Tra Champagne Experience 2026 e Sagra dei Sapori d'autunno, un ottobre di gusto in provincia di Bologna

Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità del periodo si sposa con i profumi della campagna, le vigne che cambiano colore e le prime serate da passare a tavola, con calma. È la stagione dei prodotti tipici che tornano protagonisti: funghi, castagne, zucche, vini strutturati, ma anche formaggi e salumi da assaporare con lentezza, tra colline e pianure appena velate dalla nebbia. Nell’area di Bologna l’autunno invita a rallentare, curiosare tra banchi di produttori e concedersi una gita fuori porta all’insegna del gusto.

In provincia non mancano le occasioni per farlo: dalle degustazioni a tema della Champagne Experience 2026 in città agli appuntamenti con i produttori locali del Mercato della Terra a Imola, fino alla grande festa della cucina emiliana proposta dalla Sagra dei Sapori d’autunno 2026 a San Lazzaro di Savena. Tra sagre, feste del gusto e mercati contadini, il calendario di ottobre è un invito continuo a scoprire sapori e paesi, weekend dopo weekend.

Gli appuntamenti in provincia di Bologna

Mercato della Terra a Imola – Imola (BO), ogni venerdì dal 2 al 30 ottobre 2026.

A Imola il Mercato della Terra di Slow Food offre prodotti stagionali freschi e trasformati per la spesa e la degustazione, con orari differenziati tra periodo estivo e invernale.

– Imola (BO), ogni venerdì dal 2 al 30 ottobre 2026. A Imola il Mercato della Terra di Slow Food offre prodotti stagionali freschi e trasformati per la spesa e la degustazione, con orari differenziati tra periodo estivo e invernale. Champagne Experience 2026, l'evento italiano dedicato allo Champagne – Bologna (BO), dal 4 al 5 ottobre 2026.

Evento specializzato dedicato allo Champagne, punto di riferimento per appassionati e professionisti delle celebri bollicine francesi.

– Bologna (BO), dal 4 al 5 ottobre 2026. Evento specializzato dedicato allo Champagne, punto di riferimento per appassionati e professionisti delle celebri bollicine francesi. Torna il mercato contadino di via Repubblica – San Lazzaro di Savena (BO), ogni mercoledì dal 7 al 28 ottobre 2026.

Il mercato contadino di via Repubblica riunisce ogni mercoledì produttori agricoli con ortofrutta, carne, formaggi, pane, farine, vino e altri prodotti del territorio.

– San Lazzaro di Savena (BO), ogni mercoledì dal 7 al 28 ottobre 2026. Il mercato contadino di via Repubblica riunisce ogni mercoledì produttori agricoli con ortofrutta, carne, formaggi, pane, farine, vino e altri prodotti del territorio. Sagra dei Sapori d'autunno 2026, la festa della buona cucina emiliana – San Lazzaro di Savena (BO), dal 24 al 25 ottobre e dal 31 ottobre al 1 novembre 2026.

Appuntamento enogastronomico dedicato alla cucina emiliana, con protagonista la lasagna in diverse versioni e numerosi secondi piatti di carne.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Mercato del Riuso di San Pietro in Casale – San Pietro in Casale (BO), il 3 ottobre 2026.

Mercato del riuso in Piazza Martiri con numerosi espositori di antiquariato, oggetti d’arte, modernariato, collezionismo, usato e creazioni d’ingegno per appassionati e curiosi.

– San Pietro in Casale (BO), il 3 ottobre 2026. Mercato del riuso in Piazza Martiri con numerosi espositori di antiquariato, oggetti d’arte, modernariato, collezionismo, usato e creazioni d’ingegno per appassionati e curiosi. I portici di Medicina, ottimi affari in piazza – Medicina (BO), il 4 ottobre 2026.

Mostra mercato mensile nel centro storico di Medicina, con centinaia di espositori di collezionismo, oggettistica, mobili e oggetti d'altri tempi.

– Medicina (BO), il 4 ottobre 2026. Mostra mercato mensile nel centro storico di Medicina, con centinaia di espositori di collezionismo, oggettistica, mobili e oggetti d'altri tempi. Mercato dell'antiquariato, affari in città – Bologna (BO), il 6 e 20 ottobre 2026.

Mercato dell'antiquariato e modernariato lungo via Matteotti, con banchi di cartelloni pubblicitari, fumetti, figurine, poster, merletti, gioielli antichi e altre curiosità.

– Bologna (BO), il 6 e 20 ottobre 2026. Mercato dell'antiquariato e modernariato lungo via Matteotti, con banchi di cartelloni pubblicitari, fumetti, figurine, poster, merletti, gioielli antichi e altre curiosità. Mercatino del Vintage 2026 a Bologna in Piazza Puntoni – Bologna (BO), ogni martedì dal 6 al 27 ottobre 2026.

Mercatino vintage in Piazza Puntoni a Bologna dedicato agli appassionati di moda d'epoca, con bancarelle attive dalla mattina.

– Bologna (BO), ogni martedì dal 6 al 27 ottobre 2026. Mercatino vintage in Piazza Puntoni a Bologna dedicato agli appassionati di moda d'epoca, con bancarelle attive dalla mattina. Torna La Piazzola, oltre 400 ambulanti a Bologna – Bologna (BO), dal 10 al 11 ottobre 2026.

Storico mercato bolognese de La Piazzola in Piazza VIII Agosto, con oltre 400 ambulanti che propongono antiquariato, collezionismo, libri antichi, fumetti, riviste e cartoline tutto l'anno.

– Bologna (BO), dal 10 al 11 ottobre 2026. Storico mercato bolognese de La Piazzola in Piazza VIII Agosto, con oltre 400 ambulanti che propongono antiquariato, collezionismo, libri antichi, fumetti, riviste e cartoline tutto l'anno. Incanti e Mercanti 2026, torna il mercatino di Budrio – Budrio (BO), il 18 ottobre 2026.

Mercatino di antiquariato e modernariato nelle vie del centro di Budrio, con numerosi espositori e banchi aperti dall’alba, occasione per appassionati e curiosi in cerca di oggetti particolari.

– Budrio (BO), il 18 ottobre 2026. Mercatino di antiquariato e modernariato nelle vie del centro di Budrio, con numerosi espositori e banchi aperti dall’alba, occasione per appassionati e curiosi in cerca di oggetti particolari. Mercatino del Tarlo e della Ruggine – San Giorgio di Piano (BO), il 18 ottobre 2026.

Il Mercatino del Tarlo e della Ruggine anima il centro di San Giorgio di Piano con oggetti d’antiquariato e dell’ingegno, appuntamento dedicato a esperti, collezionisti e semplici curiosi.

– San Giorgio di Piano (BO), il 18 ottobre 2026. Il Mercatino del Tarlo e della Ruggine anima il centro di San Giorgio di Piano con oggetti d’antiquariato e dell’ingegno, appuntamento dedicato a esperti, collezionisti e semplici curiosi. Cos'Antiche, il mercatino antiquario di Imola – Imola (BO), il 24 ottobre 2026.

“Cos’Antiche” trasforma la galleria del centro di Imola in un mercatino con circa 50 espositori di collezionismo, antiquariato, modernariato e oggetti curiosi, dedicato ad appassionati e visitatori occasionali.

– Imola (BO), il 24 ottobre 2026. “Cos’Antiche” trasforma la galleria del centro di Imola in un mercatino con circa 50 espositori di collezionismo, antiquariato, modernariato e oggetti curiosi, dedicato ad appassionati e visitatori occasionali. Castro Antiquarium 2026, torna il mercato dell'antiquariato – Castel San Pietro Terme (BO), il 25 ottobre 2026.

Mercato dell’antiquariato con mobili, ceramiche, stoffe, libri e francobolli, affiancato da un mercatino dedicato alle opere dell’ingegno nelle piazze e nelle strade di Castel San Pietro Terme.