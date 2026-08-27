Da San Vittore a Marmorta alla Sagra del porcino di Castel del Rio, i sapori più autentici dell’estate bolognese

Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità del periodo porta con sé profumi di grigliate, frutta matura, erbe spontanee e lunghe serate nelle piazze illuminate. È il momento in cui i prodotti dell’estate, dai pomodori alle pesche fino ai primi funghi di montagna, incontrano le ricette della tradizione e le tavolate condivise, in un paesaggio che nella zona di Bologna alterna colline verdi, borghi storici e campagne segnate dai filari.

In provincia, le sagre e i mercati diventano l’occasione ideale per scoprire questi sapori da vicino: tra le proposte spiccano la Sagra di San Vittore a Marmorta di Molinella, con le sue serate di festa, la storica Fiera di San Lazzaro 2026, che anima vie e piazze del paese, e la profumata Sagra del porcino 2026 a Castel del Rio, dedicata al fungo simbolo dell’Appennino.

Gli appuntamenti in provincia di Bologna

Torna la Sagra di San Vittore a Marmorta di Molinella – Molinella (BO), dal 30 luglio al 3 agosto 2026.

La Sagra di San Vittore anima le strade della frazione Marmorta di Molinella con balli, spettacoli musicali, tombole, lotteria, pesca di beneficenza, stand gastronomico e intrattenimenti per bambini.

– Molinella (BO), dal 30 luglio al 3 agosto 2026. La Sagra di San Vittore anima le strade della frazione Marmorta di Molinella con balli, spettacoli musicali, tombole, lotteria, pesca di beneficenza, stand gastronomico e intrattenimenti per bambini. Fiera di San Lazzaro 2026, l'antica fiera cantata da Francesco Guccini – San Lazzaro di Savena (BO), dal 30 luglio al 2 agosto 2026.

La Fiera di San Lazzaro unisce le sue radici agricole a spettacoli, buona cucina, shopping e un ricco programma di intrattenimento per tutte le età, mantenendo il fascino della storica "Fira ed San Lazar".

– San Lazzaro di Savena (BO), dal 30 luglio al 2 agosto 2026. La Fiera di San Lazzaro unisce le sue radici agricole a spettacoli, buona cucina, shopping e un ricco programma di intrattenimento per tutte le età, mantenendo il fascino della storica "Fira ed San Lazar". Torna il mercato contadino di via Repubblica – San Lazzaro di Savena (BO), il 5 agosto 2026.

Mercato contadino con imprenditori agricoli che propongono ortofrutta, carne, formaggi, pane, farine, vino e altri prodotti agroalimentari direttamente dal produttore.

– San Lazzaro di Savena (BO), il 5 agosto 2026. Mercato contadino con imprenditori agricoli che propongono ortofrutta, carne, formaggi, pane, farine, vino e altri prodotti agroalimentari direttamente dal produttore. Mercato della Terra a Imola – Imola (BO), il 7 agosto 2026.

Mercato di Slow Food con prodotti stagionali dell’orto e trasformati, pensato sia per la spesa sia per le degustazioni sul posto, organizzato in viale Rivalta a Imola.

– Imola (BO), il 7 agosto 2026. Mercato di Slow Food con prodotti stagionali dell’orto e trasformati, pensato sia per la spesa sia per le degustazioni sul posto, organizzato in viale Rivalta a Imola. La Sagra del porcino 2026, torna la degustazione del tipico fungo – Castel del Rio (BO), dal 22 al 23 agosto 2026.

A Castel del Rio la Sagra del Porcino propone piatti a base di funghi, bancarelle di prodotti tipici, musica e spettacoli serali lungo le vie del borgo.

– Castel del Rio (BO), dal 22 al 23 agosto 2026. A Castel del Rio la Sagra del Porcino propone piatti a base di funghi, bancarelle di prodotti tipici, musica e spettacoli serali lungo le vie del borgo. Sagra dell'ortica, il dono della natura in tavola – Malalbergo (BO), dal 28 al 31 agosto 2026.

Sagra dedicata all’ortica a Malalbergo, con pasta e prodotti da forno a base di questa erba officinale per valorizzare le tradizioni gastronomiche locali, nello stand coperto in Piazza Primo Carlini.