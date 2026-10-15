Eventi e sagre di novembre in provincia di Bologna
Tra Baccanale 2026 e Sagra dei Sapori d'autunno, novembre profuma di Emilia in provincia di Bologna
Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità del periodo rallenta ma non si spegne: i colori caldi dei vigneti, l’aria frizzante e i profumi di funghi, castagne e vino nuovo invitano ancora a uscire, assaggiare, incontrarsi. È la stagione ideale per riscoprire piatti robusti, prodotti tipici di campagna e piccole tradizioni che resistono al passare del tempo, tra mercati contadini, cucine di territorio e passeggiate tra i portici di Bologna e della sua area.
Nella provincia di Bologna questo si traduce in un calendario fitto di appuntamenti: tra degustazioni e incontri culturali di Baccanale 2026 a Imola, sapori tipici della Sagra dei Sapori d’autunno 2026 a San Lazzaro di Savena e gli stand del Mercato della Terra a Imola, ogni settimana è l’occasione giusta per partire alla scoperta di borghi, piazze e tavole imbandite.
Gli appuntamenti in provincia di Bologna
- Baccanale 2026, a Imola e dintorni torna la rassegna enogastronomica e culturale – Imola (BO), dal 24 ottobre al 15 novembre 2026.
A Imola e nel circondario rassegna enogastronomica e culturale con eventi, mostre, degustazioni e visite guidate che coinvolgono storici, chef, gastronomi, artisti e produttori.
- Sagra dei Sapori d'autunno 2026, la festa della buona cucina emiliana – San Lazzaro di Savena (BO), dal 31 ottobre al 1 novembre 2026.
Appuntamento enogastronomico dedicato ai sapori della cucina emiliana, con protagonista la lasagna in diverse varianti e numerosi piatti di carne tipici della tradizione locale.
- Torna il mercato contadino di via Repubblica – San Lazzaro di Savena (BO), ogni mercoledì dal 4 al 25 novembre 2026.
Mercato contadino in via Repubblica con imprenditori agricoli che vendono ortofrutta, carne, formaggi, pane, farine, vino e altri prodotti del territorio.
- Mercato della Terra a Imola – Imola (BO), ogni venerdì dal 6 al 27 novembre 2026.
Mercato della Terra Slow Food a Imola con prodotti stagionali, freschi e trasformati, per la spesa quotidiana e degustazioni sul posto.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- I portici di Medicina, ottimi affari in piazza – Medicina (BO), il 1 novembre 2026.
Mostra mercato sotto i portici del centro storico di Medicina con centinaia di espositori di collezionismo, oggettistica, mobili e cose d’altri tempi, ideale per fare affari in piazza.
- Mercatino del Vintage 2026 a Bologna in Piazza Puntoni – Bologna (BO), ogni martedì dal 3 al 24 novembre 2026.
Mercatino del vintage in Piazza Puntoni a Bologna, con banchi dedicati a capi e accessori per appassionati di moda retrò.
- Mercato dell'antiquariato, affari in città – Bologna (BO), il 3 e 17 novembre 2026.
Mercato lungo via Matteotti dedicato ad antiquariato e modernariato, con banchi di cartelloni pubblicitari, fumetti, gioielli antichi, pizzi, poster e altri oggetti da collezione.
- Torna La Piazzola, oltre 400 ambulanti a Bologna – Bologna (BO), dal 7 al 8 novembre e dal 14 al 15 novembre 2026.
Storico mercato de La Piazzola in Piazza VIII Agosto a Bologna, con oltre 400 ambulanti e numerose proposte di antiquariato, collezionismo, libri antichi, fumetti, locandine e stampe.
- Mercato del Riuso di San Pietro in Casale – San Pietro in Casale (BO), il 7 novembre 2026.
Mercato del riuso in Piazza Martiri a San Pietro in Casale, con banchi di antiquariato, modernariato, collezionismo, opere d’ingegno e oggetti usati per appassionati e curiosi.
- Incanti e Mercanti 2026, torna il mercatino di Budrio – Budrio (BO), il 15 novembre 2026.
Mercatino di antiquariato e modernariato nel centro di Budrio, con numerosi espositori dall’alba al tramonto e orario ridotto alla mattina nei mesi estivi.
- Mercatino del Tarlo e della Ruggine – San Giorgio di Piano (BO), il 15 novembre 2026.
Mercatino del Tarlo e della Ruggine a San Giorgio di Piano, con oggetti d’antiquariato e opere dell’ingegno esposti lungo le vie e le piazze principali, adatto a esperti, appassionati e curiosi.
- Castro Antiquarium 2026, torna il mercato dell'antiquariato – Castel San Pietro Terme (BO), il 29 novembre 2026.
Mercato dell’antiquariato a Castel San Pietro Terme con mobili, arredi, ceramiche, libri, stoffe, francobolli e un mercatino parallelo dedicato alle opere dell’ingegno.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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