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Bari e provincia: gli eventi e le sagre di ottobre

Tra il Federicus di Altamura e la Sagra del calzone, l’autunno accende la provincia di Bari

Aggiornato: 2 min di lettura

Tra passeggiate all’aperto e momenti di convivialità, l’autunno porta in tavola olive e prodotti di stagione, mentre feste e mercatini danno spazio alle tradizioni. Nell’area di Bari, le giornate più fresche invitano a rallentare e a ritrovarsi.

In provincia di Bari, il calendario propone appuntamenti come Federicus: Corteo Storico Ad Altamura e Palio di San Marco, la Sagra delle olive a Sannicandro di Bari e La Sagra del calzone: appuntamento con il gusto ad Acquaviva delle Fonti: occasioni per scoprire feste e sapori del territorio.

Gli appuntamenti in provincia di Bari

  • Federicus: Corteo Storico Ad Altamura e Palio di San Marco – Altamura (BA), dal 2 al 4 ottobre 2026.
    Federicus è la festa medievale che rievoca il legame di Altamura con Federico II di Svevia, fondatore della città, coinvolgendo l’intera comunità tra corteo storico e Palio di San Marco.
  • Sagra delle olive a Sannicandro di Bari – Sannicandro di Bari (BA), dal 9 al 11 ottobre 2026.
    La sagra delle olive a Sannicandro di Bari offre ai visitatori prodotti tipici come olive dolci, pane, focaccia, vino, conserve, frutta di stagione e olio extravergine locale.
  • La Sagra del calzone: appuntamento con il gusto ad Acquaviva delle Fonti – Acquaviva delle Fonti (BA), dal 16 al 18 ottobre 2026.
    La Sagra del calzone ad Acquaviva delle Fonti anima il borgo con calzone di cipolla e ricotta forte, carni alla brace, vino, spettacoli in piazza, mercatini e attrazioni per bambini.
  • Arriva a Sannicandro di Bari "Sovra Naturale" – Sannicandro di Bari (BA), dal 24 al 26 ottobre 2026.
    Sovra Naturale, alla seconda edizione, è la prima fiera del Sud Italia dedicata ai vini naturali. Nel castello normanno-svevo di Sannicandro di Bari propone degustazioni, incontri, musica e conferenze con ospiti internazionali.

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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