Tra curiosità da scoprire: «Un tuffo nel passato 2026» e «La soffitta in piazza»

Con l’accensione delle luci e il ritrovarsi nelle piazze, l’inverno invita a condividere tradizioni e sapori del territorio. In provincia di Brescia, le atmosfere delle feste si accompagnano ai prodotti di stagione e al piacere di passeggiare tra le vie dei paesi.

In provincia di Brescia, il calendario di dicembre propone diversi mercatini: il 6 si svolgono Mercatini dell’usato: arte e ingegno a Breno e Mercatino dell’Antiquariato e del Vintage a Desenzano del Garda; il 20 dicembre torna Mercantico di Lonato 2026, occasioni ad ogni passo.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Mercatini dell'usato: arte e ingegno a Breno – Breno (BS), il 6 dicembre 2026.

Il mercatino propone oggettistica, collezionismo, usato, vintage e piccolo antiquariato.

– Breno (BS), il 6 dicembre 2026. Il mercatino propone oggettistica, collezionismo, usato, vintage e piccolo antiquariato. Mercatino dell'Antiquariato e del Vintage a Desenzano del Garda – Desenzano del Garda (BS), il 6 dicembre 2026.

A Desenzano del Garda, circa 60 espositori selezionati presentano modernariato e oggetti da collezione, tra cui icone russe, libri e stampe antiche, bambole e manufatti in avorio.

– Desenzano del Garda (BS), il 6 dicembre 2026. A Desenzano del Garda, circa 60 espositori selezionati presentano modernariato e oggetti da collezione, tra cui icone russe, libri e stampe antiche, bambole e manufatti in avorio. Un tuffo nel passato 2026, mercatini sul lungolago – Paratico (BS), il 6 e 20 dicembre 2026.

La passeggiata di Lungolago Marconi ospita stand di antiquariato e hobbistica, con oggetti da scoprire e acquistare.

– Paratico (BS), il 6 e 20 dicembre 2026. La passeggiata di Lungolago Marconi ospita stand di antiquariato e hobbistica, con oggetti da scoprire e acquistare. Antiquariato a Corte Franca – Corte Franca (BS), il 13 dicembre 2026.

Espositori sotto i portici di Via Seradina e in Piazza di Franciacorta propongono antiquariato, modernariato, collezionismo, mobili e oggetti del passato. L’occasione permette anche di scoprire i piatti tipici locali.

– Corte Franca (BS), il 13 dicembre 2026. Espositori sotto i portici di Via Seradina e in Piazza di Franciacorta propongono antiquariato, modernariato, collezionismo, mobili e oggetti del passato. L’occasione permette anche di scoprire i piatti tipici locali. Mercantico di Lonato 2026, occasioni ad ogni passo – Lonato del Garda (BS), il 20 dicembre 2026.

Nel centro storico di Lonato, il Mercantico riunisce antiquariato, modernariato, hobbistica e collezionismo, con curiosità e occasioni per i visitatori.

– Lonato del Garda (BS), il 20 dicembre 2026. Nel centro storico di Lonato, il Mercantico riunisce antiquariato, modernariato, hobbistica e collezionismo, con curiosità e occasioni per i visitatori. La soffitta in piazza, torna il mercatino dell'antiquariato e usato – Rovato (BS), il 20 dicembre 2026.

In piazza Palestro a Rovato, il mercatino propone antiquariato e usato, tra mobili, design, libri, cartoline, dischi in vinile, abbigliamento vintage e oggetti da collezione.

– Rovato (BS), il 20 dicembre 2026. In piazza Palestro a Rovato, il mercatino propone antiquariato e usato, tra mobili, design, libri, cartoline, dischi in vinile, abbigliamento vintage e oggetti da collezione. A Montichiari torna il "Mercatino delle cose introvabili" – Montichiari (BS), il 27 dicembre 2026.

Nel centro storico di Montichiari, il Mercatino delle cose introvabili propone antiquariato, collezionismo, hobbistica e creazioni artigianali, tra mobili, libri, monete, francobolli e oggetti d’epoca.