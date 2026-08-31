Settembre in provincia di Ancona: gli eventi e le sagre
Dal Rosso Conero alla Festa della Birra: i sapori d’autunno in provincia di Ancona
Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità del periodo lascia spazio a serate più raccolte, profumi di mosto e primi colori autunnali: è il momento in cui le tavole si riempiono di vini nuovi, piatti di stagione e piccoli mercati dove scoprire i prodotti del territorio. Tra colline, borghi e costa, l’area di Ancona invita a rallentare il passo, assaggiare, osservare, lasciarsi guidare dal gusto e dalla curiosità.
Nella provincia di Ancona questo passaggio di stagione è segnato da appuntamenti che uniscono tradizione e sapori, dalle celebrazioni de La Festa del Rosso Conero a Camerano alla vivace Festa della Birra di Osimo, passando per il clima di raccoglimento del Settembre Lauretano a Loreto e per l’atmosfera di antica tradizione dell’Antica Fiera di Santa Maria di Moie a Maiolati Spontini.
Gli appuntamenti in provincia di Ancona
- Festa del Rosso Conero – Camerano (AN), dal 4 al 6 settembre 2026.
La Festa del Rosso Conero anima il centro storico di Camerano con musica, artisti e stand gastronomici dedicati alle eccellenze locali.
- Festa della Birra – Osimo (AN), dal 4 al 6 settembre 2026.
Festa della birra a Campocavallo con buon cibo, birra Mullerbrau e concerti di band selezionate di generi diversi.
- Settembre Lauretano – Loreto (AN), il 8 settembre 2026.
Il Settembre Lauretano a Loreto propone un ricco calendario di feste religiose e civili con corse di cavalli, sagre, rievocazioni e spettacoli, culminando nella solenne processione con la statua della Madonna per il centro storico.
- Antica Fiera di Santa Maria di Moie – Maiolati Spontini (AN), il 9 settembre 2026.
Antica fiera marchigiana dedicata alla Madonna della Misericordia, originariamente lungo la strada Clementina e oggi nelle vie centrali di Moie, con banchi di vendita e tradizionali casotti delle osterie.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.
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