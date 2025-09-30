La cantante Rosalia e la pasta italiana: il quiz social da ridere

La cantante Rosalia ha partecipato a un quiz social di TikTok sulla pasta italiana che è diventato virale e ha divertito milioni di utenti online

Lavorare con le storie è la mia missione! Specializzata in storytelling di viaggi, lavoro come editor di narrativa e coach di scrittura creativa.

Il 29 settembre la rete si è riempita di commenti e risate: la star spagnola Rosalía ha pubblicato un video su TikTok in cui si cimentava con un gioco diventato virale, un quiz che chiedeva di riconoscere i formati di pasta italiana. Il risultato? Una simpatica sfida che ha conquistato i social e messo in luce il lato più spontaneo della cantante. Ma quante varietà è riuscita davvero a indovinare?

Come funziona il quiz sulla pasta italiana che ha divertito Rosalia

Nel video, Rosalía appare rilassata e sorridente mentre osserva sullo schermo una sequenza di diversi tipi di pasta, chiamata a identificarli uno per uno. Tra le prime risposte corrette compaiono penne e farfalle, a cui ha aggiunto con sicurezza anche i fusilli. Nonostante l’entusiasmo, il gioco ha però riservato qualche trabocchetto.

Davanti a un formato di pasta che sembrava chiaramente rigatoni, Rosalía ha dato subito la risposta corretta, ma il sistema non le ha riconosciuto il punto. A quel punto ha tentato con “maccheroni”, senza successo, per poi concludere con un ironico e rassegnato “no sé”, che ha strappato una pioggia di commenti sul social.

Il successo del filmato non stupisce: la pasta italiana è un simbolo riconosciuto a livello globale, ma distinguere con precisione i vari formati non è così semplice, soprattutto per chi non vive nel Belpaese. Rosalía ha mostrato di avere dimestichezza con la nostra cucina e anche la voglia di partecipare a un gioco leggero, capace di far sentire il pubblico vicino a lei.

Perché la cantante Rosalia ha un legame speciale con l’Italia

La scena del quiz è solo l’ultimo esempio del rapporto speciale che l’artista ha costruito con la cultura italiana. Nata in provincia di Barcellona nel 1992 come Rosalía Vila Tobella, la cantante ha saputo trasformarsi in una delle voci più innovative della musica internazionale, mescolando flamenco e sonorità pop.

Il suo percorso l’ha portata rapidamente dal debutto con Los Ángeles nel 2017 al trionfo globale di “El mal querer”, premiato con numerosi riconoscimenti, tra cui undici Latin Grammy Awards e due Grammy Award.

Oltre ai successi discografici, Rosalía ha spesso manifestato la sua vicinanza all’Italia, sia attraverso collaborazioni con artisti che condividono la passione per il Mediterraneo, sia nel quotidiano. Non a caso, i fan italiani hanno accolto con entusiasmo la sua scelta di giocare con un quiz sulla pasta, vedendolo come un gesto di affetto verso una tradizione che appartiene al nostro immaginario collettivo.

Negli ultimi anni, la sua immagine è stata associata a importanti maison della moda come Dior, di cui è diventata ambassador, e la sua presenza è stata celebrata anche in Italia su riviste come Vogue. Più recentemente, è stata annunciata la sua partecipazione alla nuova stagione della serie ‘Euphoria’, segno di una carriera sempre più poliedrica.

E se a volte basta un quiz sulla pasta per scatenare una risata collettiva, questo episodio dimostra come una star internazionale sappia avvicinarsi al pubblico con semplicità, un gesto che rafforza ulteriormente il legame tra la cantante spagnola e l’Italia, fatto di musica, moda e – da oggi – anche di spaghetti, rigatoni e maccheroni.