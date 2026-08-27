Tra Palio degli Asini e Camunerie, l’estate bresciana si accende di gusto e tradizioni

Dalle tavolate all’aperto che riuniscono intere comunità alle serate in piazza tra luci calde e profumi di griglia, è la stagione in cui l’Italia dei paesi si ritrova a festeggiare. I prodotti dell’orto estivo, le prime uve che maturano al sole e le specialità di lago e montagna diventano protagonisti di sagre, mercatini e feste dove il tempo rallenta e la convivialità torna al centro, anche nei borghi e nelle valli che circondano Brescia.

Nella provincia bresciana l’estate si racconta passando da un evento all’altro: tra le rievocazioni di Camunerie 2026, il castello che rivive a Breno, le atmosfere lacustri della Yellow Night 2026, Ferragosto a Limone sul Garda e la tradizione popolare del Palio degli Asini 2026 a Novagli di Montichiari, il calendario di agosto disegna un itinerario di sapori, storia e serate all’aperto da vivere giorno dopo giorno.

Gli appuntamenti in provincia di Brescia

Palio degli Asini 2026 a Novagli di Montichiari – Montichiari (BS), il 2 agosto 2026.

Palio in frazione Novagli con le quattro contrade impegnate in una sfida su calessini trainati da asini, tra tradizione popolare e divertimento per tutti.

– Montichiari (BS), il 2 agosto 2026. Palio in frazione Novagli con le quattro contrade impegnate in una sfida su calessini trainati da asini, tra tradizione popolare e divertimento per tutti. Camunerie 2026, il castello che rivive – Breno (BS), dal 7 al 10 agosto 2026.

Rievocazione medievale al Castello di Breno con ambientazioni storiche, spettacoli di falconeria, fachiri, duelli all’arma bianca e dimostrazioni di antichi mestieri.

– Breno (BS), dal 7 al 10 agosto 2026. Rievocazione medievale al Castello di Breno con ambientazioni storiche, spettacoli di falconeria, fachiri, duelli all’arma bianca e dimostrazioni di antichi mestieri. Mostra Mercato 2026 a Pisogne – Pisogne (BS), dal 12 al 16 agosto 2026.

Mostra mercato nel centro storico di Pisogne, con bancarelle e un ricco programma di spettacoli, concerti, visite guidate e altre iniziative culturali.

– Pisogne (BS), dal 12 al 16 agosto 2026. Mostra mercato nel centro storico di Pisogne, con bancarelle e un ricco programma di spettacoli, concerti, visite guidate e altre iniziative culturali. Yellow Night 2026, Ferragosto a Limone sul Garda – Limone sul Garda (BS), il 14 agosto 2026.

La Yellow Night anima Limone sul Garda con musica, animazione per bambini, vie del centro e lungolago in festa, con grande spettacolo pirotecnico in tarda serata.