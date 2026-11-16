Dicembre in provincia di Belluno: gli eventi e le sagre
Tra il Mercatino di Natale a Belluno e la Fiera dell'oggetto ritrovato, dicembre ha il suo passo
Il ritrovarsi nelle piazze dà il ritmo alle feste d’inverno: tra tradizioni, prodotti tipici di stagione e voglia di stare insieme, le vallate di Belluno accolgono dicembre con un’atmosfera speciale.
In provincia, il Mercatino di Natale a Belluno accompagna le feste, mentre a Feltre la Fiera dell’oggetto ritrovato in centro storico dà appuntamento il 13 dicembre. Anche Pedavena celebra il periodo con i Mercatini di Natale a Pedavena, in programma l’8, il 13 e il 20 dicembre.
I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo
- Fiera dell'oggetto ritrovato in centro storico – Feltre (BL), il 13 dicembre 2026.
Nel centro storico di Feltre, mostra mercato di oggetti usati e d’antiquariato, dedicata al collezionismo e alla promozione del riuso, del riciclo e del restauro.
I mercatini di Natale
- Il mercatino di Natale a Belluno – Belluno (BL), dal 27 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.
Piazza dei Martiri diventa un villaggio natalizio con casette, pista di pattinaggio, proposte culinarie e un calendario di eventi.
- Mercatini di Natale a Pedavena – Pedavena (BL), il 8, 13 e 20 dicembre 2026.
Nel parco della Birreria Pedavena, mercatini natalizi con artigianato, decorazioni e dolci.
- Mercatini di Natale di Zorzoi – Sovramonte (BL), il 13 dicembre 2026.
Mercatino natalizio nelle antiche cantine di Zorzoi, tra atmosfera di montagna e prodotti originali di artigianato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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