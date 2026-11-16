Il ritrovarsi nelle piazze dà il ritmo alle feste d’inverno: tra tradizioni, prodotti tipici di stagione e voglia di stare insieme, le vallate di Belluno accolgono dicembre con un’atmosfera speciale.

In provincia, il Mercatino di Natale a Belluno accompagna le feste, mentre a Feltre la Fiera dell’oggetto ritrovato in centro storico dà appuntamento il 13 dicembre. Anche Pedavena celebra il periodo con i Mercatini di Natale a Pedavena, in programma l’8, il 13 e il 20 dicembre.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.