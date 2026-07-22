Dalla Fehta da tchivra alla Sagra della Seupa à la Vapelenentse: un luglio di sapori e tradizioni in alta quota

Il profumo intenso dei pascoli di montagna si mescola alle note di formaggi d’alpeggio, erbe aromatiche e piatti fumanti serviti nelle piazze dei borghi. È la stagione in cui le giornate si allungano, le vallate si aprono al sole e i prodotti tipici estivi diventano protagonisti di sagre, mercatini e feste diffuse, tra tradizioni contadine, convivialità e panorami che abbracciano le cime sopra Aosta.

In tutta la provincia, luglio è un invito a seguire il calendario delle feste: dalla Fehta da tchivra – Festa della Capra di Challand-Saint-Anselme alla gustosa Sagra della Polenta di Doues, fino alla celebre Sagra della Seupa à la Vapelenentse DeCo di Valpelline, ogni fine settimana è l’occasione per scoprire sapori autentici e vivere da vicino l’anima più genuina delle valli valdostane.

Gli appuntamenti in provincia di Aosta

Fehta da tchivra – Festa della Capra – Challand-Saint-Anselme (AO), dal 4 al 5 luglio 2026.

Festa della Capra a Quinçod con piatti e formaggi di capra, degustazioni guidate, mercatino di prodotti tipici, animazioni per bambini e serate danzanti nel padiglione municipale.

– Challand-Saint-Anselme (AO), dal 4 al 5 luglio 2026. Festa della Capra a Quinçod con piatti e formaggi di capra, degustazioni guidate, mercatino di prodotti tipici, animazioni per bambini e serate danzanti nel padiglione municipale. Torna la Sagra della Polenta 2026: gusto, animazione e sport – Doues (AO), dal 4 al 5 luglio 2026.

Sagra della Polenta a Doues dedicata alla riscoperta della polenta in molte varianti, con altri prodotti gastronomici, serate danzanti, animazione per bambini, pranzi ed eventi sportivi.

– Doues (AO), dal 4 al 5 luglio 2026. Sagra della Polenta a Doues dedicata alla riscoperta della polenta in molte varianti, con altri prodotti gastronomici, serate danzanti, animazione per bambini, pranzi ed eventi sportivi. Fiabe nel bosco, il patrimonio valdostano raccontano ai più piccoli – Morgex (AO), dal 10 luglio al 30 agosto 2026.

Fiabe nel Bosco propone attività gratuite ogni venerdì, sabato e domenica pomeriggio, per far conoscere ai più piccoli il patrimonio valdostano attraverso racconti nel bosco.

– Morgex (AO), dal 10 luglio al 30 agosto 2026. Fiabe nel Bosco propone attività gratuite ogni venerdì, sabato e domenica pomeriggio, per far conoscere ai più piccoli il patrimonio valdostano attraverso racconti nel bosco. Festa del Jambon de Bosses DOP 2026: il festival del prosciutto crudo d'alta quota – Saint-Rhémy-en-Bosses (AO), il 12 luglio 2026.

A Saint-Rhémy il Jambon Day celebra il Jambon de Bosses DOP con visite allo stabilimento, degustazioni guidate, abbinamenti con vini e prodotti valdostani e possibilità di acquisto.

– Saint-Rhémy-en-Bosses (AO), il 12 luglio 2026. A Saint-Rhémy il Jambon Day celebra il Jambon de Bosses DOP con visite allo stabilimento, degustazioni guidate, abbinamenti con vini e prodotti valdostani e possibilità di acquisto. Sagra della Selvaggina di Saint-Nicolas – Saint-Nicolas (AO), dal 16 al 19 luglio 2026.

Sagra della Selvaggina a Saint-Nicolas con degustazioni di specialità di selvaggina nella zona sportiva di Fossaz, accompagnate da spettacoli, intrattenimento e musica.

– Saint-Nicolas (AO), dal 16 al 19 luglio 2026. Sagra della Selvaggina a Saint-Nicolas con degustazioni di specialità di selvaggina nella zona sportiva di Fossaz, accompagnate da spettacoli, intrattenimento e musica. Alpages Ouverts 2026, una giornata in alpeggio tra suoni, profumi e sapori di montagna – Issime (AO), il 18 luglio 2026.

Giornata in alpeggio con visite guidate per scoprire il lavoro in montagna, la casera dove nasce la fontina, gli attrezzi e le attività quotidiane, con pranzo a base di prodotti tipici e polenta.

– Issime (AO), il 18 luglio 2026. Giornata in alpeggio con visite guidate per scoprire il lavoro in montagna, la casera dove nasce la fontina, gli attrezzi e le attività quotidiane, con pranzo a base di prodotti tipici e polenta. Veillà di La Magdeleine 2026, si celebrano le antiche tradizioni – La Magdeleine (AO), il 18 luglio 2026.

A La Magdeleine la Veillà ripropone una cena itinerante con piatti tradizionali e rievocazioni di antichi mestieri, affiancata dal mercatino tipico "Lo martzé du patron".

– La Magdeleine (AO), il 18 luglio 2026. A La Magdeleine la Veillà ripropone una cena itinerante con piatti tradizionali e rievocazioni di antichi mestieri, affiancata dal mercatino tipico "Lo martzé du patron". La Festa della Fontina 2026, un gustoso appuntamento – Oyace (AO), dal 19 al 20 luglio 2026.

Manifestazione dedicata alla Fontina DOP e alla gastronomia valdostana, con degustazioni, eventi per bambini, musica, intrattenimento e un mercatino di prodotti tipici e artigianali presso il salone polivalente.

– Oyace (AO), dal 19 al 20 luglio 2026. Manifestazione dedicata alla Fontina DOP e alla gastronomia valdostana, con degustazioni, eventi per bambini, musica, intrattenimento e un mercatino di prodotti tipici e artigianali presso il salone polivalente. Courmayeur Food Market 2026, alla scoperta dei sapori – Courmayeur (AO), il 21 luglio 2026.

Nel centro di Courmayeur un mercato all’aperto valorizza la filiera agricola locale, con formaggi, vini, miele, pane, conserve, ortaggi ed erbe officinali, ospitato nel Jardin de l’Ange.

– Courmayeur (AO), il 21 luglio 2026. Nel centro di Courmayeur un mercato all’aperto valorizza la filiera agricola locale, con formaggi, vini, miele, pane, conserve, ortaggi ed erbe officinali, ospitato nel Jardin de l’Ange. Festa della Favò – Aymavilles (AO), dal 25 al 26 luglio 2026.

A Ozein la Festa della Favò celebra questo piatto tipico valdostano con degustazioni, una suggestiva Veillà dedicata ai mestieri di un tempo, serate danzanti e momenti conviviali.

– Aymavilles (AO), dal 25 al 26 luglio 2026. A Ozein la Festa della Favò celebra questo piatto tipico valdostano con degustazioni, una suggestiva Veillà dedicata ai mestieri di un tempo, serate danzanti e momenti conviviali. Sagra della Seupa à la Vapelenentse DeCo – Valpelline (AO), dal 25 al 26 luglio 2026.

A Valpelline la sagra valorizza la seupa à la Vapelenentse, zuppa al forno con pane raffermo e Fontina, accompagnata da esposizioni di artigianato locale nell’area delle manifestazioni.

– Valpelline (AO), dal 25 al 26 luglio 2026. A Valpelline la sagra valorizza la seupa à la Vapelenentse, zuppa al forno con pane raffermo e Fontina, accompagnata da esposizioni di artigianato locale nell’area delle manifestazioni. Festa patronale di San Pantaleone 2026, Courmayeur in festa – Courmayeur (AO), il 27 luglio 2026.

Courmayeur celebra il patrono San Pantaleone con intrattenimenti per tutte le età, distribuzione di una cena tradizionale e musica dal vivo.