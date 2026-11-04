Novembre in provincia di Asti: gli eventi e le sagre
RossoBarbera e Bagna Cauda day: novembre accende i sapori dell’Astigiano
Con il calendario di feste e appuntamenti che anima le settimane, l’autunno porta in tavola tartufo, vino e sapori intensi, mentre le piazze ritrovano il piacere di incontrarsi. Nell’area di Asti, la stagione invita a scoprire tradizioni e prodotti del territorio con il passo raccolto delle giornate più fresche.
In provincia di Asti, il calendario passa da RossoBarbera a Costigliole d’Asti alla Fiera regionale del tartufo – Fiera di San Martino di Canelli, fino al Bagna Cauda day ad Asti: tre occasioni per seguire i sapori e gli appuntamenti del mese.
Gli appuntamenti in provincia di Asti
- RossoBarbera – Costigliole d'Asti (AT), dal 30 ottobre al 2 novembre 2026.
RossoBarbera riunisce operatori del settore vinicolo nei saloni del castello. La manifestazione comprende una fiera nel paese e una giornata dedicata al tartufo con produttori locali.
- 509^ Fiera di San Carlo – Nizza Monferrato (AT), il 1 novembre 2026.
La fiera di San Carlo presenta artigianato, produzioni biologiche e specialità locali come il cardo gobbo di Nizza, i tartufi e i prodotti a base di tartufo.
- Fiera regionale del tartufo – Fiera di San Martino – Canelli (AT), dal 7 al 8 novembre 2026.
La Fiera di San Martino abbina bancarelle, spettacoli, musica e specialità gastronomiche alla Fiera regionale del tartufo, con esposizione e vendita di tartufi e visite alle cantine sotterranee.
- Fiera dei Santi e Fiera Regionale del Tartufo – San Damiano d'Asti (AT), dal 8 al 9 novembre 2026.
A San Damiano d’Asti, la Fiera dei Santi e Fiera Regionale del Tartufo celebra il tartufo con proposte gastronomiche.
- Bagna Cauda Del Camperista – Nizza Monferrato (AT), dal 13 al 15 novembre 2026.
Cena dedicata alla bagna cauda, piatto tipico monferrino, accompagnata dai cardi Gobbi di Nizza Monferrato. Si svolge nell’ex Foro Boario, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco.
- Bagna Cauda day – Asti (AT), dal 20 al 22 novembre e dal 27 al 29 novembre 2026.
Il Bagna Cauda Day propone il piatto tradizionale piemontese in ristoranti e locali in Piemonte e nel mondo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
POTREBBE INTERESSARTI
-
Migliori vini d'Italia regione per regione: premi Slow Wine 2027
-
Nuova casa per Enrico Mentana e Francesca Fagnani: il maxi prezzo
-
Perché i turisti sudcoreani vanno pazzi per le Dolomiti
-
Quanto costa il panettone di Halloween 2026 di Iginio Massari
-
Scoperta a Roma sull'Appia Antica, spunta un mosaico unico
-
Anche Dua Lipa sceglie Milano: cambio di residenza in arrivo
-
Migliori esperienze col cibo in Europa: 2 sono in Italia
-
Nel lago di Mezzano scoperta una spada in bronzo di 3000 anni fa
-
Allarme olio in Italia, battaglia dell'oro verde: cosa succede