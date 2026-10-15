Tra profumi di montagna e sapori d’autunno: la Sagra della Polenta Taragna 2026 e “Il Bello, il Buono, il Bio”

Nel calendario di feste e appuntamenti che accompagnano i primi freddi, l’autunno si accende di profumi di campagna, foglie dorate e tavole imbandite. È la stagione dei piatti caldi condivisi in compagnia, dei prodotti tipici che tornano protagonisti e delle tradizioni che scandiscono i weekend tra borghi, colline e vallate della zona di Bergamo.

In provincia, novembre 2026 porta con sé serate fumanti alla Sagra della Polenta Taragna 2026 a Spirano e una giornata dedicata ai gusti genuini con “Il Bello, il Buono, il Bio: mercatino dei sapori e non solo” a San Pellegrino Terme, mentre gli appassionati di curiosità e pezzi unici potranno anche curiosare tra banchi e collezioni all’Antico in Via 2026, torna il mercatino antiquario di Treviglio.

Gli appuntamenti in provincia di Bergamo

Sagra della Polenta Taragna 2026 a Spirano – Spirano (BG), ogni venerdì, sabato e domenica dal 30 ottobre al 15 novembre 2026.

Sagra enogastronomica dedicata alla polenta taragna al Palaspirá di Spirano, con piatti tipici, mercatino di prodotti locali, serate musicali e intrattenimento per tutte le età, attiva in diversi momenti tra ottobre e novembre.

– Spirano (BG), ogni venerdì, sabato e domenica dal 30 ottobre al 15 novembre 2026. Sagra enogastronomica dedicata alla polenta taragna al Palaspirá di Spirano, con piatti tipici, mercatino di prodotti locali, serate musicali e intrattenimento per tutte le età, attiva in diversi momenti tra ottobre e novembre. Il Bello, il Buono, il Bio: mercatino dei sapori e non solo – San Pellegrino Terme (BG), il 1 novembre 2026.

A San Pellegrino Terme il mercatino “Il Bello, il Buono, il Bio” anima viale Papa Giovanni XXIII con degustazioni, prodotti tipici e biologici, artigianato di qualità, arte, antiquariato e laboratori per ragazzi.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Mercatino dell'antiquariato di Martinengo – Martinengo (BG), il 1 novembre 2026.

Il centro storico di Martinengo ospita un mercatino mensile con decine di espositori di oggettistica e piccolo antiquariato, dai mobili antichi ai giochi di un tempo, francobolli, cartoline e collezionismo vario, divenuto appuntamento fisso per appassionati.

– Martinengo (BG), il 1 novembre 2026. Il centro storico di Martinengo ospita un mercatino mensile con decine di espositori di oggettistica e piccolo antiquariato, dai mobili antichi ai giochi di un tempo, francobolli, cartoline e collezionismo vario, divenuto appuntamento fisso per appassionati. Antiquariato e cose usate: mercatino a Sotto il Monte Giovanni XXIII – Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), il 1 novembre 2026.

A Sotto il Monte Giovanni XXIII si tiene un mercatino con circa sessanta espositori da Lombardia e Piemonte che propongono mobili, quadri, ceramiche, vetri, argenti e oggetti da collezione in Piazza Caduti.

– Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), il 1 novembre 2026. A Sotto il Monte Giovanni XXIII si tiene un mercatino con circa sessanta espositori da Lombardia e Piemonte che propongono mobili, quadri, ceramiche, vetri, argenti e oggetti da collezione in Piazza Caduti. Mercatino antiquario di Romano di Lombardia – Romano di Lombardia (BG), il 7 novembre 2026.

Nel centro storico di Romano di Lombardia, sotto i portici, un mercatino con circa 70 espositori propone articoli per collezionisti il primo sabato del mese, escluso agosto.

– Romano di Lombardia (BG), il 7 novembre 2026. Nel centro storico di Romano di Lombardia, sotto i portici, un mercatino con circa 70 espositori propone articoli per collezionisti il primo sabato del mese, escluso agosto. Antico in Via 2026, torna il mercatino antiquario di Treviglio – Treviglio (BG), il 15 novembre 2026.

Grande mercatino antiquario nel centro storico di Treviglio con circa 150 espositori di mobili, porcellane, dipinti, orologi, libri, stampe, modernariato, collezionismo e accessori vintage distribuiti tra Piazza Manara e vie limitrofe.

– Treviglio (BG), il 15 novembre 2026. Grande mercatino antiquario nel centro storico di Treviglio con circa 150 espositori di mobili, porcellane, dipinti, orologi, libri, stampe, modernariato, collezionismo e accessori vintage distribuiti tra Piazza Manara e vie limitrofe. Mercatino dell'antiquariato e dell'ingegno italiano – San Pellegrino Terme (BG), il 29 novembre 2026.

Mercatino mensile in zona Terme con espositori selezionati che propongono artigianato italiano di qualità, divenuto appuntamento di riferimento per collezionisti, residenti e villeggianti di San Pellegrino Terme.