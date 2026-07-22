Da Sponsalia ad Ascoliva Festival, un viaggio tra storia, sapori e notti d’estate nei borghi piceni

Nel cuore dell’estate il calendario si riempie di feste di piazza, mercatini e serate all’aperto, tra il profumo dei prodotti tipici di stagione e l’aria tiepida che invita a restare fuori fino a tardi. Nei borghi e nelle città d’arte dell’area di Ascoli Piceno le luci delle bancarelle si alternano ai calici alzati, mentre cucine a cielo aperto e tavolate in compagnia diventano lo sfondo ideale per scoprire vini, salumi e piatti della tradizione marchigiana.

Sponsalia: un tuffo nella storia ad Acquaviva Picena e Ascoliva Festival, il trionfo dell’oliva ripiena all’ascolana sono solo alcuni degli appuntamenti che animano agosto in provincia, affiancati da eventi come Templaria 2026 – Pax et Bellum e le sagre di paese che trasformano le piazze di Castignano, Montefiore dell’Aso e degli altri centri del territorio in vere e proprie feste del gusto.

Gli appuntamenti in provincia di Ascoli Piceno

Sponsalia: un tuffo nella storia ad Acquaviva Picena – Acquaviva Picena (AP), dal 6 al 9 agosto 2026.

Grande rievocazione medievale ad Acquaviva Picena con mercato didattico, corteo storico, spettacoli e banchetto in fortezza, per immergersi negli usi e costumi dell’epoca.

– Acquaviva Picena (AP), dal 6 al 9 agosto 2026. Grande rievocazione medievale ad Acquaviva Picena con mercato didattico, corteo storico, spettacoli e banchetto in fortezza, per immergersi negli usi e costumi dell’epoca. Ascoliva Festival, il trionfo dell'oliva ripiena all'ascolana – Ascoli Piceno (AP), dal 8 al 19 agosto 2026.

Festival dedicato all’oliva ripiena ascolana del Piceno Dop, con produttori artigianali, degustazioni, eventi culturali, spettacoli e laboratori gastronomici.

– Ascoli Piceno (AP), dal 8 al 19 agosto 2026. Festival dedicato all’oliva ripiena ascolana del Piceno Dop, con produttori artigianali, degustazioni, eventi culturali, spettacoli e laboratori gastronomici. Maialata in piazza a Montefiore dell'Aso – Montefiore dell'Aso (AP), dal 15 al 19 agosto 2026.

Maialata in piazza con polenta bianca e rossa, piatti tipici della macellazione del maiale, mercatini, mostre e passeggiate nel centro storico e nel paesaggio circostante.

– Montefiore dell'Aso (AP), dal 15 al 19 agosto 2026. Maialata in piazza con polenta bianca e rossa, piatti tipici della macellazione del maiale, mercatini, mostre e passeggiate nel centro storico e nel paesaggio circostante. Templaria 2026 – Pax et Bellum – Castignano (AP), dal 17 al 21 agosto 2026.

Templaria Festival trasforma Castignano in una grande rievocazione del Basso Medioevo e dei Templari, con un ricco programma a tema che richiama appassionati di storia, famiglie e turisti.