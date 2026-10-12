Sapori d’autunno tra Festa della Castagna a Pedavena e Festa dei moroni a Seren del Grappa

Quando l’aria si fa più fresca e i boschi cambiano colore, il richiamo collettivo è quello di ritrovarsi attorno ai sapori che segnano l’arrivo dell’autunno: castagne fumanti, mele profumate, piatti robusti che scaldano le giornate più corte. È il momento delle passeggiate tra i colori dei boschi, delle tavolate in compagnia e dei profumi di terra e di legna che si mescolano nelle piazze dei paesi, tra montagne che iniziano a velarsi di neve in lontananza e una luce più morbida che avvolge le valli di Belluno.

In provincia, ottobre diventa così un calendario diffuso di appuntamenti dedicati ai prodotti tipici e alle tradizioni locali: dalle domeniche alla Festa della Castagna al Parco della Birreria Pedavena, ai fine settimana dedicati alla Festa dei moroni a Seren del Grappa, fino agli stand e alle bancarelle della storica Fiera delle Anime ad Arsiè, dove l’atmosfera autunnale si concentra in un solo giorno fatto di incontri, profumi e scoperte.

Gli appuntamenti in provincia di Belluno

Festa della Castagna al Parco della Birreria Pedavena – Pedavena (BL), ogni domenica dal 4 al 25 ottobre 2026.

La Festa della Castagna al Parco della Birreria Pedavena propone castagnate, mercatini, musica e oltre 60 stand di prodotti tipici e artigianali, con caldarroste preparate dai volontari della Pro Loco.

– Pedavena (BL), ogni domenica dal 4 al 25 ottobre 2026. La Festa della Castagna al Parco della Birreria Pedavena propone castagnate, mercatini, musica e oltre 60 stand di prodotti tipici e artigianali, con caldarroste preparate dai volontari della Pro Loco. Festa dei moroni – Seren del Grappa (BL), dal 10 al 11 ottobre e dal 17 al 18 ottobre 2026.

Evento presso gli impianti sportivi di Seren de Grappa che rende omaggio al morone, castagna tipica della zona, con iniziative legate al prodotto e al territorio.

– Seren del Grappa (BL), dal 10 al 11 ottobre e dal 17 al 18 ottobre 2026. Evento presso gli impianti sportivi di Seren de Grappa che rende omaggio al morone, castagna tipica della zona, con iniziative legate al prodotto e al territorio. La Fiera delle Anime – Arsiè (BL), il 18 ottobre 2026.

Storica fiera di Arsiè, tra le più antiche della provincia di Belluno, con profonde radici nella tradizione locale risalente al 1666.

– Arsiè (BL), il 18 ottobre 2026. Storica fiera di Arsiè, tra le più antiche della provincia di Belluno, con profonde radici nella tradizione locale risalente al 1666. Festa della mela prussiana a Faller – Sovramonte (BL), il 25 ottobre 2026.

Fiera a Faller dedicata alla Mela Prussiana, protagonista di un percorso espositivo che valorizza questo frutto insieme a patate, fagioli, zucche e altri prodotti ortofrutticoli genuini.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Fiera dell'oggetto ritrovato in centro storico – Feltre (BL), il 11 ottobre 2026.

Mostra-mercato nel centro storico di Feltre dedicata a oggetti usati, di collezionismo, antiquariato e modernariato, con l’obiettivo di promuovere riuso, riciclo e restauro in chiave sostenibile.