Agosto in provincia di Ascoli Piceno, tra colline stellate, brindisi serali e profumo di sagre
Da Sponsalia ad Ascoliva Festival, un viaggio tra storia, sapori e notti d’estate nei borghi piceni
Nel cuore dell’estate il calendario si riempie di feste di piazza, mercatini e serate all’aperto, tra il profumo dei prodotti tipici di stagione e l’aria tiepida che invita a restare fuori fino a tardi. Nei borghi e nelle città d’arte dell’area di Ascoli Piceno le luci delle bancarelle si alternano ai calici alzati, mentre cucine a cielo aperto e tavolate in compagnia diventano lo sfondo ideale per scoprire vini, salumi e piatti della tradizione marchigiana.
Sponsalia: un tuffo nella storia ad Acquaviva Picena e Ascoliva Festival, il trionfo dell’oliva ripiena all’ascolana sono solo alcuni degli appuntamenti che animano agosto in provincia, affiancati da eventi come Templaria 2026 – Pax et Bellum e le sagre di paese che trasformano le piazze di Castignano, Montefiore dell’Aso e degli altri centri del territorio in vere e proprie feste del gusto.
Gli appuntamenti in provincia di Ascoli Piceno
- Sponsalia: un tuffo nella storia ad Acquaviva Picena – Acquaviva Picena (AP), dal 6 al 9 agosto 2026.
Grande rievocazione medievale ad Acquaviva Picena con mercato didattico, corteo storico, spettacoli e banchetto in fortezza, per immergersi negli usi e costumi dell’epoca.
- Ascoliva Festival, il trionfo dell'oliva ripiena all'ascolana – Ascoli Piceno (AP), dal 8 al 19 agosto 2026.
Festival dedicato all’oliva ripiena ascolana del Piceno Dop, con produttori artigianali, degustazioni, eventi culturali, spettacoli e laboratori gastronomici.
- Maialata in piazza a Montefiore dell'Aso – Montefiore dell'Aso (AP), dal 15 al 19 agosto 2026.
Maialata in piazza con polenta bianca e rossa, piatti tipici della macellazione del maiale, mercatini, mostre e passeggiate nel centro storico e nel paesaggio circostante.
- Templaria 2026 – Pax et Bellum – Castignano (AP), dal 17 al 21 agosto 2026.
Templaria Festival trasforma Castignano in una grande rievocazione del Basso Medioevo e dei Templari, con un ricco programma a tema che richiama appassionati di storia, famiglie e turisti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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