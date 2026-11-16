Dicembre in provincia di Bologna: gli eventi e le sagre
A Imola il Mercato della Terra, a San Lazzaro torna il mercato contadino di via Repubblica
Il ritmo della vita all’aperto si intreccia con la convivialità: tra le giornate più corte e i prodotti tipici dell’inverno, come agrumi e verdure di stagione, c’è voglia di ritrovarsi. Anche nell’area bolognese, il mese invita a vivere le piazze con passo tranquillo e curiosità.
In provincia di Bologna, il Mercato della Terra a Imola, ogni venerdì dal 4 al 25 dicembre, e Torna il mercato contadino di via Repubblica, a San Lazzaro di Savena, ogni mercoledì dal 9 al 30, offrono occasioni per incontrare i prodotti della stagione e vivere la convivialità del territorio.
Gli appuntamenti in provincia di Bologna
- Mercato della Terra a Imola – Imola (BO), ogni venerdì dal 4 al 25 dicembre 2026.
Mercato Slow Food con prodotti stagionali dell’orto e specialità trasformate, da acquistare o degustare sul posto. Si tiene il venerdì in viale Rivalta, con orari diversi secondo la stagione.
- Torna il mercato contadino di via Repubblica – San Lazzaro di Savena (BO), ogni mercoledì dal 9 al 30 dicembre 2026.
Il mercato contadino di via Repubblica propone prodotti agricoli come ortofrutta, carne, formaggi, pane, farine e vino.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Mercatino del Vintage 2026 a Bologna in Piazza Puntoni – Bologna (BO), il 1 dicembre 2026.
In piazza Puntoni, a Bologna, il mercatino propone abbigliamento e articoli vintage, con appuntamenti da marzo a giugno e da settembre a dicembre.
- Mercato dell'antiquariato, affari in città – Bologna (BO), il 1 e 15 dicembre 2026.
Mercato di antiquariato e modernariato in via Matteotti, con oggetti da collezione, poster, fumetti, pizzi, merletti e gioielli antichi. Si svolge mensilmente, con alcune esclusioni estive e invernali.
- Mercato del Riuso di San Pietro in Casale – San Pietro in Casale (BO), il 5 dicembre 2026.
Mercato del riuso in piazza Martiri, con espositori di antiquariato, arte, modernariato, collezionismo, oggetti usati e creazioni artigianali.
- I portici di Medicina, ottimi affari in piazza – Medicina (BO), il 6 dicembre 2026.
Mostra mercato nel centro storico di Medicina con espositori di collezionismo, oggettistica, mobili e cose d’altri tempi. Si svolge la prima domenica del mese, con alcune esclusioni.
- Torna La Piazzola, oltre 400 ambulanti a Bologna – Bologna (BO), dal 12 al 13 dicembre e dal 19 al 20 dicembre 2026.
La Piazzola riunisce oltre 400 ambulanti in Piazza VIII Agosto, con antiquariato e oggetti da collezione, tra cui libri antichi, fumetti, stampe e cartoline. È riconosciuta come Mercato Storico dell’Emilia-Romagna.
- Incanti e Mercanti 2026, torna il mercatino di Budrio – Budrio (BO), il 20 dicembre 2026.
Le vie del centro di Budrio ospitano espositori di antiquariato e modernariato, rivolti ad appassionati e curiosi.
- Mercatino del Tarlo e della Ruggine – San Giorgio di Piano (BO), il 20 dicembre 2026.
In via della Libertà e nelle piazze Indipendenza e Trento Trieste, il mercatino propone oggetti d’antiquariato e opere dell’ingegno.
- Cos'Antiche, il mercatino antiquario di Imola – Imola (BO), il 26 dicembre 2026.
Nella galleria del centro di Imola, circa 50 espositori propongono oggetti da collezionismo, antiquariato e modernariato, per appassionati e curiosi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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