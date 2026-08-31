Dal Rosso Conero alla Festa della Birra: i sapori d’autunno in provincia di Ancona

Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità del periodo lascia spazio a serate più raccolte, profumi di mosto e primi colori autunnali: è il momento in cui le tavole si riempiono di vini nuovi, piatti di stagione e piccoli mercati dove scoprire i prodotti del territorio. Tra colline, borghi e costa, l’area di Ancona invita a rallentare il passo, assaggiare, osservare, lasciarsi guidare dal gusto e dalla curiosità.

Nella provincia di Ancona questo passaggio di stagione è segnato da appuntamenti che uniscono tradizione e sapori, dalle celebrazioni de La Festa del Rosso Conero a Camerano alla vivace Festa della Birra di Osimo, passando per il clima di raccoglimento del Settembre Lauretano a Loreto e per l’atmosfera di antica tradizione dell’Antica Fiera di Santa Maria di Moie a Maiolati Spontini.

Gli appuntamenti in provincia di Ancona

Festa del Rosso Conero – Camerano (AN), dal 4 al 6 settembre 2026.

La Festa del Rosso Conero anima il centro storico di Camerano con musica, artisti e stand gastronomici dedicati alle eccellenze locali.

– Camerano (AN), dal 4 al 6 settembre 2026. La Festa del Rosso Conero anima il centro storico di Camerano con musica, artisti e stand gastronomici dedicati alle eccellenze locali. Festa della Birra – Osimo (AN), dal 4 al 6 settembre 2026.

Festa della birra a Campocavallo con buon cibo, birra Mullerbrau e concerti di band selezionate di generi diversi.

– Osimo (AN), dal 4 al 6 settembre 2026. Festa della birra a Campocavallo con buon cibo, birra Mullerbrau e concerti di band selezionate di generi diversi. Settembre Lauretano – Loreto (AN), il 8 settembre 2026.

Il Settembre Lauretano a Loreto propone un ricco calendario di feste religiose e civili con corse di cavalli, sagre, rievocazioni e spettacoli, culminando nella solenne processione con la statua della Madonna per il centro storico.

– Loreto (AN), il 8 settembre 2026. Il Settembre Lauretano a Loreto propone un ricco calendario di feste religiose e civili con corse di cavalli, sagre, rievocazioni e spettacoli, culminando nella solenne processione con la statua della Madonna per il centro storico. Antica Fiera di Santa Maria di Moie – Maiolati Spontini (AN), il 9 settembre 2026.

Antica fiera marchigiana dedicata alla Madonna della Misericordia, originariamente lungo la strada Clementina e oggi nelle vie centrali di Moie, con banchi di vendita e tradizionali casotti delle osterie.