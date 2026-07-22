Da Murgia a Morsi alla Sagra del polpo a Mola di Bari, tutti gli appuntamenti enogastronomici e di tradizione del mese

Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità si accende tra piazze, lungomari e borghi, accompagnato dai sapori dell’estate: frutta matura, specialità di pesce, prodotti di masseria e vini leggeri da sorseggiare al fresco. Tra litorale e entroterra, il territorio di Bari si anima al calare del sole con mercatini, stand gastronomici e serate in cui la socialità torna protagonista.

In provincia di Bari luglio porta con sé un calendario fitto di appuntamenti da segnare in agenda: dalle degustazioni sotto le stelle di Murgia a Morsi 2026 ad Altamura, ai giorni di festa della Madonna del Carmine a Conversano, fino ai sapori di mare della Sagra del polpo a Mola di Bari e ai riti della Festa del Santissimo Crocifisso a Polignano a Mare.

Gli appuntamenti in provincia di Bari

Festa del Santissimo Crocifisso, tornano i festeggiamenti – Polignano a Mare (BA), dal 8 al 11 luglio 2026.

La Festa del Santissimo Crocifisso è una sagra rurale con antica processione lungo le campagne e celebrazione della messa all’aperto davanti al crocifisso ligneo in piazza Capobianco.

– Polignano a Mare (BA), dal 8 al 11 luglio 2026. La Festa del Santissimo Crocifisso è una sagra rurale con antica processione lungo le campagne e celebrazione della messa all’aperto davanti al crocifisso ligneo in piazza Capobianco. Murgia a Morsi 2026, il festival dell'Alta Murgia – Altamura (BA), dal 11 al 13 luglio 2026.

Murgia a Morsi è il festival dedicato alle tradizioni dell’Alta Murgia con mercatino gastronomico a base di pecora murgiana, artigianato locale, concerti, spettacoli e laboratori.

– Altamura (BA), dal 11 al 13 luglio 2026. Murgia a Morsi è il festival dedicato alle tradizioni dell’Alta Murgia con mercatino gastronomico a base di pecora murgiana, artigianato locale, concerti, spettacoli e laboratori. Madonna del Carmine – Conversano (BA), il 16 luglio 2026.

La Madonna del Carmine viene festeggiata con processione delle statue della Vergine e di Sant’Elia, messa vespertina sul sagrato, luminarie, bande musicali e fuochi pirotecnici.

– Conversano (BA), il 16 luglio 2026. La Madonna del Carmine viene festeggiata con processione delle statue della Vergine e di Sant’Elia, messa vespertina sul sagrato, luminarie, bande musicali e fuochi pirotecnici. Sagra del polpo a Mola di Bari – Mola di Bari (BA), dal 25 al 26 luglio 2026.

La Sagra del polpo di Mola di Bari offre polpo fresco pugliese in numerose preparazioni tradizionali grazie agli stand dei pescatori locali allestiti sul lungomare.