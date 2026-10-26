L’Antica fiera di San Matteo riporta Feltre al cuore dell’autunno

Ritrovarsi nelle piazze è uno dei riti più belli della stagione: tra i sapori dei prodotti autunnali e le tradizioni locali, l’aria si fa più fresca e invita a vivere con calma le giornate. Anche nell’area di Belluno novembre porta con sé occasioni di incontro e atmosfere d’autunno.

In provincia di Belluno, Feltre accoglie l’Antica fiera di San Matteo e la Fiera dell’oggetto ritrovato in centro storico, entrambe in programma l’8 novembre: due appuntamenti per scoprire la città nel suo clima di festa.

Gli appuntamenti in provincia di Belluno

Antica fiera di San Matteo a Feltre – Feltre (BL), il 8 novembre 2026.

Tradizionale antica fiera di San Matteo che torna a Feltre il primo novembre.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Fiera dell'oggetto ritrovato in centro storico – Feltre (BL), il 8 novembre 2026.

Mostra-mercato nel centro storico di Feltre dedicata a oggetti usati, antiquariato e modernariato, pensata per promuovere il riuso, il riciclo e il restauro in un’ottica di sostenibilità.

I mercatini di Natale

Mercatini di Natale a Pedavena – Pedavena (BL), ogni domenica dal 15 al 29 novembre 2026.

Nel parco della Birreria Pedavena, il mercatino propone artigianato, decorazioni e dolci nella cornice del parco.

– Pedavena (BL), ogni domenica dal 15 al 29 novembre 2026. Nel parco della Birreria Pedavena, il mercatino propone artigianato, decorazioni e dolci nella cornice del parco. Il mercatino di Natale a Belluno – Belluno (BL), dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.

Piazza dei Martiri diventa un villaggio natalizio con casette, pista di pattinaggio, proposte culinarie e un calendario di eventi.