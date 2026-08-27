Festa del Covo e Festa del Verdicchio: i sapori d’estate in provincia di Ancona

Il ritmo della vita all’aperto e della convivialità del periodo invita a rallentare, fermarsi in piazza dopo cena, assaggiare i prodotti dell’orto, i piatti di mare e i vini bianchi serviti freschi. Tra colline dorate e borghi che guardano l’Adriatico, l’area di Ancona diventa una sequenza di tavolate, bancarelle e profumi di stagione che accompagnano chi è in vacanza e chi resta in città alla scoperta di sapori semplici e autentici.

In questo clima festoso, la provincia di Ancona propone una serie di appuntamenti che intrecciano gusto e tradizione: dalla scenografica Festa del Covo di Candia, alla golosa Sagra della Lumaca di Fabriano, passando per i calici alzati alla Festa del Verdicchio di Staffolo, ogni evento diventa un’occasione per vivere l’estate tra piazze illuminate, buona cucina e brindisi sotto le stelle.

Gli appuntamenti in provincia di Ancona

A Candia la Festa del Covo – Ancona (AN), il 2 agosto 2026.

La Festa del Covo a Candia, di origine contadina, prevede la benedizione di una grande struttura rivestita di grano, una sfilata in costumi d’epoca, esposizione di trattori e macchine d’un tempo con bande e gruppi folkloristici.

– Ancona (AN), il 2 agosto 2026. La Festa del Covo a Candia, di origine contadina, prevede la benedizione di una grande struttura rivestita di grano, una sfilata in costumi d’epoca, esposizione di trattori e macchine d’un tempo con bande e gruppi folkloristici. Sagra della Lumaca – Fabriano (AN), il 6 agosto 2026.

La Sagra della Lumaca, appuntamento fabrianese attivo dal 1983, offre specialità gastronomiche locali con protagonista la lumaca e stand gastronomici aperti ogni sera.

– Fabriano (AN), il 6 agosto 2026. La Sagra della Lumaca, appuntamento fabrianese attivo dal 1983, offre specialità gastronomiche locali con protagonista la lumaca e stand gastronomici aperti ogni sera. Festa Bavarese a Rosora – Rosora (AN), il 9 agosto 2026.

La Festa Bavarese a Rosora propone fusti di birra Paulaner, curry wurst e brezel provenienti da Monaco, per un’atmosfera tipicamente tedesca.

– Rosora (AN), il 9 agosto 2026. La Festa Bavarese a Rosora propone fusti di birra Paulaner, curry wurst e brezel provenienti da Monaco, per un’atmosfera tipicamente tedesca. Festa Rurale a Domo – Serra San Quirico (AN), dal 13 al 16 agosto 2026.

La Festa Rurale a Domo propone spettacoli, musica e cucina tipica locale con stand gastronomici sempre aperti.

– Serra San Quirico (AN), dal 13 al 16 agosto 2026. La Festa Rurale a Domo propone spettacoli, musica e cucina tipica locale con stand gastronomici sempre aperti. Festa del Verdicchio – Staffolo (AN), dal 20 al 23 agosto 2026.

A Staffolo torna la Festa del Verdicchio, dedicata al vino simbolo della produzione enologica locale, con stand gastronomici e musica.