La Casa bergamasca di Babbo Natale e Il Bello, il Buono, il Bio scaldano l’inverno

Il calendario di feste e appuntamenti invita a uscire e assaporare la stagione: tra tradizioni, prodotti tipici e atmosfere d’inverno, l’area bergamasca offre occasioni per vivere il territorio con calma e curiosità.

In provincia di Bergamo, tra gli appuntamenti di dicembre spiccano la Casa bergamasca di Babbo Natale, a Clusone, e Il Bello, il Buono, il Bio, a San Pellegrino Terme: due proposte diverse per entrare nel clima delle feste e scoprire i sapori del territorio.

Gli appuntamenti in provincia di Bergamo

Mercatini di Natale 2026 a Clusone – Clusone (BG), dal 21 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.

La Corte Sant’Anna e Piazza Orologio ospitano un villaggio natalizio con mercatini artigianali ed enogastronomici, spettacoli di strada, musica, intrattenimento e attività per bambini.

– Clusone (BG), dal 21 novembre 2026 al 6 gennaio 2027. La Corte Sant’Anna e Piazza Orologio ospitano un villaggio natalizio con mercatini artigianali ed enogastronomici, spettacoli di strada, musica, intrattenimento e attività per bambini. Riapre a Clusone la Casa bergamasca di Babbo Natale – Clusone (BG), dal 28 novembre 2026 al 4 gennaio 2027.

A Clusone riapre la Casa Bergamasca di Babbo Natale: i bambini possono incontrare gli elfi, scrivere la letterina e realizzare lavoretti natalizi. La visita comprende anche il borgo illuminato e i mercatini.

– Clusone (BG), dal 28 novembre 2026 al 4 gennaio 2027. A Clusone riapre la Casa Bergamasca di Babbo Natale: i bambini possono incontrare gli elfi, scrivere la letterina e realizzare lavoretti natalizi. La visita comprende anche il borgo illuminato e i mercatini. Il Bello, il Buono, il Bio: mercatino dei sapori e non solo – San Pellegrino Terme (BG), il 8 e 26 dicembre 2026.

Il mercatino di Viale Papa Giovanni XXIII propone assaggi e prodotti tipici e biologici, arte, antiquariato e artigianato italiano, oltre a laboratori per ragazzi.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Mercatino antiquario di Romano di Lombardia – Romano di Lombardia (BG), il 5 dicembre 2026.

Nel centro storico di Romano di Lombardia, circa 70 espositori presentano oggetti da collezione sotto i portici.

– Romano di Lombardia (BG), il 5 dicembre 2026. Nel centro storico di Romano di Lombardia, circa 70 espositori presentano oggetti da collezione sotto i portici. Mercatino dell'antiquariato di Martinengo – Martinengo (BG), il 6 dicembre 2026.

Il centro storico ospita espositori di piccolo antiquariato e oggetti vari, dai mobili antichi ai giochi d’epoca, fino a francobolli e cartoline.

– Martinengo (BG), il 6 dicembre 2026. Il centro storico ospita espositori di piccolo antiquariato e oggetti vari, dai mobili antichi ai giochi d’epoca, fino a francobolli e cartoline. Antiquariato e cose usate: mercatino a Sotto il Monte Giovanni XXIII – Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), il 6 dicembre 2026.

In piazza Caduti, circa 60 espositori propongono mobili, quadri, ceramiche, vetri, argenti e oggetti da collezione.

– Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG), il 6 dicembre 2026. In piazza Caduti, circa 60 espositori propongono mobili, quadri, ceramiche, vetri, argenti e oggetti da collezione. Antico in Via 2026, torna il mercatino antiquario di Treviglio – Treviglio (BG), il 20 dicembre 2026.

Il mercato antiquario anima il centro storico di Treviglio con circa 150 espositori e bancarelle di mobili, porcellane, dipinti, libri, modernariato, vintage e collezionismo.

– Treviglio (BG), il 20 dicembre 2026. Il mercato antiquario anima il centro storico di Treviglio con circa 150 espositori e bancarelle di mobili, porcellane, dipinti, libri, modernariato, vintage e collezionismo. Mercatino dell'antiquariato e dell'ingegno italiano – San Pellegrino Terme (BG), il 27 dicembre 2026.

A San Pellegrino Terme, il mercatino in zona Terme presenta artigianato italiano di qualità con espositori selezionati, rivolgendosi a collezionisti, residenti e visitatori.