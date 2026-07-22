Dalle golosità di Medicipolla alla storica Fiera di San Lazzaro, tutti gli appuntamenti enogastronomici di luglio

Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità si fa più intenso, tra serate che si allungano, piatti freschi di stagione e brindisi sotto le stelle. L’estate porta con sé mercati contadini, profumi di frutta matura, specialità della tradizione e piazze che tornano a riempirsi di chiacchiere, musica e luci soffuse, anche nei borghi più piccoli della cintura bolognese.

In provincia di Bologna questo clima prende forma in un calendario fitto di sagre, fiere e mercatini dove assaggiare il territorio e scoprirne le storie: dalla Sagra del Maccherone al Pettine di Pieve di Cento a Medicipolla a Medicina, fino alle giornate della storica Fiera di San Lazzaro. Un viaggio tra paesi e sapori che accompagna tutto il mese, tra stand, banchi di produttori e serate in festa.

Gli appuntamenti in provincia di Bologna

Torna il mercato contadino di via Repubblica – San Lazzaro di Savena (BO), il 1 luglio 2026.

Il mercato contadino di via Repubblica ospita ogni settimana produttori agricoli con ortofrutta, carne, formaggi, pane, farine, vino e altri prodotti del territorio.

– San Lazzaro di Savena (BO), il 1 luglio 2026. Il mercato contadino di via Repubblica ospita ogni settimana produttori agricoli con ortofrutta, carne, formaggi, pane, farine, vino e altri prodotti del territorio. Mercatino delle Erbe e dell'Artigianato 2026 a Calderino – Monte San Pietro (BO), il 2 luglio 2026.

Il Mercatino delle Erbe e dell'Artigianato riempie la piazza del municipio di Calderino con prodotti locali, piante officinali, erbe aromatiche, antichità, artigianato tradizionale ed etnico, oltre a musica e intrattenimenti.

– Monte San Pietro (BO), il 2 luglio 2026. Il Mercatino delle Erbe e dell'Artigianato riempie la piazza del municipio di Calderino con prodotti locali, piante officinali, erbe aromatiche, antichità, artigianato tradizionale ed etnico, oltre a musica e intrattenimenti. Mercato della Terra a Imola – Imola (BO), il 3 luglio 2026.

Il Mercato della Terra di Imola, promosso da Slow Food, offre ogni venerdì prodotti stagionali e trasformati per la spesa e la degustazione in viale Rivalta.

– Imola (BO), il 3 luglio 2026. Il Mercato della Terra di Imola, promosso da Slow Food, offre ogni venerdì prodotti stagionali e trasformati per la spesa e la degustazione in viale Rivalta. Sagra del Maccherone al Pettine – Pieve di Cento (BO), dal 3 al 5 luglio 2026.

La Sagra del Maccherone al Pettine a Pieve di Cento fa riscoprire la pasta fatta a mano con diversi sughi, servita negli stand serali in un clima di festa con vino, musica e intrattenimento.

– Pieve di Cento (BO), dal 3 al 5 luglio 2026. La Sagra del Maccherone al Pettine a Pieve di Cento fa riscoprire la pasta fatta a mano con diversi sughi, servita negli stand serali in un clima di festa con vino, musica e intrattenimento. Sagra della Cucombra 2026, torna la festa del Cocomero e del Melone – San Giovanni in Persiceto (BO), dal 3 al 5 luglio 2026.

La Sagra del Cocomero e del Melone a San Matteo della Decima propone stand gastronomici, ristorante, taverna, musica dal vivo, dj set, giochi e attività per grandi e piccoli.

– San Giovanni in Persiceto (BO), dal 3 al 5 luglio 2026. La Sagra del Cocomero e del Melone a San Matteo della Decima propone stand gastronomici, ristorante, taverna, musica dal vivo, dj set, giochi e attività per grandi e piccoli. Sagra della Patata 2026 a Sant'Agata Bolognese – Sant'Agata Bolognese (BO), dal 3 al 5 luglio 2026.

La Sagra della Patata di Sant'Agata Bolognese valorizza ricette artigianali preparate con materie prime selezionate e offre ogni sera musica dal vivo e momenti di intrattenimento.

– Sant'Agata Bolognese (BO), dal 3 al 5 luglio 2026. La Sagra della Patata di Sant'Agata Bolognese valorizza ricette artigianali preparate con materie prime selezionate e offre ogni sera musica dal vivo e momenti di intrattenimento. La "Fira 'd Zola" 2026, torna la fiera di Zola – Zola Predosa (BO), dal 9 al 12 luglio 2026.

La Fira 'd Zola anima il centro di Zola Predosa con concerti, mercatini, esibizioni di danza, attività per bambini e ampio spazio alle specialità gastronomiche e alle eccellenze vitivinicole locali.

– Zola Predosa (BO), dal 9 al 12 luglio 2026. La Fira 'd Zola anima il centro di Zola Predosa con concerti, mercatini, esibizioni di danza, attività per bambini e ampio spazio alle specialità gastronomiche e alle eccellenze vitivinicole locali. Medicipolla 2026, torna l'Antica Fiera di Luglio – Medicina (BO), dal 10 al 12 luglio 2026.

Medicipolla e l’Antica Fiera di Luglio trasformano il centro storico di Medicina in una grande festa per la Cipolla di Medicina, con stand gastronomici, spettacoli, musica, esposizioni di mezzi agricoli e la preparazione della frittata più lunga del mondo.

– Medicina (BO), dal 10 al 12 luglio 2026. Medicipolla e l’Antica Fiera di Luglio trasformano il centro storico di Medicina in una grande festa per la Cipolla di Medicina, con stand gastronomici, spettacoli, musica, esposizioni di mezzi agricoli e la preparazione della frittata più lunga del mondo. Feste rinascimentali 2026, tornano i fasti della signoria alidosiana – Castel del Rio (BO), il 12 luglio 2026.

Le Feste rinascimentali rievocano i fasti della signoria Alidosi con un grande corteo storico in costume, cene e celebrazioni che ricreano atmosfere e sapori del ’500, affermandosi come importante evento storico-culturale del territorio imolese.

– Castel del Rio (BO), il 12 luglio 2026. Le Feste rinascimentali rievocano i fasti della signoria Alidosi con un grande corteo storico in costume, cene e celebrazioni che ricreano atmosfere e sapori del ’500, affermandosi come importante evento storico-culturale del territorio imolese. SassoFest 2026, Atuttabirra: birra, cibo e musica a Sasso Marconi – Sasso Marconi (BO), dal 16 al 19 luglio 2026.

SassoFest al Parco Marconi di Sasso Marconi propone un ampio assortimento di birre, stand gastronomici, concerti e intrattenimento, uniti a iniziative di sostegno sociale e attenzione al territorio.

– Sasso Marconi (BO), dal 16 al 19 luglio 2026. SassoFest al Parco Marconi di Sasso Marconi propone un ampio assortimento di birre, stand gastronomici, concerti e intrattenimento, uniti a iniziative di sostegno sociale e attenzione al territorio. A Casalecchio di Reno torna la Festa del Gelato – Casalecchio di Reno (BO), dal 17 al 19 luglio 2026.

La Festa del Gelato trasforma le vie di Casalecchio di Reno in una grande gelateria a cielo aperto, con gusti tradizionali e novità proposti anche come ghiaccioli, granite e sorbetti, oltre a varie iniziative collaterali.

– Casalecchio di Reno (BO), dal 17 al 19 luglio 2026. La Festa del Gelato trasforma le vie di Casalecchio di Reno in una grande gelateria a cielo aperto, con gusti tradizionali e novità proposti anche come ghiaccioli, granite e sorbetti, oltre a varie iniziative collaterali. Fiera del Carmine 2026, torna l'evento più importante dell'estate crevalcorese – Crevalcore (BO), dal 17 al 19 luglio 2026.

La Fiera del Carmine a Crevalcore anima il centro cittadino con area campionaria, spettacoli, street food, luna park, attività per bambini ed eventi sportivi, rivolgendosi a famiglie, visitatori e professionisti.

– Crevalcore (BO), dal 17 al 19 luglio 2026. La Fiera del Carmine a Crevalcore anima il centro cittadino con area campionaria, spettacoli, street food, luna park, attività per bambini ed eventi sportivi, rivolgendosi a famiglie, visitatori e professionisti. Fiera di San Lazzaro 2026, l'antica fiera cantata da Francesco Guccini – San Lazzaro di Savena (BO), dal 30 luglio al 2 agosto 2026.

La Fiera di San Lazzaro unisce le sue radici agricole a spettacoli, buona cucina, shopping e un ricco programma di intrattenimento per tutte le età, mantenendo il fascino della storica "Fira ed San Lazar".