Dalla Sfilata dei krampus a Lana ad Arriva San Nicolò: dicembre segue il ritmo delle tradizioni

Il calendario delle feste e degli appuntamenti invita a vivere l’inverno tra sapori di stagione, prodotti tipici e tradizioni che scaldano le giornate più fredde. Nell’area di Bolzano, le luci e l’atmosfera delle feste accompagnano le passeggiate e i momenti da condividere.

In provincia, le occasioni per entrare nello spirito del periodo non mancano: tra gli appuntamenti ci sono Arriva San Nicolò a Castelrotto, la Sfilata dei krampus a Lana e il Natale medievale a Chiusa. I mercatini di Natale, raccolti in una sezione dedicata, completano la guida.

Gli appuntamenti in provincia di Bolzano

Arriva San Nicolò – Castelrotto (BZ), il 5 dicembre 2026.

La festa di San Nicolò culmina in una sfilata per le vie del paese: il santo, accompagnato dagli angeli e dal servo Davide, distribuisce dolci e caramelle.

– Castelrotto (BZ), il 5 dicembre 2026. La festa di San Nicolò culmina in una sfilata per le vie del paese: il santo, accompagnato dagli angeli e dal servo Davide, distribuisce dolci e caramelle. Sfilata dei krampus a Lana – Lana (BZ), il 5 dicembre 2026.

A Lana si svolge il tradizionale corteo dei Krampus, accompagnato da angeli, Knecht Ruprecht e San Nicolò. La manifestazione comprende un servizio di bevande e una festa dopo il corteo.

– Lana (BZ), il 5 dicembre 2026. A Lana si svolge il tradizionale corteo dei Krampus, accompagnato da angeli, Knecht Ruprecht e San Nicolò. La manifestazione comprende un servizio di bevande e una festa dopo il corteo. Arriva San Nicolò – Santa Cristina Valgardena (BZ), il 5 dicembre 2026.

Al calare del buio, San Nicolò attraversa il paese con angeli, Ruprecht e Krampus. Porta doni ai bambini nelle loro case, lodandoli o rimproverandoli, mentre i diavoli restano fuori.

– Santa Cristina Valgardena (BZ), il 5 dicembre 2026. Al calare del buio, San Nicolò attraversa il paese con angeli, Ruprecht e Krampus. Porta doni ai bambini nelle loro case, lodandoli o rimproverandoli, mentre i diavoli restano fuori. Sfilata di San Nicolò – Selva di Val Gardena (BZ), il 5 dicembre 2026.

Al calare del buio, San Nicolò attraversa il paese accompagnato dall’angelo, da Ruprecht e dai Krampus. Entra nelle case per portare doni ai bambini, lodarli o rimproverarli, mentre i diavoli attendono fuori.

I mercatini di Natale

Mercatino di Natale in Piazza Walther – Bolzano (BZ), dal 26 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.

Mercatino di Natale in Piazza Walther a Bolzano, tra casette di legno addobbate, profumo di dolci e vin brulé, musiche natalizie e un’atmosfera coinvolgente per adulti e bambini; chiuso il 25 dicembre.

– Bolzano (BZ), dal 26 novembre 2026 al 6 gennaio 2027. Mercatino di Natale in Piazza Walther a Bolzano, tra casette di legno addobbate, profumo di dolci e vin brulé, musiche natalizie e un’atmosfera coinvolgente per adulti e bambini; chiuso il 25 dicembre. Il Mercatino di Natale di Bressanone – Bressanone (BZ), dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.

Mercatino di Natale di Bressanone, allestito ai piedi del Duomo e della Hofburg, con bancarelle ricche di profumi e sapori tipici che invitano a vivere momenti di riflessione e convivialità; chiuso il 25 dicembre.

– Bressanone (BZ), dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027. Mercatino di Natale di Bressanone, allestito ai piedi del Duomo e della Hofburg, con bancarelle ricche di profumi e sapori tipici che invitano a vivere momenti di riflessione e convivialità; chiuso il 25 dicembre. Il Mercatino di Natale di Brunico – Brunico (BZ), dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.

Mercatino di Natale di Brunico con atmosfera festosa, luci, profumo di abeti, specialità dolci e concerti natalizi che incantano grandi e piccoli; chiuso il 25 dicembre, apertura ridotta il 24 dicembre.

– Brunico (BZ), dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027. Mercatino di Natale di Brunico con atmosfera festosa, luci, profumo di abeti, specialità dolci e concerti natalizi che incantano grandi e piccoli; chiuso il 25 dicembre, apertura ridotta il 24 dicembre. Natale a Merano, la magica atmosfera del mercatino – Merano (BZ), dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.

Mercatino di Natale a Merano, pensato per visitatori di tutte le età, con un’atmosfera calda e accogliente nel periodo delle feste; chiuso il 25 dicembre.

– Merano (BZ), dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027. Mercatino di Natale a Merano, pensato per visitatori di tutte le età, con un’atmosfera calda e accogliente nel periodo delle feste; chiuso il 25 dicembre. Trenatale del Renon – Renon (BZ), dal 27 novembre 2026 al 3 gennaio 2027.

Trenatale del Renon, un piccolo mercatino con casette a forma di trenino a Soprabolzano e Collalbo, che offre specialità locali, artigianato, spettacoli culturali, concerti e pomeriggi fiabeschi per bambini.

– Renon (BZ), dal 27 novembre 2026 al 3 gennaio 2027. Trenatale del Renon, un piccolo mercatino con casette a forma di trenino a Soprabolzano e Collalbo, che offre specialità locali, artigianato, spettacoli culturali, concerti e pomeriggi fiabeschi per bambini. Mercatino di Natale a Vipiteno – Vipiteno (BZ), dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.

Mercatino di Natale a Vipiteno, all’ombra della Torre delle Dodici che domina la piazza principale, con un’atmosfera unica e suggestiva; chiuso a Natale, apertura ridotta la vigilia.

– Vipiteno (BZ), dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027. Mercatino di Natale a Vipiteno, all’ombra della Torre delle Dodici che domina la piazza principale, con un’atmosfera unica e suggestiva; chiuso a Natale, apertura ridotta la vigilia. Foresta Natalizia, un'atmosfera incantata tutta da vivere – Lagundo (BZ), ogni mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dal 2 dicembre 2026 al 3 gennaio 2027.

La Foresta Natalizia di Birra FORST offre un’atmosfera serena e ricca di emozioni, pensata per una pausa dai ritmi frenetici della vita quotidiana.

– Lagundo (BZ), ogni mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dal 2 dicembre 2026 al 3 gennaio 2027. La Foresta Natalizia di Birra FORST offre un’atmosfera serena e ricca di emozioni, pensata per una pausa dai ritmi frenetici della vita quotidiana. Mercatino di Natale a Castelrotto – Castelrotto (BZ), dal 4 al 8 dicembre, dal 13 al 15 dicembre, dal 18 al 20 dicembre, dal 23 al 24 dicembre e dal 27 al 28 dicembre 2026.

Ai piedi dell’Alpe di Siusi, il mercatino di Castelrotto offre artigianato e specialità locali tra le vie del paese, accompagnati da musiche d’Avvento.

– Castelrotto (BZ), dal 4 al 8 dicembre, dal 13 al 15 dicembre, dal 18 al 20 dicembre, dal 23 al 24 dicembre e dal 27 al 28 dicembre 2026. Ai piedi dell’Alpe di Siusi, il mercatino di Castelrotto offre artigianato e specialità locali tra le vie del paese, accompagnati da musiche d’Avvento. Natale medievale a Chiusa – Chiusa (BZ), dal 4 al 8 dicembre, dal 11 al 13 dicembre e dal 18 al 23 dicembre 2026.

A Chiusa, il mercatino natalizio anima bancarelle e cantine decorate con prodotti artigianali e specialità culinarie, in un’atmosfera raccolta e meditativa.

– Chiusa (BZ), dal 4 al 8 dicembre, dal 11 al 13 dicembre e dal 18 al 23 dicembre 2026. A Chiusa, il mercatino natalizio anima bancarelle e cantine decorate con prodotti artigianali e specialità culinarie, in un’atmosfera raccolta e meditativa. Mercatino di Natale a Corvara – Corvara in Badia (BZ), dal 4 al 8 dicembre, dal 11 al 13 dicembre e dal 18 dicembre al 6 gennaio 2027.

Nel centro di Corvara, le casette in legno offrono specialità gastronomiche locali, manufatti artigianali e decorazioni natalizie, con proposte per lo shopping e idee regalo.

– Corvara in Badia (BZ), dal 4 al 8 dicembre, dal 11 al 13 dicembre e dal 18 dicembre al 6 gennaio 2027. Nel centro di Corvara, le casette in legno offrono specialità gastronomiche locali, manufatti artigianali e decorazioni natalizie, con proposte per lo shopping e idee regalo. Mercatino di Natale a Dobbiaco – Dobbiaco (BZ), dal 4 al 8 dicembre, dal 11 al 13 dicembre e dal 18 al 20 dicembre 2026.

Il mercatino culinario di Natale di Dobbiaco accoglie visitatori tra luci, profumi di spezie e dolci natalizi, in un’atmosfera ispirata all’inverno dolomitico.

– Dobbiaco (BZ), dal 4 al 8 dicembre, dal 11 al 13 dicembre e dal 18 al 20 dicembre 2026. Il mercatino culinario di Natale di Dobbiaco accoglie visitatori tra luci, profumi di spezie e dolci natalizi, in un’atmosfera ispirata all’inverno dolomitico. Natale a Lana, polvere di stelle – Lana (BZ), ogni venerdì, sabato e domenica dal 4 al 27 dicembre 2026.

A Lana, il mercatino Polvere di Stelle propone artigianato sudtirolese e offerte natalizie nei negozi, con manifestazioni e intrattenimento per tutta la famiglia.

– Lana (BZ), ogni venerdì, sabato e domenica dal 4 al 27 dicembre 2026. A Lana, il mercatino Polvere di Stelle propone artigianato sudtirolese e offerte natalizie nei negozi, con manifestazioni e intrattenimento per tutta la famiglia. Mercatino di Natale a San Candido – San Candido (BZ), dal 4 al 8 dicembre, dal 11 al 13 dicembre e dal 18 dicembre al 6 gennaio 2027.

A San Candido il mercatino propone artigianato locale e specialità gastronomiche tradizionali, in zona pedonale tra decorazioni natalizie e un’atmosfera legata alle usanze locali.

– San Candido (BZ), dal 4 al 8 dicembre, dal 11 al 13 dicembre e dal 18 dicembre al 6 gennaio 2027. A San Candido il mercatino propone artigianato locale e specialità gastronomiche tradizionali, in zona pedonale tra decorazioni natalizie e un’atmosfera legata alle usanze locali. Mercatino di Natale a Glorenza – Glorenza (BZ), dal 5 al 8 dicembre 2026.

A Glorenza, il mercatino natalizio si svolge entro le mura del borgo medievale. Le bancarelle illuminate dalle fiaccole espongono prodotti artigianali e gastronomici.

– Glorenza (BZ), dal 5 al 8 dicembre 2026. A Glorenza, il mercatino natalizio si svolge entro le mura del borgo medievale. Le bancarelle illuminate dalle fiaccole espongono prodotti artigianali e gastronomici. Mercatino di Natale a Santa Cristina Val Gardena – Santa Cristina Valgardena (BZ), dal 5 al 8 dicembre, dal 11 al 12 dicembre e dal 18 dicembre al 4 gennaio 2027.

A Santa Cristina Val Gardena, il mercatino propone casette con prodotti locali e occasioni di divertimento per tutta la famiglia.

– Santa Cristina Valgardena (BZ), dal 5 al 8 dicembre, dal 11 al 12 dicembre e dal 18 dicembre al 4 gennaio 2027. A Santa Cristina Val Gardena, il mercatino propone casette con prodotti locali e occasioni di divertimento per tutta la famiglia. Mercatino di Natale a Selva di Val Gardena – Selva di Val Gardena (BZ), dal 5 al 8 dicembre, dal 11 al 13 dicembre e dal 18 dicembre al 3 gennaio 2027.

A Selva Val Gardena, il mercatino Nadel da mont ricrea in centro un piccolo mondo natalizio con casette di legno e una funivia sospesa, ispirato al paesaggio montano.

– Selva di Val Gardena (BZ), dal 5 al 8 dicembre, dal 11 al 13 dicembre e dal 18 dicembre al 3 gennaio 2027. A Selva Val Gardena, il mercatino Nadel da mont ricrea in centro un piccolo mondo natalizio con casette di legno e una funivia sospesa, ispirato al paesaggio montano. Mercatino di Natale a Ortisei – Ortisei (BZ), dal 6 dicembre 2026 al 6 gennaio 2027.

I mercatini di Natale di Ortisei propongono prodotti tipici, decorazioni e manufatti locali in legno e vetro. L’atmosfera è arricchita da presepi, musica tradizionale e una giostra in legno per i bambini.