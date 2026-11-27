Eventi e sagre di novembre in provincia di Bari
Dalla Festa di San Trifone a Novello Sotto il Castello, l’autunno si ritrova in piazza
Il ritmo delle giornate all’aperto rallenta e lascia più spazio alla convivialità: i sapori di stagione, come funghi e vino novello, accompagnano tradizioni e atmosfere d’autunno nell’area di Bari.
In provincia di Bari il calendario invita a scoprire la Festa di San Trifone ad Adelfia, Novello Sotto il Castello a Conversano e la Sagra del fungo Cardoncello e del vino Novello a Gravina in Puglia: tre occasioni per vivere il mese tra feste e gusto.
Gli appuntamenti in provincia di Bari
- La Festa di San Trifone – Adelfia (BA), dal 1 al 12 novembre 2026.
Festa patronale di Adelfia-Montrone dedicata a San Trifone, con celebrazioni religiose, processioni, lancio della mongolfiera e concerti bandistici che richiamano pellegrini da tutta Italia.
- Novello Sotto il Castello: vino, gastronomia e musica a Conversano – Conversano (BA), dal 13 al 15 novembre 2026.
Evento autunnale nel centro storico di Conversano con vini pugliesi, area food truck, intrattenimento per tutte le età e musica elettronica, nato per rievocare i riti della vendemmia e la festa di San Martino.
- Sagra del fungo Cardoncello e del vino Novello a Gravina in Puglia – Gravina in Puglia (BA), dal 21 al 22 novembre 2026.
Nel centro storico di Gravina in Puglia si svolge la sagra del fungo cardoncello e del vino novello con stand, mostre, visite guidate, degustazioni di prodotti tipici e musica popolare.
I mercatini di Natale
- Natale tra i trulli di Alberobello – Alberobello (BA), dal 5 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.
Ad Alberobello i trulli si animano con installazioni luminose, proiezioni e videomapping, mercatini, prodotti tipici e presepi. Il programma include appuntamenti per le famiglie e il tradizionale Presepe Vivente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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