RossoBarbera e Bagna Cauda day: novembre accende i sapori dell’Astigiano

Con il calendario di feste e appuntamenti che anima le settimane, l’autunno porta in tavola tartufo, vino e sapori intensi, mentre le piazze ritrovano il piacere di incontrarsi. Nell’area di Asti, la stagione invita a scoprire tradizioni e prodotti del territorio con il passo raccolto delle giornate più fresche.

In provincia di Asti, il calendario passa da RossoBarbera a Costigliole d’Asti alla Fiera regionale del tartufo – Fiera di San Martino di Canelli, fino al Bagna Cauda day ad Asti: tre occasioni per seguire i sapori e gli appuntamenti del mese.

Gli appuntamenti in provincia di Asti

RossoBarbera – Costigliole d'Asti (AT), dal 30 ottobre al 2 novembre 2026.

RossoBarbera riunisce operatori del settore vinicolo nei saloni del castello. La manifestazione comprende una fiera nel paese e una giornata dedicata al tartufo con produttori locali.

– Costigliole d'Asti (AT), dal 30 ottobre al 2 novembre 2026. RossoBarbera riunisce operatori del settore vinicolo nei saloni del castello. La manifestazione comprende una fiera nel paese e una giornata dedicata al tartufo con produttori locali. 509^ Fiera di San Carlo – Nizza Monferrato (AT), il 1 novembre 2026.

La fiera di San Carlo presenta artigianato, produzioni biologiche e specialità locali come il cardo gobbo di Nizza, i tartufi e i prodotti a base di tartufo.

– Nizza Monferrato (AT), il 1 novembre 2026. La fiera di San Carlo presenta artigianato, produzioni biologiche e specialità locali come il cardo gobbo di Nizza, i tartufi e i prodotti a base di tartufo. Fiera regionale del tartufo – Fiera di San Martino – Canelli (AT), dal 7 al 8 novembre 2026.

La Fiera di San Martino abbina bancarelle, spettacoli, musica e specialità gastronomiche alla Fiera regionale del tartufo, con esposizione e vendita di tartufi e visite alle cantine sotterranee.

– Canelli (AT), dal 7 al 8 novembre 2026. La Fiera di San Martino abbina bancarelle, spettacoli, musica e specialità gastronomiche alla Fiera regionale del tartufo, con esposizione e vendita di tartufi e visite alle cantine sotterranee. Fiera dei Santi e Fiera Regionale del Tartufo – San Damiano d'Asti (AT), dal 8 al 9 novembre 2026.

A San Damiano d’Asti, la Fiera dei Santi e Fiera Regionale del Tartufo celebra il tartufo con proposte gastronomiche.

– San Damiano d'Asti (AT), dal 8 al 9 novembre 2026. A San Damiano d’Asti, la Fiera dei Santi e Fiera Regionale del Tartufo celebra il tartufo con proposte gastronomiche. Bagna Cauda Del Camperista – Nizza Monferrato (AT), dal 13 al 15 novembre 2026.

Cena dedicata alla bagna cauda, piatto tipico monferrino, accompagnata dai cardi Gobbi di Nizza Monferrato. Si svolge nell’ex Foro Boario, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco.

– Nizza Monferrato (AT), dal 13 al 15 novembre 2026. Cena dedicata alla bagna cauda, piatto tipico monferrino, accompagnata dai cardi Gobbi di Nizza Monferrato. Si svolge nell’ex Foro Boario, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco. Bagna Cauda day – Asti (AT), dal 20 al 22 novembre e dal 27 al 29 novembre 2026.

Il Bagna Cauda Day propone il piatto tradizionale piemontese in ristoranti e locali in Piemonte e nel mondo.