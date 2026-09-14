Sapori d’autunno e antiche tradizioni, da Lo Matsòn alla Devétéya di Cogne

Il profumo di formaggi stagionati e castagne tostate accompagna i primi colori caldi dei boschi, mentre le giornate si fanno più limpide e l’aria invita a rallentare. Tra vigne che virano al dorato e pascoli che tornano a riempirsi di campanacci, la fine dell’estate in Valle d’Aosta è il momento ideale per scoprire i prodotti tipici di montagna, degustare vini locali e vivere da vicino le tradizioni contadine che segnano il passaggio alla stagione autunnale.

Nella provincia di Aosta questo periodo diventa un calendario diffuso di sagre, fiere e feste patronali: dalle specialità locali protagoniste di Lo Matsòn, la Fiera enogastronomica dei prodotti valdostani a Courmayeur, alle celebrazioni della Festa patronale di Fénis, fino alla suggestiva Devétéya é Féra de Cogne 2026 con la demonticazione che anima il paese, ogni vallata offre un’occasione diversa per assaggiare il territorio e immergersi nelle sue atmosfere d’autunno.

Gli appuntamenti in provincia di Aosta

Lo Matsòn, la Fiera enogastronomica dei prodotti valdostani – Courmayeur (AO), dal 5 al 6 settembre 2026.

Fiera enogastronomica a Courmayeur dedicata ai prodotti valdostani, con formaggi, vini, salumi, confetture, laboratori per bambini, spettacoli e degustazioni lungo le vie del paese.

– Courmayeur (AO), dal 5 al 6 settembre 2026. Fiera enogastronomica a Courmayeur dedicata ai prodotti valdostani, con formaggi, vini, salumi, confetture, laboratori per bambini, spettacoli e degustazioni lungo le vie del paese. Sain Grat 2026: torna la festa di San Grato, il patrono di Valgrisenche – Valgrisenche (AO), il 6 settembre 2026.

Festa patronale di San Grato a Valgrisenche, con celebrazioni che si svolgono in piazza della chiesa in onore del protettore della Valle d’Aosta.

– Valgrisenche (AO), il 6 settembre 2026. Festa patronale di San Grato a Valgrisenche, con celebrazioni che si svolgono in piazza della chiesa in onore del protettore della Valle d’Aosta. Festa patronale di Fénis – Fénis (AO), dal 18 al 22 settembre 2026.

Festa patronale di Fénis dedicata a San Maurizio, con cucina tradizionale, balli, danze e giochi in un clima di allegria.

– Fénis (AO), dal 18 al 22 settembre 2026. Festa patronale di Fénis dedicata a San Maurizio, con cucina tradizionale, balli, danze e giochi in un clima di allegria. Fea de Vapeleuna, torna l'antica fiera oggi vetrina dei prodotti tipici valdostani – Valpelline (AO), il 20 settembre 2026.

Antica fiera di Valpelline oggi trasformata in mostra-mercato dei prodotti tipici valdostani, con stand di degustazione e vendita, intrattenimenti, premiazioni e accompagnamento musicale.

– Valpelline (AO), il 20 settembre 2026. Antica fiera di Valpelline oggi trasformata in mostra-mercato dei prodotti tipici valdostani, con stand di degustazione e vendita, intrattenimenti, premiazioni e accompagnamento musicale. Devétéya é Féra de Cogne 2026, si rinnova la tradizione della demonticazione – Cogne (AO), dal 26 al 27 settembre 2026.

A Cogne la Devétéya segna il rientro delle mandrie dagli alpeggi con sfilata per il paese, rievocazione dell’antica fiera del bestiame e mercato di prodotti enogastronomici e artigianali.

– Cogne (AO), dal 26 al 27 settembre 2026. A Cogne la Devétéya segna il rientro delle mandrie dagli alpeggi con sfilata per il paese, rievocazione dell’antica fiera del bestiame e mercato di prodotti enogastronomici e artigianali. La desarpa di Valtournenche – Valtournenche (AO), il 26 settembre 2026.

La Desarpa di Valtournenche celebra il ritorno delle mandrie dagli alpeggi con una sfilata di mucche addobbate, partecipazione delle realtà locali, punti di ristoro, musica, folklore, pranzo comunitario e danze.