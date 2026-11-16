A Imola il Mercato della Terra, a San Lazzaro torna il mercato contadino di via Repubblica

Il ritmo della vita all’aperto si intreccia con la convivialità: tra le giornate più corte e i prodotti tipici dell’inverno, come agrumi e verdure di stagione, c’è voglia di ritrovarsi. Anche nell’area bolognese, il mese invita a vivere le piazze con passo tranquillo e curiosità.

In provincia di Bologna, il Mercato della Terra a Imola, ogni venerdì dal 4 al 25 dicembre, e Torna il mercato contadino di via Repubblica, a San Lazzaro di Savena, ogni mercoledì dal 9 al 30, offrono occasioni per incontrare i prodotti della stagione e vivere la convivialità del territorio.

Gli appuntamenti in provincia di Bologna

Mercato della Terra a Imola – Imola (BO), ogni venerdì dal 4 al 25 dicembre 2026.

Mercato Slow Food con prodotti stagionali dell’orto e specialità trasformate, da acquistare o degustare sul posto. Si tiene il venerdì in viale Rivalta, con orari diversi secondo la stagione.

– Imola (BO), ogni venerdì dal 4 al 25 dicembre 2026. Mercato Slow Food con prodotti stagionali dell’orto e specialità trasformate, da acquistare o degustare sul posto. Si tiene il venerdì in viale Rivalta, con orari diversi secondo la stagione. Torna il mercato contadino di via Repubblica – San Lazzaro di Savena (BO), ogni mercoledì dal 9 al 30 dicembre 2026.

Il mercato contadino di via Repubblica propone prodotti agricoli come ortofrutta, carne, formaggi, pane, farine e vino.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Mercatino del Vintage 2026 a Bologna in Piazza Puntoni – Bologna (BO), il 1 dicembre 2026.

In piazza Puntoni, a Bologna, il mercatino propone abbigliamento e articoli vintage, con appuntamenti da marzo a giugno e da settembre a dicembre.

– Bologna (BO), il 1 dicembre 2026. In piazza Puntoni, a Bologna, il mercatino propone abbigliamento e articoli vintage, con appuntamenti da marzo a giugno e da settembre a dicembre. Mercato dell'antiquariato, affari in città – Bologna (BO), il 1 e 15 dicembre 2026.

Mercato di antiquariato e modernariato in via Matteotti, con oggetti da collezione, poster, fumetti, pizzi, merletti e gioielli antichi. Si svolge mensilmente, con alcune esclusioni estive e invernali.

– Bologna (BO), il 1 e 15 dicembre 2026. Mercato di antiquariato e modernariato in via Matteotti, con oggetti da collezione, poster, fumetti, pizzi, merletti e gioielli antichi. Si svolge mensilmente, con alcune esclusioni estive e invernali. Mercato del Riuso di San Pietro in Casale – San Pietro in Casale (BO), il 5 dicembre 2026.

Mercato del riuso in piazza Martiri, con espositori di antiquariato, arte, modernariato, collezionismo, oggetti usati e creazioni artigianali.

– San Pietro in Casale (BO), il 5 dicembre 2026. Mercato del riuso in piazza Martiri, con espositori di antiquariato, arte, modernariato, collezionismo, oggetti usati e creazioni artigianali. I portici di Medicina, ottimi affari in piazza – Medicina (BO), il 6 dicembre 2026.

Mostra mercato nel centro storico di Medicina con espositori di collezionismo, oggettistica, mobili e cose d’altri tempi. Si svolge la prima domenica del mese, con alcune esclusioni.

– Medicina (BO), il 6 dicembre 2026. Mostra mercato nel centro storico di Medicina con espositori di collezionismo, oggettistica, mobili e cose d’altri tempi. Si svolge la prima domenica del mese, con alcune esclusioni. Torna La Piazzola, oltre 400 ambulanti a Bologna – Bologna (BO), dal 12 al 13 dicembre e dal 19 al 20 dicembre 2026.

La Piazzola riunisce oltre 400 ambulanti in Piazza VIII Agosto, con antiquariato e oggetti da collezione, tra cui libri antichi, fumetti, stampe e cartoline. È riconosciuta come Mercato Storico dell’Emilia-Romagna.

– Bologna (BO), dal 12 al 13 dicembre e dal 19 al 20 dicembre 2026. La Piazzola riunisce oltre 400 ambulanti in Piazza VIII Agosto, con antiquariato e oggetti da collezione, tra cui libri antichi, fumetti, stampe e cartoline. È riconosciuta come Mercato Storico dell’Emilia-Romagna. Incanti e Mercanti 2026, torna il mercatino di Budrio – Budrio (BO), il 20 dicembre 2026.

Le vie del centro di Budrio ospitano espositori di antiquariato e modernariato, rivolti ad appassionati e curiosi.

– Budrio (BO), il 20 dicembre 2026. Le vie del centro di Budrio ospitano espositori di antiquariato e modernariato, rivolti ad appassionati e curiosi. Mercatino del Tarlo e della Ruggine – San Giorgio di Piano (BO), il 20 dicembre 2026.

In via della Libertà e nelle piazze Indipendenza e Trento Trieste, il mercatino propone oggetti d’antiquariato e opere dell’ingegno.

– San Giorgio di Piano (BO), il 20 dicembre 2026. In via della Libertà e nelle piazze Indipendenza e Trento Trieste, il mercatino propone oggetti d’antiquariato e opere dell’ingegno. Cos'Antiche, il mercatino antiquario di Imola – Imola (BO), il 26 dicembre 2026.

Nella galleria del centro di Imola, circa 50 espositori propongono oggetti da collezionismo, antiquariato e modernariato, per appassionati e curiosi.