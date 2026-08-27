Dal Mercato della Terra alla Fira di Sdaz, un settembre di sapori in provincia di Bologna

Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità del periodo si intreccia con profumi di mosto, erbe spontanee e primi piatti fumanti che raccontano l’arrivo dell’autunno. Tra i filari vendemmiati, i portici illuminati e le campagne che cambiano colore, l’aria si riempie di mercatini, banchi contadini e assaggi che mettono al centro i prodotti di stagione: uva, ortaggi tardivi, erbe di campo e specialità della tradizione emiliana, da scoprire con calma e curiosità in tutta l’area di Bologna.

Nella provincia, l’inizio di settembre è un invito a partire per piccole esplorazioni tra borghi e paesi in festa: dagli incontri con produttori e artigiani al Mercato della Terra a Imola, passando per l’atmosfera agricola d’altri tempi de La Fira di Sdaz 2026, torna l’Antica Fiera di Pontecchio, fino ai calici alzati della Festa dell’Uva tra gusto, creatività e condivisione a Castenaso. Un itinerario diffuso tra sagre, fiere e mercati dove l’autunno inizia nel segno del gusto.

Gli appuntamenti in provincia di Bologna

Torna il mercato contadino di via Repubblica – San Lazzaro di Savena (BO), il 2 settembre 2026.

Mercato contadino settimanale in via Repubblica, con imprenditori agricoli che offrono ortofrutta, carne, formaggi, pane, farine, vino e altri prodotti locali.

– San Lazzaro di Savena (BO), il 2 settembre 2026. Mercato contadino settimanale in via Repubblica, con imprenditori agricoli che offrono ortofrutta, carne, formaggi, pane, farine, vino e altri prodotti locali. Agl'arzdore ed Dozza in Festa 2026, il vero sapore della tradizione emiliano-romagnola – Dozza (BO), dal 4 al 7 settembre 2026.

Agl'arzdore ed Dozza in Festa valorizza la tradizione gastronomica emiliano-romagnola con piatti tipici fatti in casa, come tortellini e altre specialità preparate dalle Arzdore nel centro storico del paese.

– Dozza (BO), dal 4 al 7 settembre 2026. Agl'arzdore ed Dozza in Festa valorizza la tradizione gastronomica emiliano-romagnola con piatti tipici fatti in casa, come tortellini e altre specialità preparate dalle Arzdore nel centro storico del paese. Mercato della Terra a Imola – Imola (BO), il 4 settembre 2026.

Mercato della Terra di Slow Food a Imola, con prodotti stagionali freschi e trasformati, pensato sia per la spesa sia per degustazioni sul posto.

– Imola (BO), il 4 settembre 2026. Mercato della Terra di Slow Food a Imola, con prodotti stagionali freschi e trasformati, pensato sia per la spesa sia per degustazioni sul posto. Sagra dell'ortica, il dono della natura in tavola – Malalbergo (BO), dal 4 al 6 settembre 2026.

La Sagra dell'ortica a Malalbergo celebra questa erba officinale con piatti di pasta e prodotti da forno realizzati con il vegetale, puntando alla valorizzazione del patrimonio gastronomico locale in uno stand coperto.

– Malalbergo (BO), dal 4 al 6 settembre 2026. La Sagra dell'ortica a Malalbergo celebra questa erba officinale con piatti di pasta e prodotti da forno realizzati con il vegetale, puntando alla valorizzazione del patrimonio gastronomico locale in uno stand coperto. Fiera di Pieve – Pieve di Cento (BO), dal 4 al 6 settembre 2026.

La Fiera di Pieve trasforma il centro storico di Pieve di Cento in un palcoscenico a cielo aperto con esposizioni di prodotti agricoli, industriali e artigianali, arricchita da arte, cultura, musica, intrattenimento e dalla Festa dei Giovani.

– Pieve di Cento (BO), dal 4 al 6 settembre 2026. La Fiera di Pieve trasforma il centro storico di Pieve di Cento in un palcoscenico a cielo aperto con esposizioni di prodotti agricoli, industriali e artigianali, arricchita da arte, cultura, musica, intrattenimento e dalla Festa dei Giovani. La Fira di Sdaz 2026, torna l'Antica Fiera di Pontecchio – Sasso Marconi (BO), dal 4 al 6 settembre 2026.

La Fira di Sdaz ripropone l'antica fiera di Pontecchio con attrezzi agricoli, balli e canti popolari, antichi mestieri, spettacoli, caroselli di animali e prodotti gastronomici tipici in un'atmosfera rurale d'altri tempi.

– Sasso Marconi (BO), dal 4 al 6 settembre 2026. La Fira di Sdaz ripropone l'antica fiera di Pontecchio con attrezzi agricoli, balli e canti popolari, antichi mestieri, spettacoli, caroselli di animali e prodotti gastronomici tipici in un'atmosfera rurale d'altri tempi. Festa dell'Uva tra gusto, creatività e condivisione – Castenaso (BO), dal 17 al 20 settembre 2026.

Festa dedicata all’uva con proposte gastronomiche tra sapori locali ed etnici, attività per bambini, spettacoli e intrattenimento.