L’attore Ron Moss ha comprato un nuovo trullo in Valle d’Itria confermando l’interesse crescente delle star per la Puglia e per le sue architetture

In Puglia, tra muretti a secco e distese di ulivi, l’attore Ron Moss, celebre per il ruolo da protagonista nella soap americana ‘Beautiful’, da anni trascorre lunghi periodi nella regione insieme alla moglie, dove il ritmo lento e la bellezza della Valle d’Itria sono il rifugio lontano dagli impegni internazionali. Proprio qui, a inizio novembre, ha completato l’acquisto di un nuovo trullo in Valle d’Itria, ampliando una proprietà che già possedeva.

Perché Ron Moss ha scelto un trullo in Valle d’Itria

La scelta dell’attore americano ha confermato ancora una volta l’attrattiva che il territorio esercita su visitatori e investitori stranieri. Moss, da tempo affezionato alla Puglia, ha concluso l’acquisto rivolgendosi all’agenzia immobiliare My Project Casa. A contattare gli agenti non è stato direttamente l’attore, ma un suo collaboratore, incaricato di seguire la trattativa e completare l’espansione della proprietà preesistente.

Come riportato su ‘La Repubblica’, Roberto Semeraro – il titolare dell’agenzia – ha dichiarato: “Aveva già una parte della proprietà ma voleva completare l’acquisto. Siamo davvero soddisfatti perché ci rendiamo conto che la Puglia non è più solo una destinazione per le vacanze, ma è una meta privilegiata per chi vuole investire”.

Il nuovo trullo, immerso nel paesaggio tipico dell’altopiano, diventa così un ulteriore tassello nelle presenze eccellenti che, negli ultimi anni, hanno scelto il territorio come spazio in cui mettere radici.

L’acquisto è frutto di una trattativa durata diversi mesi e conferma la solidità del mercato immobiliare locale, capace di attrarre figure di fama internazionale grazie a un equilibrio unico tra autenticità e comfort contemporaneo.

Perché la Puglia attira sempre più star e investitori internazionali

Sempre più personaggi dello spettacolo, dello sport e della musica sembrano avvicinarsi alla regione. Semeraro ha evidenziato che “La Puglia ha superato Torscana e Lago di Como tra le zone preferite dagli investitori stranieri”, un dato che parla di una trasformazione significativa del territorio.

Semeraro ha affermato: “La domanda internazionale si sta concentrando sulle zone dell’Alto Salento e la Valle d’Itria. Negli ultimi otto, nove anni abbiamo deciso di aprirci al mercato internazionale. Nonostante i grandi competitor, noi siamo una piccola realtà che conosce davvero il territorio. È stata un’operazione sudata, ma ce l’abbiamo fatta”.

A rafforzare questo trend si aggiunge un altro elemento: il crescente coinvolgimento delle star nella produzione vitivinicola pugliese. Negli ultimi anni personaggi come Al Bano in primis e star quali Cameron Diaz, Lionel Messi, Elodie e Riccardo Scamarcio hanno legato i propri nomi a etichette nate tra vigneti pugliesi, contribuendo così a diffondere l’immagine della regione anche all’estero.

Il valore delle proprietà storiche – trulli, masserie e antiche lamie – continua a crescere, così come l’interesse per immobili ristrutturati con criteri moderni e sostenibili. I prezzi variano da circa 65.000 euro per strutture da restaurare fino a oltre un milione per residenze già pronte all’uso, una forbice che testimonia la varietà dell’offerta e la capacità della regione di accogliere investitori con profili molto diversi.