Tra Il giorni del Melgotto e la Sagra del Raviolo Nostrano, l’autunno bergamasco profuma di sagre e sapori tipici

Nel calendario di feste e appuntamenti di questo periodo, l’autunno porta con sé l’aria frizzante, i colori caldi e il richiamo dei prodotti di stagione: castagne, mais, polenta, piatti robusti pensati per le prime serate fresche. È il momento in cui le tavole si riempiono di ricette tradizionali, le piazze tornano a essere luoghi d’incontro e le valli intorno a Bergamo si animano di profumi, luci e brindisi condivisi.

In tutta la provincia, ottobre 2026 diventa così un invito a uscire e assaggiare: dalla storica sagra del mais Il giorni del Melgotto 2026 a Gandino alla golosa Sagra del Raviolo Nostrano 2026 a Covo, fino a Castanea 2026 che a Pradalunga celebra cultura e sapori della castagna. Un viaggio tra paesi, sapori e tradizioni che accompagna weekend dopo weekend.

Gli appuntamenti in provincia di Bergamo

Il giorni del Melgotto 2026: torna a Gandino la sagra del mais tra cultura e spettacoli – Gandino (BG), dal 2 al 6 ottobre 2026.

Manifestazione a Gandino dedicata all’antico Mais Spinato, con gastronomia, ospiti, intrattenimento e musica, legata alla tradizionale stagione del raccolto di questa storica varietà bergamasca.

– Gandino (BG), dal 2 al 6 ottobre 2026. Manifestazione a Gandino dedicata all’antico Mais Spinato, con gastronomia, ospiti, intrattenimento e musica, legata alla tradizionale stagione del raccolto di questa storica varietà bergamasca. Castanea 2026: cultura e saporti della castagna a Pradalunga – Pradalunga (BG), dal 3 al 25 ottobre 2026.

Rassegna a Pradalunga dedicata alla cultura e ai sapori della castagna del Misma, con incontri, visite guidate, convegni e approfondimenti sul frutto autunnale e la sua valorizzazione.

– Pradalunga (BG), dal 3 al 25 ottobre 2026. Rassegna a Pradalunga dedicata alla cultura e ai sapori della castagna del Misma, con incontri, visite guidate, convegni e approfondimenti sul frutto autunnale e la sua valorizzazione. Il Bello, il Buono, il Bio: mercatino dei sapori e non solo – San Pellegrino Terme (BG), il 4 ottobre 2026.

A San Pellegrino Terme il mercatino “Il Bello, il Buono, il Bio” propone assaggi e acquisti tra arte, antiquariato, prodotti tipici e biologici, artigianato di qualità, laboratori per ragazzi e altre iniziative.

– San Pellegrino Terme (BG), il 4 ottobre 2026. A San Pellegrino Terme il mercatino “Il Bello, il Buono, il Bio” propone assaggi e acquisti tra arte, antiquariato, prodotti tipici e biologici, artigianato di qualità, laboratori per ragazzi e altre iniziative. Sagra del Raviolo Nostrano 2026 a Covo – Covo (BG), dal 9 al 12 ottobre 2026.

A Covo la Sagra del Raviolo Nostrano celebra un’antica tradizione contadina con abbondanti degustazioni di ravioli e altri piatti locali, accompagnati da momenti di festa e intrattenimento.

– Covo (BG), dal 9 al 12 ottobre 2026. A Covo la Sagra del Raviolo Nostrano celebra un’antica tradizione contadina con abbondanti degustazioni di ravioli e altri piatti locali, accompagnati da momenti di festa e intrattenimento. Festa delle Castagne 2026 a Bracca – Bracca (BG), dal 10 al 11 ottobre 2026.

Festa delle castagne a Bracca con specialità gastronomiche, musica, spettacoli e la finale del campionato italiano de Il Palo della Cuccagna.

– Bracca (BG), dal 10 al 11 ottobre 2026. Festa delle castagne a Bracca con specialità gastronomiche, musica, spettacoli e la finale del campionato italiano de Il Palo della Cuccagna. Medioevo Covese 2026, un viaggio nel tempo tra storia e meraviglia – Covo (BG), il 10 ottobre 2026.

Evento che fa rivivere l’anima medievale di Covo attraverso personaggi, spettacoli e iniziative dedicate alla storia, alla cultura locale e al patrimonio umano e artistico del paese.

– Covo (BG), il 10 ottobre 2026. Evento che fa rivivere l’anima medievale di Covo attraverso personaggi, spettacoli e iniziative dedicate alla storia, alla cultura locale e al patrimonio umano e artistico del paese. Sagra della Polenta Taragna 2026 a Spirano – Spirano (BG), dal 23 al 25 ottobre e dal 30 ottobre al 1 novembre 2026.

Sagra della polenta taragna al Palaspirá di Spirano con piatti tipici, mercatino di prodotti locali, serate musicali e momenti di svago per tutti, a pranzo e cena in giorni prestabiliti.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Mercatino antiquario di Romano di Lombardia – Romano di Lombardia (BG), il 3 ottobre 2026.

Nel centro storico di Romano di Lombardia, sotto i portici, un mercatino con circa 70 espositori propone articoli da collezionismo ogni primo sabato del mese, escluso agosto.

– Romano di Lombardia (BG), il 3 ottobre 2026. Nel centro storico di Romano di Lombardia, sotto i portici, un mercatino con circa 70 espositori propone articoli da collezionismo ogni primo sabato del mese, escluso agosto. "Antiquariato in Cascina", torna il mercatino di Costa di Mezzate – Costa di Mezzate (BG), il 4 ottobre 2026.

Alla Cascina Fuì di Costa di Mezzate, ogni prima domenica del mese escluso agosto, un mercatino riunisce numerosi espositori di mobili e oggetti d’antiquariato per appassionati, collezionisti e curiosi.

– Costa di Mezzate (BG), il 4 ottobre 2026. Alla Cascina Fuì di Costa di Mezzate, ogni prima domenica del mese escluso agosto, un mercatino riunisce numerosi espositori di mobili e oggetti d’antiquariato per appassionati, collezionisti e curiosi. Mercatino dell'antiquariato di Martinengo – Martinengo (BG), il 4 ottobre 2026.

Il centro storico di Martinengo ospita ogni prima domenica del mese un mercatino con decine di stand di piccolo antiquariato, mobili antichi, giochi d’altri tempi, francobolli, cartoline e altre curiosità da collezione.

– Martinengo (BG), il 4 ottobre 2026. Il centro storico di Martinengo ospita ogni prima domenica del mese un mercatino con decine di stand di piccolo antiquariato, mobili antichi, giochi d’altri tempi, francobolli, cartoline e altre curiosità da collezione. Antiquariato e cose usate: mercatino a Sotto il Monte Giovanni XXIII – Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), il 4 ottobre 2026.

In Piazza Caduti a Sotto il Monte Giovanni XXIII si tiene un mercatino con circa 60 espositori di Lombardia e Piemonte che propongono mobili, quadri, ceramiche, vetri, argenti e oggetti da collezione ogni prima domenica del mese.

– Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), il 4 ottobre 2026. In Piazza Caduti a Sotto il Monte Giovanni XXIII si tiene un mercatino con circa 60 espositori di Lombardia e Piemonte che propongono mobili, quadri, ceramiche, vetri, argenti e oggetti da collezione ogni prima domenica del mese. Antico in Via 2026, torna il mercatino antiquario di Treviglio – Treviglio (BG), il 18 ottobre 2026.

Nel centro storico di Treviglio Antico in Via riunisce circa 150 espositori di mobili, porcellane, dipinti, modernariato, collezionismo e vintage, in un esteso percorso tra piazze e vie centrali.

– Treviglio (BG), il 18 ottobre 2026. Nel centro storico di Treviglio Antico in Via riunisce circa 150 espositori di mobili, porcellane, dipinti, modernariato, collezionismo e vintage, in un esteso percorso tra piazze e vie centrali. Mercatino dell'antiquariato e dell'ingegno italiano – San Pellegrino Terme (BG), il 25 ottobre 2026.

A San Pellegrino Terme il Mercatino dell'antiquariato e dell'ingegno italiano offre artigianato di qualità con espositori selezionati, diventando un riferimento per collezionisti, residenti e villeggianti.