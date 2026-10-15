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Novembre in provincia di Bolzano: gli eventi e le sagre

Dal Merano Wine Festival al Keschtnriggl: profumi d’autunno e primi mercatini in provincia di Bolzano

Aggiornato: 4 min di lettura

Nel calendario di feste, sapori e atmosfere che chiude la stagione autunnale in Alto Adige, la provincia di Bolzano si accende di colori caldi, profumi di montagna e specialità del periodo: castagne, mele, vini del territorio, piatti robusti che preparano all’inverno. Tra masi, vigneti e centri storici addobbati con le prime luci, l’aria fresca invita a passeggiare, fermarsi nelle piazze, scoprire mercatini e stand enogastronomici che celebrano il ritmo lento della montagna.

In questo scenario, la provincia di Bolzano offre un itinerario unico tra tradizioni contadine ed eleganza urbana: dalle passeggiate tra i castagneti della Festa della Castagna – Keschtnriggl di Tesimo alle degustazioni del Merano Wine Festival, fino alle atmosfere natalizie in anteprima con la Foresta Natalizia, un’atmosfera incantata tutta da vivere a Lagundo e i primi mercatini che iniziano a illuminare città e paesi di tutta la valle.

Gli appuntamenti in provincia di Bolzano

  • Festa della Castagna – Keschtnriggl – Tesimo (BZ), dal 15 ottobre al 8 novembre 2026.
    Le Giornate della castagna Keschtnriggl a Tesimo-Prissiano, Foiana e Lana valorizzano cultura e usanze locali, con particolare attenzione alle castagne e al loro ruolo per la popolazione.
  • Cavalcata di San Leonardo della valli ladine e dell'Alto Adige – Badia (BZ), il 1 novembre 2026.
    Cavalcata in onore di San Leonardo con cavalli e costumi da tutto l’Alto Adige, messa solenne, festa tradizionale, specialità gastronomiche, mercatino, castagnata e musica.
  • Merano Wine Festival – Merano (BZ), dal 6 al 10 novembre 2026.
    Evento enologico di alto profilo dedicato ai migliori vini nazionali e internazionali, ospitato nelle eleganti sale storiche del Kurhaus di Merano.
  • Sagra di San Martino – Appiano sulla Strada del Vino (BZ), il 11 novembre 2026.
    Sagra di San Martino a Cornaiano, giornata di festa con mercato affollato fin dal mattino, occasione di ritrovo per l’intera comunità.
  • Foresta Natalizia, un'atmosfera incantata tutta da vivere – Lagundo (BZ), dal 18 al 22 novembre e dal 25 al 29 novembre 2026.
    La Foresta Natalizia di Birra FORST offre un ambiente suggestivo e rilassante, ricco di stimoli sensoriali e lontano dalla frenesia quotidiana.
  • Mercatino di Natale in Piazza Walther – Bolzano (BZ), dal 26 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.
    Mercatino di Natale in Piazza Walther a Bolzano, tra casette di legno addobbate, profumo di dolci e vin brulé, musiche natalizie e un’atmosfera coinvolgente per adulti e bambini; chiuso il 25 dicembre.
  • Il Mercatino di Natale di Bressanone – Bressanone (BZ), dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.
    Mercatino di Natale di Bressanone, allestito ai piedi del Duomo e della Hofburg, con bancarelle ricche di profumi e sapori tipici che invitano a vivere momenti di riflessione e convivialità; chiuso il 25 dicembre.
  • Il Mercatino di Natale di Brunico – Brunico (BZ), dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.
    Mercatino di Natale di Brunico con atmosfera festosa, luci, profumo di abeti, specialità dolci e concerti natalizi che incantano grandi e piccoli; chiuso il 25 dicembre, apertura ridotta il 24 dicembre.
  • Natale medievale a Chiusa – Chiusa (BZ), dal 27 al 29 novembre 2026.
    Natale medievale a Chiusa con mercatino dell’Avvento nei fine settimana, tra bancarelle e cantine decorate che propongono artigianato e specialità gastronomiche in un’atmosfera di quiete e meditazione.
  • Mercatino di Natale a Dobbiaco – Dobbiaco (BZ), dal 27 al 29 novembre 2026.
    Mercatino culinario di Natale a Dobbiaco, immerso nel paesaggio innevato delle Dolomiti, con luci, profumi di spezie e dolci appena sfornati, aperto a visitatori di tutte le età; chiuso il giorno di Natale.
  • Natale a Lana, polvere di stelle – Lana (BZ), dal 27 al 29 novembre 2026.
    Mercatino di Natale Polvere di Stelle a Lana, dall’atmosfera accogliente, con bancarelle addobbate, artigianato sudtirolese, offerte natalizie nei negozi e numerose iniziative per il divertimento di tutta la famiglia.
  • Natale a Merano, la magica atmosfera del mercatino – Merano (BZ), dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.
    Mercatino di Natale a Merano, pensato per visitatori di tutte le età, con un’atmosfera calda e accogliente nel periodo delle feste; chiuso il 25 dicembre.
  • Trenatale del Renon – Renon (BZ), dal 27 novembre 2026 al 3 gennaio 2027.
    Trenatale del Renon, un piccolo mercatino con casette a forma di trenino a Soprabolzano e Collalbo, che offre specialità locali, artigianato, spettacoli culturali, concerti e pomeriggi fiabeschi per bambini.
  • Mercatino di Natale a Vipiteno – Vipiteno (BZ), dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.
    Mercatino di Natale a Vipiteno, all’ombra della Torre delle Dodici che domina la piazza principale, con un’atmosfera unica e suggestiva; chiuso a Natale, apertura ridotta la vigilia.
  • Mercatino di Natale a Ortisei – Ortisei (BZ), dal 28 al 29 novembre 2026.
    Mercatino di Natale a Ortisei, tra Dolomiti innevate, con prodotti tipici, artigianato e tradizioni ladine, profumi di cannella e vin brulé, presepi in legno lungo le vie e una giostra gardenese per bambini.
  • Mercatino di Natale a Selva di Val Gardena – Selva di Val Gardena (BZ), il 29 novembre 2026.
    Mercatino di Natale "Nadel da mont" a Selva di Val Gardena, nel cuore delle Dolomiti, con una suggestiva ricostruzione delle piste da sci in centro, funivia sopra le casette di legno e atmosfera natalizia particolarmente scenografica.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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