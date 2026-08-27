Eventi e sagre di agosto in provincia di Bologna
Da San Vittore a Marmorta alla Sagra del porcino di Castel del Rio, i sapori più autentici dell’estate bolognese
Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità del periodo porta con sé profumi di grigliate, frutta matura, erbe spontanee e lunghe serate nelle piazze illuminate. È il momento in cui i prodotti dell’estate, dai pomodori alle pesche fino ai primi funghi di montagna, incontrano le ricette della tradizione e le tavolate condivise, in un paesaggio che nella zona di Bologna alterna colline verdi, borghi storici e campagne segnate dai filari.
In provincia, le sagre e i mercati diventano l’occasione ideale per scoprire questi sapori da vicino: tra le proposte spiccano la Sagra di San Vittore a Marmorta di Molinella, con le sue serate di festa, la storica Fiera di San Lazzaro 2026, che anima vie e piazze del paese, e la profumata Sagra del porcino 2026 a Castel del Rio, dedicata al fungo simbolo dell’Appennino.
Gli appuntamenti in provincia di Bologna
- Torna la Sagra di San Vittore a Marmorta di Molinella – Molinella (BO), dal 30 luglio al 3 agosto 2026.
La Sagra di San Vittore anima le strade della frazione Marmorta di Molinella con balli, spettacoli musicali, tombole, lotteria, pesca di beneficenza, stand gastronomico e intrattenimenti per bambini.
- Fiera di San Lazzaro 2026, l'antica fiera cantata da Francesco Guccini – San Lazzaro di Savena (BO), dal 30 luglio al 2 agosto 2026.
La Fiera di San Lazzaro unisce le sue radici agricole a spettacoli, buona cucina, shopping e un ricco programma di intrattenimento per tutte le età, mantenendo il fascino della storica "Fira ed San Lazar".
- Torna il mercato contadino di via Repubblica – San Lazzaro di Savena (BO), il 5 agosto 2026.
Mercato contadino con imprenditori agricoli che propongono ortofrutta, carne, formaggi, pane, farine, vino e altri prodotti agroalimentari direttamente dal produttore.
- Mercato della Terra a Imola – Imola (BO), il 7 agosto 2026.
Mercato di Slow Food con prodotti stagionali dell’orto e trasformati, pensato sia per la spesa sia per le degustazioni sul posto, organizzato in viale Rivalta a Imola.
- La Sagra del porcino 2026, torna la degustazione del tipico fungo – Castel del Rio (BO), dal 22 al 23 agosto 2026.
A Castel del Rio la Sagra del Porcino propone piatti a base di funghi, bancarelle di prodotti tipici, musica e spettacoli serali lungo le vie del borgo.
- Sagra dell'ortica, il dono della natura in tavola – Malalbergo (BO), dal 28 al 31 agosto 2026.
Sagra dedicata all’ortica a Malalbergo, con pasta e prodotti da forno a base di questa erba officinale per valorizzare le tradizioni gastronomiche locali, nello stand coperto in Piazza Primo Carlini.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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