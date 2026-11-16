Tra la Fiera dell’Immacolata e la Processione della Madonna di Loreto, dicembre accende l’inverno aretino

Il calendario delle feste e degli appuntamenti invita a vivere l’inverno tra tradizioni, sapori di stagione e occasioni per ritrovarsi. Nell’area di Arezzo, le giornate più fredde fanno da cornice a una stagione ricca di atmosfere e prodotti tipici.

In provincia, la Fiera dell’Immacolata anima Pratovecchio Stia l’8 dicembre, mentre ad Anghiari il 10 dicembre si svolge la Processione della Madonna di Loreto: due occasioni per incontrare le tradizioni del territorio.

Gli appuntamenti in provincia di Arezzo

Fiera dell'Immacolata – Pratovecchio Stia (AR), il 8 dicembre 2026.

La Fiera dell’Immacolata porta numerosi banchi di merci nel centro di Pratovecchio, offrendo l’occasione di fare acquisti per il periodo natalizio.

– Pratovecchio Stia (AR), il 8 dicembre 2026. La Fiera dell’Immacolata porta numerosi banchi di merci nel centro di Pratovecchio, offrendo l’occasione di fare acquisti per il periodo natalizio. Processione della Madonna di Loreto – Anghiari (AR), il 10 dicembre 2026.

La tradizionale processione attraversa i vicoli di Anghiari, con quadri viventi ispirati al Vecchio e al Nuovo Testamento. Si apre con una statua lignea della Madonna di Loreto, opera trecentesca di Tino di Camaino.

I mercatini di antiquariato, artigianato e collezionismo

Mercato al centro di Montevarchi – Montevarchi (AR), ogni mercoledì dal 2 al 30 dicembre 2026.

A Montevarchi si tiene ogni mercoledì un mercato alimentare dedicato anche ai prodotti tipici.

– Montevarchi (AR), ogni mercoledì dal 2 al 30 dicembre 2026. A Montevarchi si tiene ogni mercoledì un mercato alimentare dedicato anche ai prodotti tipici. Villaggio Tirolese di Arezzo – Arezzo (AR), ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica dal 3 al 27 dicembre 2026.

In piazza Grande ad Arezzo, il Villaggio Tirolese ospita espositori dal Tirolo, dall’Austria e dalla Germania, con prodotti artigianali locali.

– Arezzo (AR), ogni giovedì, venerdì, sabato e domenica dal 3 al 27 dicembre 2026. In piazza Grande ad Arezzo, il Villaggio Tirolese ospita espositori dal Tirolo, dall’Austria e dalla Germania, con prodotti artigianali locali. Torna la Fiera Antiquaria di Arezzo – Arezzo (AR), dal 5 al 6 dicembre 2026.

La Fiera Antiquaria anima il centro storico di Arezzo con oltre 400 bancarelle di libri, mobili, dipinti, stampe, modernariato e molti altri oggetti. L’edizione di settembre si svolge nell’area del Prato.

– Arezzo (AR), dal 5 al 6 dicembre 2026. La Fiera Antiquaria anima il centro storico di Arezzo con oltre 400 bancarelle di libri, mobili, dipinti, stampe, modernariato e molti altri oggetti. L’edizione di settembre si svolge nell’area del Prato. Memorandia, "le cose raccontano" – Anghiari (AR), il 13 dicembre 2026.

Mercato di antiquariato, modernariato e collezionismo in piazza Baldaccio, tra bancarelle e oggetti del passato nel borgo medievale.

– Anghiari (AR), il 13 dicembre 2026. Mercato di antiquariato, modernariato e collezionismo in piazza Baldaccio, tra bancarelle e oggetti del passato nel borgo medievale. Mercatino dell'usato e degli hobbisti – Terranuova Bracciolini (AR), il 13 dicembre 2026.

Mercatino nel centro storico e nella piazza centrale, con espositori e proposte d’acquisto per diverse esigenze personali.

– Terranuova Bracciolini (AR), il 13 dicembre 2026. Mercatino nel centro storico e nella piazza centrale, con espositori e proposte d’acquisto per diverse esigenze personali. Mostra scambio cose vecchie e usate – Castiglion Fiorentino (AR), il 27 dicembre 2026.

Mostra scambio di oggetti vecchi e usati nei giardini pubblici di Castiglion Fiorentino.

I mercatini di Natale

Arezzo città del Natale – Arezzo (AR), dal 14 novembre 2026 al 6 gennaio 2027.

Arezzo si veste a festa con mercatini natalizi, spettacoli di luce, videomapping, ruota panoramica e appuntamenti per grandi e piccoli nel centro storico.