Eventi e sagre di ottobre in provincia di Bolzano
Tra la Festa dell’uva di Merano e il Dolomiti Gourmetfestival, un ottobre di sapori d’autunno in provincia di Bolzano
Nel calendario delle feste d’autunno si accendono profumi di cantine, cucine di montagna e frutteti pronti alla raccolta: l’aria si fa tersa, i boschi si colorano, tavole e piazze tornano a riempirsi di specialità di stagione come mele, castagne e vini del nuovo raccolto. È il momento ideale per un viaggio lento tra vallate e piccoli borghi, lasciandosi guidare dai ritmi della natura e dalle tradizioni contadine che qui, tra masi e paesaggi alpini, scandiscono da sempre il passaggio alla stagione più dorata.
Nella provincia di Bolzano, l’autunno prende forma in un fitto intreccio di appuntamenti: dalle creazioni d’alta cucina del Dolomiti Gourmetfestival di Dobbiaco, alle atmosfere folkloristiche e colorate della Festa dell’uva. Kermesse di musica e folklore di Merano, fino al profumo di caldarroste e piatti tipici che accompagnerà la Festa della Castagna – Keschtnriggl a Tesimo. Una guida per orientarsi tra sagre, feste e sapori autentici di questo periodo speciale.
Gli appuntamenti in provincia di Bolzano
- Dolomiti Gourmetfestival – Dobbiaco (BZ), dal 1 al 3 ottobre 2026.
Nella regione 3 Cime Dolomiti il Dolomiti Gourmet Festival riunisce chef italiani e internazionali per proporre una cucina sostenibile ispirata alla natura e al legame con il territorio.
- Transumanza delle bestiame a Castelrotto – Castelrotto (BZ), il 3 ottobre 2026.
A Castelrotto le strade si animano con la transumanza del bestiame e i festeggiamenti che accompagnano il rientro degli animali.
- Ritorno del bestiame dall'Alpeggio – Terento (BZ), il 10 ottobre 2026.
A Terento il ritorno del bestiame dall’alpeggio è una colorata festa della transumanza con animali adornati, bande musicali, balli e sfilate.
- Festa della Mela con grande sfilata – Naz-Sciaves (BZ), il 11 ottobre 2026.
A Naz-Sciaves la Festa della Mela propone degustazioni di mele appena raccolte, mercato contadino, giochi per bambini, musica, balli e una grande sfilata con incoronazione della reginetta della mela.
- Festa della Castagna – Keschtnriggl – Tesimo (BZ), dal 15 ottobre al 8 novembre 2026.
Le Giornate della castagna Keschtnriggl a Tesimo-Prissiano, Foiana e Lana valorizzano cultura e usanze locali, con particolare attenzione alle castagne e al loro ruolo per la popolazione.
- La Festa dell'uva. Kermesse di musica e folklore – Merano (BZ), dal 16 al 18 ottobre 2026.
A Merano la Festa dell’uva propone tradizione, musica tipica, specialità gastronomiche altoatesine e buon vino nel centro cittadino, in una manifestazione storica molto sentita.
- Il Vicolo del vino di Termeno – Termeno sulla Strada del Vino (BZ), il 17 ottobre 2026.
Il Vicolo del vino di Termeno è una festa lungo la Strada del Vino con degustazioni di bottiglie selezionate, specialità culinarie e musica vivace.
- Mercato di Stegona – Brunico (BZ), dal 26 al 28 ottobre 2026.
Il Mercato di Stegona, frazione di Brunico, è la più grande fiera del Tirolo, trasformando il paese in un grande luna park dove passeggiare, contrattare e fare acquisti.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Mercato del contadino – Brunico (BZ), ogni venerdì dal 2 al 30 ottobre 2026.
Mercato del contadino con produttori locali che vendono direttamente verdura, frutta, cereali, formaggi, carne, uova, erbe aromatiche e pane.
- Mercatino dei contadini – Vipiteno (BZ), ogni venerdì dal 2 al 30 ottobre 2026.
Mercatino dei contadini in Piazza Città di Vipiteno, dove acquistare prodotti locali di qualità e fermarsi per un bicchiere di vino tra pane fatto in casa, speck, salumi, pesce, formaggi, vini biologici e verdure fresche.
- Mercato Meranese – Merano (BZ), ogni sabato dal 3 al 31 ottobre 2026.
Mercato Meranese dedicato a prodotti agroalimentari e artigianali realizzati esclusivamente in Alto Adige, ispirato ai principi di regionalità e sostenibilità.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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