Castagne fumanti e sapori d’autunno alla Festa della Castagna di Cetica e tra i borghi della Valtiberina

Nel pieno del calendario di feste e appuntamenti d’autunno, i borghi fra colline e castagneti si accendono di profumi di bosco, vini rossi e piatti che scaldano la tavola. L’aria si fa più tersa, le giornate si accorciano e le piazze dell’area aretina diventano il luogo ideale per scoprire prodotti tipici di stagione, tra colori caldi, luci soffuse e il ritmo lento delle domeniche di provincia.

In provincia di Arezzo, novembre 2026 invita a partire alla scoperta delle tradizioni locali: dalle atmosfere di montagna della Festa della Castagna di Cetica a Castel San Niccolò alle suggestioni del mercatino Memorandia, “le cose raccontano” ad Anghiari, fino ai profumi del centro storico che fanno da cornice al Villaggio Tirolese di Arezzo. Un itinerario di piccoli eventi che unisce gusto, convivialità e voglia di passeggiare tra bancarelle e vicoli lastricati.

Gli appuntamenti in provincia di Arezzo

Festa della Castagna di Cetica – Castel San Niccolò (AR), il 8 novembre 2026.

La Festa della Castagna di Cetica propone un pranzo e degustazioni di piatti e prodotti a base di castagne, accompagnati da musiche e canti per tutto il pomeriggio e la sera.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Torna la Fiera Antiquaria di Arezzo – Arezzo (AR), dal 31 ottobre al 1 novembre 2026.

Fiera Antiquaria ad Arezzo nel centro storico, con oltre 400 bancarelle di libri, mobili, dipinti, stampe, giocattoli, modernariato, tessuti, orologi e porcellane; l’edizione di settembre si svolge nel Prato cittadino.

– Arezzo (AR), dal 31 ottobre al 1 novembre 2026. Fiera Antiquaria ad Arezzo nel centro storico, con oltre 400 bancarelle di libri, mobili, dipinti, stampe, giocattoli, modernariato, tessuti, orologi e porcellane; l’edizione di settembre si svolge nel Prato cittadino. Mercato al centro di Montevarchi – Montevarchi (AR), ogni mercoledì dal 4 al 25 novembre 2026.

A Montevarchi, ogni mercoledì, il mercato propone prodotti alimentari e tipici, offrendo un appuntamento fisso per la spesa di qualità.

– Montevarchi (AR), ogni mercoledì dal 4 al 25 novembre 2026. A Montevarchi, ogni mercoledì, il mercato propone prodotti alimentari e tipici, offrendo un appuntamento fisso per la spesa di qualità. Memorandia, "le cose raccontano" – Anghiari (AR), il 8 novembre 2026.

Memorandia porta in piazza Baldaccio un mercato di antiquariato, modernariato e collezionismo, ideale per passeggiare nel borgo medievale e cercare oggetti del passato.

– Anghiari (AR), il 8 novembre 2026. Memorandia porta in piazza Baldaccio un mercato di antiquariato, modernariato e collezionismo, ideale per passeggiare nel borgo medievale e cercare oggetti del passato. Mercatino dell'usato e degli hobbisti – Terranuova Bracciolini (AR), il 8 novembre 2026.

Il mercatino dell’usato e degli hobbisti anima il centro storico e la piazza principale con numerosi espositori, offrendo un’ampia gamma di occasioni d’acquisto per ogni esigenza.

– Terranuova Bracciolini (AR), il 8 novembre 2026. Il mercatino dell’usato e degli hobbisti anima il centro storico e la piazza principale con numerosi espositori, offrendo un’ampia gamma di occasioni d’acquisto per ogni esigenza. Villaggio Tirolese di Arezzo – Arezzo (AR), dal 14 al 15 novembre, dal 19 al 22 novembre e dal 26 al 29 novembre 2026.

In piazza Grande ad Arezzo si svolgono i Mercatini di Natale del Villaggio Tirolese, con espositori dal Tirolo, dall’Austria e dalla Germania e un’ampia offerta di produzioni artigianali tipiche.

– Arezzo (AR), dal 14 al 15 novembre, dal 19 al 22 novembre e dal 26 al 29 novembre 2026. In piazza Grande ad Arezzo si svolgono i Mercatini di Natale del Villaggio Tirolese, con espositori dal Tirolo, dall’Austria e dalla Germania e un’ampia offerta di produzioni artigianali tipiche. Mostra scambio cose vecchie e usate – Castiglion Fiorentino (AR), il 22 novembre 2026.

Mostra scambio di oggetti vecchi e usati allestita nei giardini pubblici di Castiglion Fiorentino.