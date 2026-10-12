Belluno e provincia: gli eventi e le sagre di ottobre
Sapori d’autunno tra Festa della Castagna a Pedavena e Festa dei moroni a Seren del Grappa
Quando l’aria si fa più fresca e i boschi cambiano colore, il richiamo collettivo è quello di ritrovarsi attorno ai sapori che segnano l’arrivo dell’autunno: castagne fumanti, mele profumate, piatti robusti che scaldano le giornate più corte. È il momento delle passeggiate tra i colori dei boschi, delle tavolate in compagnia e dei profumi di terra e di legna che si mescolano nelle piazze dei paesi, tra montagne che iniziano a velarsi di neve in lontananza e una luce più morbida che avvolge le valli di Belluno.
In provincia, ottobre diventa così un calendario diffuso di appuntamenti dedicati ai prodotti tipici e alle tradizioni locali: dalle domeniche alla Festa della Castagna al Parco della Birreria Pedavena, ai fine settimana dedicati alla Festa dei moroni a Seren del Grappa, fino agli stand e alle bancarelle della storica Fiera delle Anime ad Arsiè, dove l’atmosfera autunnale si concentra in un solo giorno fatto di incontri, profumi e scoperte.
Gli appuntamenti in provincia di Belluno
- Festa della Castagna al Parco della Birreria Pedavena – Pedavena (BL), ogni domenica dal 4 al 25 ottobre 2026.
La Festa della Castagna al Parco della Birreria Pedavena propone castagnate, mercatini, musica e oltre 60 stand di prodotti tipici e artigianali, con caldarroste preparate dai volontari della Pro Loco.
- Festa dei moroni – Seren del Grappa (BL), dal 10 al 11 ottobre e dal 17 al 18 ottobre 2026.
Evento presso gli impianti sportivi di Seren de Grappa che rende omaggio al morone, castagna tipica della zona, con iniziative legate al prodotto e al territorio.
- La Fiera delle Anime – Arsiè (BL), il 18 ottobre 2026.
Storica fiera di Arsiè, tra le più antiche della provincia di Belluno, con profonde radici nella tradizione locale risalente al 1666.
- Festa della mela prussiana a Faller – Sovramonte (BL), il 25 ottobre 2026.
Fiera a Faller dedicata alla Mela Prussiana, protagonista di un percorso espositivo che valorizza questo frutto insieme a patate, fagioli, zucche e altri prodotti ortofrutticoli genuini.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Fiera dell'oggetto ritrovato in centro storico – Feltre (BL), il 11 ottobre 2026.
Mostra-mercato nel centro storico di Feltre dedicata a oggetti usati, di collezionismo, antiquariato e modernariato, con l’obiettivo di promuovere riuso, riciclo e restauro in chiave sostenibile.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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