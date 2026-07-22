Agosto in provincia di Bari, tra piazze illuminate, mare al tramonto e profumo di sagre
Dalle Notti della Contea a Trulli n' Beer: agosto in provincia di Bari tra storia, sapori e feste di piazza
Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità segna le serate più attese dell’estate: tavolate sotto le stelle, vicoli che si accendono di luci e profumi, calici alzati mentre il mare riflette gli ultimi bagliori del giorno. Tra i prodotti tipici di stagione, le specialità di pesce e i piatti contadini, la costa e l’entroterra barese offrono atmosfere rilassate ma vivaci, dove è naturale fermarsi a chiacchierare in piazza o lasciarsi guidare dai suoni e dai colori delle feste.
In tutta la provincia di Bari il calendario di agosto si riempie di sagre, feste patronali e appuntamenti enogastronomici: dalle atmosfere storiche de Le notti della Contea a Conversano ai panini tipici della Sagra del panino della nonna a Giovinazzo, fino alle serate a base di birre artigianali di Trulli n’ Beer tra i trulli di Alberobello, ogni borgo diventa una tappa diversa per scoprire sapori, tradizioni e paesaggi.
Gli appuntamenti in provincia di Bari
- Le notti della Contea a Conversano 2026, rievocazione storica – Conversano (BA), dal 7 al 9 agosto 2026.
Le Notti della Contea a Conversano propongono una rievocazione storica con la partecipazione di compagnie e gruppi ospiti, inserita in un programma articolato.
- Sagra del panino della nonna a Giovinazzo – Giovinazzo (BA), dal 10 al 11 agosto 2026.
La Sagra del panino della nonna a Giovinazzo offre panini con ingredienti tipici pugliesi, accompagnati da musica, allegria e ospitalità estiva.
- Festa della Madonna della Madia – Monopoli (BA), il 14 agosto 2026.
A Monopoli la Festa della Madonna della Madia rievoca l'arrivo via mare dell'icona della Vergine con processione, cerimoniale sul mare, distribuzione di frammenti della zattera ai fedeli e spettacolari giochi di luci e fuochi al porto.
- Trulli n' Beer 2025, torna l'evento più birroso dell'anno – Alberobello (BA), dal 18 al 29 agosto 2026.
Trulli n' Beer ad Alberobello propone una selezione di birre alla spina, buon cibo, animazione e musica in un vivace evento estivo dedicato agli appassionati di birra.
- Festa del Santissimo Crocifisso, tornano i festeggiamenti – Polignano a Mare (BA), dal 20 al 22 agosto 2026.
La Festa del Santissimo Crocifisso è una sagra rurale con processione lungo le campagne e celebrazione di una messa all’aperto davanti al crocifisso ligneo in piazza Capobianco.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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