Dalla Festa di San Trifone a Novello Sotto il Castello, l’autunno si ritrova in piazza

Il ritmo delle giornate all’aperto rallenta e lascia più spazio alla convivialità: i sapori di stagione, come funghi e vino novello, accompagnano tradizioni e atmosfere d’autunno nell’area di Bari.

In provincia di Bari il calendario invita a scoprire la Festa di San Trifone ad Adelfia, Novello Sotto il Castello a Conversano e la Sagra del fungo Cardoncello e del vino Novello a Gravina in Puglia: tre occasioni per vivere il mese tra feste e gusto.

Gli appuntamenti in provincia di Bari

La Festa di San Trifone – Adelfia (BA), dal 1 al 12 novembre 2026.

Festa patronale di Adelfia-Montrone dedicata a San Trifone, con celebrazioni religiose, processioni, lancio della mongolfiera e concerti bandistici che richiamano pellegrini da tutta Italia.

– Adelfia (BA), dal 1 al 12 novembre 2026. Festa patronale di Adelfia-Montrone dedicata a San Trifone, con celebrazioni religiose, processioni, lancio della mongolfiera e concerti bandistici che richiamano pellegrini da tutta Italia. Novello Sotto il Castello: vino, gastronomia e musica a Conversano – Conversano (BA), dal 13 al 15 novembre 2026.

Evento autunnale nel centro storico di Conversano con vini pugliesi, area food truck, intrattenimento per tutte le età e musica elettronica, nato per rievocare i riti della vendemmia e la festa di San Martino.

– Conversano (BA), dal 13 al 15 novembre 2026. Evento autunnale nel centro storico di Conversano con vini pugliesi, area food truck, intrattenimento per tutte le età e musica elettronica, nato per rievocare i riti della vendemmia e la festa di San Martino. Sagra del fungo Cardoncello e del vino Novello a Gravina in Puglia – Gravina in Puglia (BA), dal 21 al 22 novembre 2026.

Nel centro storico di Gravina in Puglia si svolge la sagra del fungo cardoncello e del vino novello con stand, mostre, visite guidate, degustazioni di prodotti tipici e musica popolare.

I mercatini di Natale

Natale tra i trulli di Alberobello – Alberobello (BA), dal 5 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.

Ad Alberobello i trulli si animano con installazioni luminose, proiezioni e videomapping, mercatini, prodotti tipici e presepi. Il programma include appuntamenti per le famiglie e il tradizionale Presepe Vivente.