Eventi e sagre di novembre in provincia di Belluno
L’Antica fiera di San Matteo riporta Feltre al cuore dell’autunno
Ritrovarsi nelle piazze è uno dei riti più belli della stagione: tra i sapori dei prodotti autunnali e le tradizioni locali, l’aria si fa più fresca e invita a vivere con calma le giornate. Anche nell’area di Belluno novembre porta con sé occasioni di incontro e atmosfere d’autunno.
In provincia di Belluno, Feltre accoglie l’Antica fiera di San Matteo e la Fiera dell’oggetto ritrovato in centro storico, entrambe in programma l’8 novembre: due appuntamenti per scoprire la città nel suo clima di festa.
Gli appuntamenti in provincia di Belluno
- Antica fiera di San Matteo a Feltre – Feltre (BL), il 8 novembre 2026.
Tradizionale antica fiera di San Matteo che torna a Feltre il primo novembre.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Fiera dell'oggetto ritrovato in centro storico – Feltre (BL), il 8 novembre 2026.
Mostra-mercato nel centro storico di Feltre dedicata a oggetti usati, antiquariato e modernariato, pensata per promuovere il riuso, il riciclo e il restauro in un’ottica di sostenibilità.
I mercatini di Natale
- Mercatini di Natale a Pedavena – Pedavena (BL), ogni domenica dal 15 al 29 novembre 2026.
Nel parco della Birreria Pedavena, il mercatino propone artigianato, decorazioni e dolci nella cornice del parco.
- Il mercatino di Natale a Belluno – Belluno (BL), dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.
Piazza dei Martiri diventa un villaggio natalizio con casette, pista di pattinaggio, proposte culinarie e un calendario di eventi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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