocentesche. Un tuffo nel passato 2026, mercatini sul lungolago – Paratico (BS), il 1 e 15 novembre 2026.

Sul lungolago Marconi di Paratico si tengono mercatini di antiquariato e hobbistica con numerosi stand, dove cercare pezzi curiosi e occasioni particolari in un contesto panoramico.

– Paratico (BS), il 1 e 15 novembre 2026. Sul lungolago Marconi di Paratico si tengono mercatini di antiquariato e hobbistica con numerosi stand, dove cercare pezzi curiosi e occasioni particolari in un contesto panoramico. Antiquariato a Corte Franca – Corte Franca (BS), il 8 novembre 2026.

Ad Antiquariato a Corte Franca i portici di Via Seradina e Piazza di Franciarcorta ospitano numerosi espositori con oggetti d’antiquariato, modernariato e collezionismo, offrendo anche l’occasione di scoprire il luogo e la sua cucina tipica.

– Corte Franca (BS), il 8 novembre 2026. Ad Antiquariato a Corte Franca i portici di Via Seradina e Piazza di Franciarcorta ospitano numerosi espositori con oggetti d’antiquariato, modernariato e collezionismo, offrendo anche l’occasione di scoprire il luogo e la sua cucina tipica. Mercantico di Lonato 2026, occasioni ad ogni passo – Lonato del Garda (BS), il 15 novembre 2026.

Rassegna nel centro storico di Lonato dedicata ad antiquariato, modernariato, hobbistica e collezionismo, con molte curiosità e possibilità di buoni affari.

– Lonato del Garda (BS), il 15 novembre 2026. Rassegna nel centro storico di Lonato dedicata ad antiquariato, modernariato, hobbistica e collezionismo, con molte curiosità e possibilità di buoni affari. La soffitta in piazza, torna il mercatino dell'antiquariato e usato – Rovato (BS), il 15 novembre 2026.

Mercatino dell'antiquariato e usato in piazza Palestro a Rovato con stand di mobili, modernariato, oggetti di design, collezionismo cartaceo, numismatica, bigiotteria, abbigliamento vintage, dischi e altro.

– Rovato (BS), il 15 novembre 2026. Mercatino dell'antiquariato e usato in piazza Palestro a Rovato con stand di mobili, modernariato, oggetti di design, collezionismo cartaceo, numismatica, bigiotteria, abbigliamento vintage, dischi e altro. A Montichiari torna il "Mercatino delle cose introvabili" – Montichiari (BS), il 29 novembre 2026.

Mercatino nel centro storico di Montichiari dedicato ad antiquariato, collezionismo e hobbistica, con mobili, oggetti d’epoca, libri, francobolli, monete, medaglie, oggettistica e opere di ingegno creativo.