Tra Marché au Fort e Sagra del Miele, l’autunno valdostano profuma di vendemmia e castagne

Il profumo dolce delle mele mature e quello tostato delle castagne appena aperte annunciano l’arrivo pieno della stagione più calda nei colori: tra vigneti che virano al rosso e ai gialli intensi, i prodotti tipici d’autunno diventano protagonisti di mercati, degustazioni e feste di paese. È il momento ideale per scoprire sapori autentici, passeggiare tra bancarelle colme di frutti di stagione e fermarsi nei piccoli borghi della Valle d’Aosta, dove ogni fine settimana offre un motivo diverso per rallentare e assaporare il territorio.

In provincia di Aosta l’agenda di ottobre 2026 è un susseguirsi di appuntamenti enogastronomici: dalle atmosfere genuine della Sagra dell’uva 2026 a Donnas alle specialità valdostane in mostra al Marché au Fort di Bard, fino ai profumi intensi della Sagra del Miele 2026 a Châtillon. A questi si affiancano feste dedicate al pane nero, alle mele e alle castagne, componendo un itinerario diffuso tra Allein, Antey-Saint-André, Avise, Fénis, Gressan, Gressoney-la-Trinité, La Magdeleine e altri borghi da scoprire.

Gli appuntamenti in provincia di Aosta

Sagra dell'uva 2026 a Donnas – Donnas (AO), dal 1 al 4 ottobre 2026.

A Donnas la Sagra dell'uva celebra questo prodotto simbolo del territorio con eventi, degustazioni e intrattenimenti, assegnando il riconoscimento del “Grappolo d’oro” alle uve migliori.

– Donnas (AO), dal 1 al 4 ottobre 2026. A Donnas la Sagra dell'uva celebra questo prodotto simbolo del territorio con eventi, degustazioni e intrattenimenti, assegnando il riconoscimento del “Grappolo d’oro” alle uve migliori. Du blé au pain 2026, torna la festa del pane a La Magdeleine – La Magdeleine (AO), dal 3 al 4 ottobre 2026.

A La Magdeleine Du blé au pain fa rivivere l’uso del forno comunitario con una festa del pane che propone attività per riscoprire gesti, profumi e sapori della tradizione valdostana.

– La Magdeleine (AO), dal 3 al 4 ottobre 2026. A La Magdeleine Du blé au pain fa rivivere l’uso del forno comunitario con una festa del pane che propone attività per riscoprire gesti, profumi e sapori della tradizione valdostana. Féta di pomme 2026, la festa della mela – Gressan (AO), il 4 ottobre 2026.

A Gressan la Féta di pomme è dedicata alla mela con una mostra mercato all’aperto, vendita diretta dai produttori, artigianato locale, animazioni per bambini, musica, giochi, gastronomia e mercati agricoli.

– Gressan (AO), il 4 ottobre 2026. A Gressan la Féta di pomme è dedicata alla mela con una mostra mercato all’aperto, vendita diretta dai produttori, artigianato locale, animazioni per bambini, musica, giochi, gastronomia e mercati agricoli. Sagra della Castagna 2026 a Donnas – Donnas (AO), dal 9 al 11 ottobre 2026.

A Donnas la Sagra della Castagna valorizza la castagna locale con appuntamenti tradizionali come la Cena Bavarese e la gara di Mendaye tra caldarrostai, che assegna la Castagna d’oro.

– Donnas (AO), dal 9 al 11 ottobre 2026. A Donnas la Sagra della Castagna valorizza la castagna locale con appuntamenti tradizionali come la Cena Bavarese e la gara di Mendaye tra caldarrostai, che assegna la Castagna d’oro. Mele Vallée 2026, torna la mostra mercato sulle mele – Antey-Saint-André (AO), dal 10 al 11 ottobre 2026.

Ad Antey Mele Vallée propone una mostra mercato sulle mele e i loro derivati nel centro storico, con possibilità di assaggi e acquisti, animazioni e laboratori tematici.

– Antey-Saint-André (AO), dal 10 al 11 ottobre 2026. Ad Antey Mele Vallée propone una mostra mercato sulle mele e i loro derivati nel centro storico, con possibilità di assaggi e acquisti, animazioni e laboratori tematici. Marché au Fort, rivive la tradizione enogastronomica – Bard (AO), dal 10 al 11 ottobre 2026.

Marché au Fort è una grande mostra-mercato nel borgo medievale di Bard dedicata all’enogastronomia valdostana, con degustazioni e vendita di prodotti tipici e specialità regionali in una cornice storica suggestiva.

– Bard (AO), dal 10 al 11 ottobre 2026. Marché au Fort è una grande mostra-mercato nel borgo medievale di Bard dedicata all’enogastronomia valdostana, con degustazioni e vendita di prodotti tipici e specialità regionali in una cornice storica suggestiva. Castagnata a Fénis – Castagna d'oro 2026, l'autunno valdostano – Fénis (AO), dal 10 al 11 ottobre 2026.

Ai piedi del Castello di Fénis, la Castagnata – Castagna d'Oro celebra la castagna e le sue preparazioni con assaggi, dolci e intrattenimenti presso l’area attrezzata Tzanté de Bouva.

– Fénis (AO), dal 10 al 11 ottobre 2026. Ai piedi del Castello di Fénis, la Castagnata – Castagna d'Oro celebra la castagna e le sue preparazioni con assaggi, dolci e intrattenimenti presso l’area attrezzata Tzanté de Bouva. Lo Pan Ner, i pani delle alpi 2026: torna la festa transfrontaliera – Allein (AO), dal 17 al 18 ottobre 2026.

Lo Pan Ner – I pani delle Alpi è una festa transfrontaliera dedicata al pane di segale, con numerosi comuni valdostani che accendono i forni dei villaggi per offrire pane nero appena sfornato, eventi e momenti conviviali.

– Allein (AO), dal 17 al 18 ottobre 2026. Lo Pan Ner – I pani delle Alpi è una festa transfrontaliera dedicata al pane di segale, con numerosi comuni valdostani che accendono i forni dei villaggi per offrire pane nero appena sfornato, eventi e momenti conviviali. Lo Pan Ner 2026, la festa del pane nero ad Avise – Avise (AO), dal 17 al 18 ottobre 2026.

Ad Avise, nei forni di Cerellaz e Runaz, si celebra Lo Pan Ner con cottura del pane nero tradizionale e innovativo, visite alle fasi di lavorazione, degustazioni, vendita di pane e prodotti locali, giochi e attività.

– Avise (AO), dal 17 al 18 ottobre 2026. Ad Avise, nei forni di Cerellaz e Runaz, si celebra Lo Pan Ner con cottura del pane nero tradizionale e innovativo, visite alle fasi di lavorazione, degustazioni, vendita di pane e prodotti locali, giochi e attività. Lo Pan Ner 2026, torna la festa del pane nero a Gressoney La Trinité – Gressoney-la-Trinité (AO), dal 17 al 18 ottobre 2026.

A Gressoney-La-Trinité la festa Lo Pan Ner celebra il tradizionale pane nero alpino, cotto nei forni comunitari secondo le antiche ricette tramandate, offrendo degustazioni del celebre Pan Ner.

– Gressoney-la-Trinité (AO), dal 17 al 18 ottobre 2026. A Gressoney-La-Trinité la festa Lo Pan Ner celebra il tradizionale pane nero alpino, cotto nei forni comunitari secondo le antiche ricette tramandate, offrendo degustazioni del celebre Pan Ner. Sagra del Miele 2026, Chatillon diventa la capitale valdostana del miele – Châtillon (AO), dal 24 al 25 ottobre 2026.

La Sagra del Miele trasforma Châtillon in capitale valdostana del miele, con concorso regionale dedicato ai mieli locali, vendita diretta dai produttori, esposizioni di attrezzi antichi, degustazioni guidate e attività per bambini e famiglie.