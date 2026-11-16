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Bergamo e provincia: gli eventi e le sagre di dicembre

La Casa bergamasca di Babbo Natale e Il Bello, il Buono, il Bio scaldano l’inverno

Aggiornato: 2 min di lettura

Il calendario di feste e appuntamenti invita a uscire e assaporare la stagione: tra tradizioni, prodotti tipici e atmosfere d’inverno, l’area bergamasca offre occasioni per vivere il territorio con calma e curiosità.

In provincia di Bergamo, tra gli appuntamenti di dicembre spiccano la Casa bergamasca di Babbo Natale, a Clusone, e Il Bello, il Buono, il Bio, a San Pellegrino Terme: due proposte diverse per entrare nel clima delle feste e scoprire i sapori del territorio.

Gli appuntamenti in provincia di Bergamo

  • Mercatini di Natale 2026 a Clusone – Clusone (BG), dal 21 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.
    La Corte Sant’Anna e Piazza Orologio ospitano un villaggio natalizio con mercatini artigianali ed enogastronomici, spettacoli di strada, musica, intrattenimento e attività per bambini.
  • Riapre a Clusone la Casa bergamasca di Babbo Natale – Clusone (BG), dal 28 novembre 2026 al 4 gennaio 2027.
    A Clusone riapre la Casa Bergamasca di Babbo Natale: i bambini possono incontrare gli elfi, scrivere la letterina e realizzare lavoretti natalizi. La visita comprende anche il borgo illuminato e i mercatini.
  • Il Bello, il Buono, il Bio: mercatino dei sapori e non solo – San Pellegrino Terme (BG), il 8 e 26 dicembre 2026.
    Il mercatino di Viale Papa Giovanni XXIII propone assaggi e prodotti tipici e biologici, arte, antiquariato e artigianato italiano, oltre a laboratori per ragazzi.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

  • Mercatino antiquario di Romano di Lombardia – Romano di Lombardia (BG), il 5 dicembre 2026.
    Nel centro storico di Romano di Lombardia, circa 70 espositori presentano oggetti da collezione sotto i portici.
  • Mercatino dell'antiquariato di Martinengo – Martinengo (BG), il 6 dicembre 2026.
    Il centro storico ospita espositori di piccolo antiquariato e oggetti vari, dai mobili antichi ai giochi d’epoca, fino a francobolli e cartoline.
  • Antiquariato e cose usate: mercatino a Sotto il Monte Giovanni XXIII – Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), il 6 dicembre 2026.
    In piazza Caduti, circa 60 espositori propongono mobili, quadri, ceramiche, vetri, argenti e oggetti da collezione.
  • Antico in Via 2026, torna il mercatino antiquario di Treviglio – Treviglio (BG), il 20 dicembre 2026.
    Il mercato antiquario anima il centro storico di Treviglio con circa 150 espositori e bancarelle di mobili, porcellane, dipinti, libri, modernariato, vintage e collezionismo.
  • Mercatino dell'antiquariato e dell'ingegno italiano – San Pellegrino Terme (BG), il 27 dicembre 2026.
    A San Pellegrino Terme, il mercatino in zona Terme presenta artigianato italiano di qualità con espositori selezionati, rivolgendosi a collezionisti, residenti e visitatori.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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