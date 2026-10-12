Tra la Sagra del fungo porcino e della bistecca e la Sagra delle castagne: il gusto d’autunno in provincia di Arezzo

Nel calendario di feste e appuntamenti di questo periodo, l’autunno si accende di profumi di bosco, sapori genuini e prime serate fresche che invitano a rallentare. È il momento dei funghi e delle castagne, dei colori caldi che avvolgono i borghi e delle tavole imbandite con piatti robusti e vini rossi, in un’atmosfera che in tutta l’area di Arezzo invita a uscire di casa per riscoprire piazze, colline e piccoli paesi.

In provincia, tra colline e vallate, il mese si anima con appuntamenti che celebrano i prodotti di stagione: dalla gustosa Sagra del fungo porcino e della bistecca a Noceta alla profumata Sagra delle castagne a Caprese Michelangelo, fino alle passeggiate tra bancarelle e pezzi unici della storica Fiera Antiquaria di Arezzo, ideale per completare un weekend tra sapori d’autunno e scoperte inaspettate.

Gli appuntamenti in provincia di Arezzo

Sagra del fungo porcino e della bistecca a Noceta – Castiglion Fiorentino (AR), dal 2 al 4 ottobre 2026.

A Noceta, nel Comune di Castiglion Fiorentino, la Sagra del Fungo Porcino e della Bistecca propone specialità tipiche della Val di Chio come tagliatelle, cappelle ai funghi e polenta di ciombino, con stand gastronomici aperti la sera e la domenica anche a pranzo.

– Castiglion Fiorentino (AR), dal 2 al 4 ottobre 2026. A Noceta, nel Comune di Castiglion Fiorentino, la Sagra del Fungo Porcino e della Bistecca propone specialità tipiche della Val di Chio come tagliatelle, cappelle ai funghi e polenta di ciombino, con stand gastronomici aperti la sera e la domenica anche a pranzo. Sagra delle castagne a Caprese Michelangelo – Caprese Michelangelo (AR), dal 17 al 18 ottobre e dal 24 al 25 ottobre 2026.

A Caprese Michelangelo la Sagra delle castagne offre fine settimana dedicati a castagne, buon vino e piatti tipici autunnali della tradizione locale.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Torna la Fiera Antiquaria di Arezzo – Arezzo (AR), dal 3 al 4 ottobre e dal 31 ottobre al 1 novembre 2026.

Fiera antiquaria nel centro storico di Arezzo con oltre 400 bancarelle di libri, mobili, dipinti, modernariato e collezionismo, ospitata in Piazza Grande e, a settembre, nell’area del Prato.

– Arezzo (AR), dal 3 al 4 ottobre e dal 31 ottobre al 1 novembre 2026. Fiera antiquaria nel centro storico di Arezzo con oltre 400 bancarelle di libri, mobili, dipinti, modernariato e collezionismo, ospitata in Piazza Grande e, a settembre, nell’area del Prato. Mercato al centro di Montevarchi – Montevarchi (AR), ogni mercoledì dal 7 al 28 ottobre 2026.

Mercato settimanale a Montevarchi dedicato ai prodotti alimentari e alle specialità tipiche del territorio.

– Montevarchi (AR), ogni mercoledì dal 7 al 28 ottobre 2026. Mercato settimanale a Montevarchi dedicato ai prodotti alimentari e alle specialità tipiche del territorio. Memorandia, "le cose raccontano" – Anghiari (AR), il 11 ottobre 2026.

Mercato di antiquariato, modernariato e collezionismo in piazza Baldaccio, ideale per passeggiare nel borgo medievale e cercare oggetti del passato.

– Anghiari (AR), il 11 ottobre 2026. Mercato di antiquariato, modernariato e collezionismo in piazza Baldaccio, ideale per passeggiare nel borgo medievale e cercare oggetti del passato. Mercatino dell'usato e degli hobbisti – Terranuova Bracciolini (AR), il 11 ottobre 2026.

Mercatino dell’usato e degli hobbisti nel centro storico e nella piazza centrale del paese, con un percorso di bancarelle adatto a diverse esigenze di acquisto.

– Terranuova Bracciolini (AR), il 11 ottobre 2026. Mercatino dell’usato e degli hobbisti nel centro storico e nella piazza centrale del paese, con un percorso di bancarelle adatto a diverse esigenze di acquisto. Mostra scambio cose vecchie e usate – Castiglion Fiorentino (AR), il 25 ottobre 2026.

Mostra-scambio di oggetti vecchi e usati nei giardini pubblici di Castiglion Fiorentino, con bancarelle dedicate al riuso e al collezionismo.