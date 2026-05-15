A Roma l'agenzia Lionard Luxury Real Estate ha venduto per oltre 12 milioni di euro un attico nel quartiere Campitelli, uno dei più prestigiosi

Appassionata di viaggi, di trail running e di yoga, ama scoprire nuovi posti e nuove culture. Curiosa, determinata e intraprendente adora leggere ma soprattutto scrivere.

Roma continua a confermarsi una delle capitali europee più amate dal mercato immobiliare di lusso. La città eterna, con il suo patrimonio storico unico al mondo, i palazzi nobiliari, le terrazze panoramiche e le residenze affacciate sui monumenti simbolo della storia italiana, sta vivendo una nuova stagione di forte attrattività internazionale. Anche il Giubileo 2025 ha contribuito a riportare l’attenzione globale sulla Capitale, trasformandola sempre più in una meta privilegiata per investitori stranieri e grandi patrimoni. Negli ultimi mesi il settore del luxury real estate romano ha registrato numeri molto importanti e proprio in questo contesto si inserisce una delle operazioni immobiliari più discusse del momento: la vendita di un esclusivo attico panoramico affacciato direttamente su Piazza Venezia.

L’attico da oltre 12 milioni venduto nel cuore monumentale di Roma

Una vendita di un immobile molto particolare è stata annunciata da Lionard Luxury Real Estate, agenzia specializzata nel segmento ultra luxury. La particolarità è che la proprietà rappresenta uno degli esempi più spettacolari di residenza storica nel centro della Capitale. Secondo quanto riporta ‘Ansa’, il valore richiesto superava i 12 milioni di euro. L’attico si trova nel quartiere Campitelli, una delle zone più prestigiose di Roma, situata tra il Foro Romano e il Campidoglio. Il fascino della casa deriva, quindi, anche dalla posizione assolutamente irripetibile.

La residenza si sviluppa all’interno di un palazzo del XVII secolo e occupa circa 350 metri quadrati interni distribuiti su più livelli, ai quali si aggiungono oltre 250 metri quadrati di terrazze panoramiche. Dagli spazi esterni si gode una vista privilegiata su alcuni dei luoghi più iconici della Capitale, da Piazza Venezia all’Altare della Patria fino alla Basilica di Santa Maria in Aracoeli. Una terrazza, inoltre, è utilizzabile anche d’inverno grazie alle vetrate chiuse.

Secondo quanto descritto dal sito internet ufficiale di Lionard Luxury Real Estate, la proprietà vanta un appartamento principale detto “appartamento pontificio” e un appartamento riservato agli ospiti. In più, come servizi extra sono elencati l’ascensore e il posto auto privato. Gli interni sono caratterizzati da uno stile fortemente ispirato alla Roma barocca, con soffitti a cassettoni, pavimenti in marmo, affreschi decorativi e arredi realizzati da maestri artigiani.

Richieste e prezzi: Roma sempre più centrale nel luxury real estate

Secondo i dati riportati da Immobiliare.it Insights, Roma è oggi la seconda città più attrattiva d’Italia dal punto di vista immobiliare. Nel Market Appeal Index la Capitale ha ottenuto un punteggio di 86,1, confermando la propria forza sul mercato nazionale e internazionale. Il settore immobiliare di lusso italiano sta vivendo infatti una fase di crescita molto intensa, alimentata da diversi fattori. Da un lato pesa l’attrattività fiscale per i nuovi residenti stranieri, dall’altro la percezione dell’Italia come luogo stabile e prestigioso dove investire patrimoni a lungo termine.

I numeri diffusi da Lionard e riportati da ‘Ansa’ mostrano una crescita significativa. Nei primi tre mesi del 2026 la società ha segnato un aumento superiore al 60% delle richieste di acquisto rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, oggi oltre il 65% della domanda arriva da clienti internazionali. A differenza di altre capitali europee, infatti, la città di Roma offre immobili storici, spesso inseriti in contesti monumentali unici.

Non sorprende quindi che anche grandi star internazionali guardino con interesse alla Capitale. Secondo il tabloid britannico Mail on Sunday, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones avrebbero acquistato una nuova proprietà nel centro storico di Roma. La residenza si troverebbe nei pressi di Piazza Navona, all’interno di un palazzo storico con vista sulla Basilica di San Pietro. Secondo le indiscrezioni, la coppia sarebbe rimasta colpita dalla terrazza panoramica e dagli interni di pregio.