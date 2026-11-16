Ruba 10 kg di sabbia in Sardegna, turista bloccato: cosa rischia

Un turista viene fermato in Sardegna con 10 kg di sabbia prelevata dalle spiagge dell'isola: il controllo al porto rivela un dettaglio inaspettato

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Un turista francese di 74 anni è stato fermato al porto di Porto Torres, in Sardegna, prima di imbarcarsi su un traghetto diretto a Barcellona, dopo che un controllo ha portato alla scoperta di 10 kg di sabbia prelevata dalle spiagge dell’isola e nascosta nel bagagliaio della sua auto. Ora rischia una multa salata.

Come sono stati scoperti i 10 kg di sabbia sottratti in Sardegna

L’episodio risale al 13 novembre 2026, quando un cittadino francese di 74 anni è stato sottoposto a un controllo durante le operazioni di imbarco al porto di Porto Torres, in provincia di Sassari. L’uomo si preparava a lasciare la Sardegna a bordo di un traghetto diretto a Barcellona ma un’ispezione della sua automobile ha permesso di scoprire una notevole quantità di sabbia proveniente dagli arenili dell’isola.

Secondo quanto riportato dall”ANSA’, il ritrovamento è avvenuto durante un’operazione condotta dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in collaborazione con il personale di vigilanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. All’interno del bagagliaio erano custodite 12 bottiglie di plastica, nelle quali il turista aveva distribuito complessivamente circa dieci chilogrammi di sabbia marina.

Un dettaglio particolare riguardava le bottiglie, ciascuna delle quali riportava il nome della spiaggia da cui proveniva la sabbia. Il materiale era stato quindi conservato separatamente, con un’indicazione precisa della sua provenienza, come una sorta di raccolta di ricordi delle località visitate durante il soggiorno sull’isola.

La scoperta ha portato al sequestro amministrativo dell’intero quantitativo, impedendo che la sabbia venisse trasportata fuori dalla Sardegna; le dodici bottiglie sono state trasferite negli uffici doganali di Porto Torres, dove il materiale è stato affidato alla custodia delle autorità competenti.

L’operazione rientra nelle attività di sorveglianza svolte negli scali portuali sardi per contrastare il prelievo illecito di materiali naturali dalle coste; la sabbia costituisce infatti una componente importante degli ambienti costieri e la sua rimozione, anche quando riguarda quantità relativamente contenute, è soggetta a specifiche limitazioni previste dalla legislazione regionale.

Qual è la multa per chi ruba sabbia in Sardegna

Il turista francese dovrà rispondere della violazione della legge regionale n. 16 del 28 luglio 2017, che disciplina diversi aspetti del settore turistico e contiene disposizioni specifiche per la tutela del patrimonio naturale della Sardegna. La normativa vieta di prelevare e detenere materiali provenienti dagli arenili senza un’apposita autorizzazione.

Il divieto riguarda anche ciottoli e conchiglie e comprende la commercializzazione di questi materiali. La legge si applica indipendentemente dalla presenza di finalità economiche, per cui anche chi raccoglie sabbia con la sola intenzione di conservarla come ricordo della vacanza può incorrere in una sanzione.

Per chi viola queste disposizioni sono previste multe da 500 a 3.000 euro, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale. L’importo effettivamente applicato al settantaquattrenne non è stato comunicato, ma il caso rientra tra quelli per i quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.

La vicenda avrà inoltre un seguito per quanto riguarda la destinazione della sabbia sequestrata, che rimarrà temporaneamente negli uffici doganali di Porto Torres, in attesa che vengano organizzate, insieme agli enti competenti, le operazioni necessarie per riportarlo negli arenili dai quali è stato originariamente prelevato.

La restituzione della sabbia alle spiagge di provenienza risponde all’esigenza di preservare l’integrità degli ecosistemi costieri e dunali, il cui equilibrio dipende anche dalla conservazione dei materiali naturali in Sardegna.