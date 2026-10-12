Tartufi e vendemmia in festa tra la Fiera del Rapulé e il profumo del tartufo a Montiglio

Nel calendario di feste e appuntamenti d’autunno, la campagna si tinge di colori caldi e i profumi cambiano insieme ai prodotti della terra: tartufi, nocciole, uve da vendemmia e calici di vino che raccontano il lavoro nei filari. È il momento delle grandi tavolate, dei mercatini stagionali e delle passeggiate tra vigne e borghi, con quell’atmosfera sospesa che rende speciale il Monferrato e la zona di Asti quando le colline iniziano a farsi dorate.

Ottobre 2026 in provincia di Asti è un invito a scoprire sapori e tradizioni in piazze e vicoli animati da eventi storici del territorio: dalla Fiera Regionale del Tartufo di Montiglio Monferrato alla Fiera del Rapulé di Calosso, passando per la Fiera Nazionale del Tartufo di Moncalvo, il mese diventa un viaggio tra tartufi pregiati, feste di vendemmia e mercati d’autunno tutti da vivere.

Gli appuntamenti in provincia di Asti

Fiera Regionale del Tartufo – Montiglio Monferrato (AT), il 4 e 11 ottobre 2026.

La Fiera Regionale del Tartufo di Montiglio Monferrato propone appuntamenti dedicati agli appassionati del tartufo, con raduno dei tartufai, mercatino di prodotti tipici locali, stand gastronomico fornito, musica e intrattenimenti.

– Montiglio Monferrato (AT), il 4 e 11 ottobre 2026. La Fiera Regionale del Tartufo di Montiglio Monferrato propone appuntamenti dedicati agli appassionati del tartufo, con raduno dei tartufai, mercatino di prodotti tipici locali, stand gastronomico fornito, musica e intrattenimenti. Fiera d'Autunno in Piazza Alfieri – Asti (AT), il 11 ottobre 2026.

Fiera d'autunno nel centro di Asti, con fulcro in Piazza Alfieri, tra banchi di prodotti tipici stagionali, colori, profumi e intrattenimento per bambini. Accesso consentito solo con Green Pass.

– Asti (AT), il 11 ottobre 2026. Fiera d'autunno nel centro di Asti, con fulcro in Piazza Alfieri, tra banchi di prodotti tipici stagionali, colori, profumi e intrattenimento per bambini. Accesso consentito solo con Green Pass. Fiera del Rapulé – Calosso (AT), dal 16 al 18 ottobre 2026.

Sagra dedicata ai produttori di moscato con degustazioni di piatti e vini tipici, visita agli antichi crotin, mercatino del Rapulé e animazione con artisti e musicisti nel centro storico.

– Calosso (AT), dal 16 al 18 ottobre 2026. Sagra dedicata ai produttori di moscato con degustazioni di piatti e vini tipici, visita agli antichi crotin, mercatino del Rapulé e animazione con artisti e musicisti nel centro storico. Fiera Nazionale del Tartufo di Moncalvo – Moncalvo (AT), il 18 ottobre e dal 24 al 25 ottobre 2026.

La Fiera Nazionale del Tartufo di Moncalvo valorizza il tartufo del Monferrato con mercatino dedicato, prodotti tipici, artigianato, mostre ed escursioni nel territorio.