A Roma venduto un palazzo per 37 milioni di euro: dove si trova

Grande operazione immobiliare a Roma: un palazzo della Capitale è stato venduto per circa 37 milioni di euro. Dove si trova l'edificio in questione

A Roma, in pieno Centro Storico, è stato finalizzato da poche settimane uno degli affari immobiliari più importanti della Capitale: un palazzo è stato venduto per una cifra che si aggira intorno ai 37 milioni di euro.

Roma, venduto un palazzo per 37 milioni di euro: dove si trova

Come riportato da ‘RomaToday’, il fondo Torre Sgr, per conto del fondo Opportunità Italia, ha curato la vendita dell’immobile, con l’aiuto della Building Heritage – Forbes Global Properties, una società fiorentina in grande espansione su tutto il territorio nazionale: il nuovo proprietario è un investitore privato.

Il palazzo in questione si trova in via di San Basilio 72, nella centralissima piazza Barberini, a due passi dalla storica via Vittorio Veneto. In realtà si tratterebbe di due palazzi, costruiti tra il 1600 e il 1800, collegati internamente grazie a recenti lavori di ristrutturazione.

L’edificio, complessivamente, vanta sette piani fuori terra e uno interrato, per un totale di 6.000 metri quadrati di superficie. La destinazione attuale è a uffici: al piano terra si trovano una filiale bancaria e una reception comune, mentre ai piani superiori ci sono altri spazi adibiti a uffici.

L’immobile è affacciato su piazza Barberini nel Centro Storico di Roma, tra il Colle Quirinale e quelli che una volta erano gli Horti Sallustiani, in cima alla salita di via del Tritone: la piazza è famosa in tutto il mondo per la presenza della fontana del Tritone, la fontana monumentale barocca realizzata da Gian Lorenzo Bernini nel XVII Secolo su commissione di Papa Urbano VII Barberini.

L’edificio venduto per circa 37 milioni di euro si distingue per la sua posizione strategica in una delle zone più dinamica e attrattive della Capitale: un’area che negli ultimi anni ha beneficiato di significativi interventi di riqualificazione, capaci di incentivare la localizzazione di sedi di rilievo internazionale, istituzioni pubbliche e rappresentanze diplomatiche.

L’annuncio ufficiale della vendita

Sul sito web di CBRE, leader globale nei servizi e nella consulenza in commercial real estate, è stato pubblicato un comunicato stampa ufficiale che ha annunciato la vendita dell’immobile di Roma: “CBRE ha assistito Torre SGR, con il Fondo Opportunità Italia, nella vendita di un immobile cielo-terra a uso uffici situato in Via di San Basilio 72, nel Central Business District di Roma” si legge nel comunicato.

Dell’operazione andata in scena a Roma, città inserita nella classifica delle mete europee preferite per i viaggi brevi, ha parlato così Silvia Gandellini, Head of Capital Markets Italy di CBRE: “’operazione ha suscitato l’interesse di numerosi investitori, confermando il ruolo centrale della Capitale nel panorama immobiliare. Grazie alla nostra profonda conoscenza del mercato – e di quello romano in particolare – siamo stati in grado di intercettare i capitali in modo mirato, affiancando il cliente con competenza, efficacia e visione strategica”.

Luca Bernardis, Head of Office Investment Properties Italy di CBRE, ha aggiunto: “Il successo di questa operazione nasce dalla combinazione di elementi chiave: un’architettura storica di grande pregio, la presenza di tenant di alto profilo e una posizione strategica all’interno di un mercato in forte trasformazione. Piazza Barberini, in particolare, continua a rappresentare una delle destinazioni più ambite per le aziende nel Central Business District romano”.